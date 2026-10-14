2026. október 14. szerda Helén
10 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Éjszakai rendőrségi fények
Otthon

Rendkívüli lezárás jön Budapesten: világháborús bomba miatt lakóházakat ürítenek ki, ezeket az utcákat érinti a korlátozás

Pénzcentrum
2026. október 14. 16:46

Világháborús robbanótest hatástalanítása miatt jelentős lezárásokra és lakossági kitelepítésre kell készülni október 18-án, vasárnap Budapest XVIII. kerületében. Az Üllői út és a Thököly út környékén több lakóépületet is kiürítenek, az érintetteknek reggel 8:30-ig el kell hagyniuk otthonaikat. A korlátozások várhatóan délután 14 óráig tartanak, és a közösségi közlekedést is érintik.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Október 18-án, vasárnap reggel 8:30-tól várhatóan 14 óráig lezárják Budapest XVIII. kerületének egy részét, miután a környéken világháborús robbanótest hatástalanítását végzik. A biztonsági intézkedések részeként az érintett ingatlanokat kiürítik, a kijelölt területre pedig a munkálatok ideje alatt tilos lesz belépni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kerületi önkormányzat tájékoztatása szerint a lakóknak legkésőbb 8:30-ig el kell hagyniuk otthonaikat, ahová csak a lezárás feloldását követően térhetnek vissza. A rendőrség ugyanekkor kezdi meg a lezárásra kijelölt körzet ellenőrzését.

Ezeket az utcákat és épületeket érinti a kiürítés

A korlátozások nem a teljes XVIII. kerületre vonatkoznak, hanem az Üllői út és a Thököly út környezetében található meghatározott ingatlanokra. A kiürítés az alábbi címeket érinti:

  • Szent Lőrinc sétány 4., A, B, C és D épület;
  • Szent Lőrinc sétány 6., A, B és C épület;
  • Üllői út 424.;
  • Üllői út 483., 485., 487., 489., 491., 493. és 495.;
  • Üllői út páros oldala a Balassa Bálint utcától a Haladás utcáig;
  • Kossuth Lajos utca a Vasvári Pál utcától az Üllői út 483. szám vonaláig;
  • Pestszentlőrinc Piac épületének területe, a parkoló kivételével.

Azok számára, akik a kiürítés idejére nem tudnak máshol tartózkodni, az önkormányzat ideiglenes befogadóhelyet biztosít a Rózsa Művelődési Házban, a Városház utca 1–3. szám alatt. A mozgásukban korlátozott, fekvőbeteg vagy orvosi felügyeletre szoruló lakók elszállításához külön segítséget is biztosítanak. 

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A közösségi közlekedésben is fennakadások lesznek

A lezárás ideje alatt a kijelölt területen sem autóval, sem kerékpárral, sem gyalogosan nem lehet közlekedni. A korlátozások a Budapesti Közlekedési Központ több járatát is érintik. Az 50-es villamos, valamint a 93-as és 93A jelzésű autóbuszok a lezárt területen nem közlekednek a hatástalanítás ideje alatt. Az utasoknak ezért érdemes előre megtervezniük az útvonalukat, és indulás előtt ellenőrizniük az aktuális forgalmi változásokat.

Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy a kiürített területet a rendvédelmi szervek folyamatosan őrzik, a lezárás alatt pedig a belépés szigorúan tilos. A lakók kizárólag a hatósági intézkedések befejezését követően térhetnek vissza ingatlanjaikba.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #közlekedés #bkk #önkormányzat #Budapest #rendőrség #közösségi közlekedés #bomba #lezárás #evakuálás #világháború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:38
18:31
18:22
18:17
18:01
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 14. 17:41 Hidegzuhany Amerikából: megütötték a tőzsdéket a friss inflációs adatok, elesett a forint
október 14. 13:44 Háromhetes csúcsra tört a forint, de most jön az igazi gyomros: mi vár a magyar devizára?
október 14. 10:35 Kilőtt a Richter a pesti börzén – De délután jön az igazi fordulat a tőzsdéken
október 13. 17:34 Ledobta a bombát az amerikai bankóriás: azonnal megmozdult a magyar tőzsde is
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 14.
Balázs Ildikó: a költségvetési mozgástér korlátozott, de a kiskereskedelmi különadót mihamarabb ki kell vezetni
2026. október 13.
Durva, mennyi pénzt kereshetsz a véreddel: közel egymillió is ütheti a markod évente
2026. október 14.
Itt a friss ranglista: kegyetlenül lemaradt Magyarország, a régió is durván elhúzott mellettünk
2026. október 14.
300 ezres kárgaranciát is érhet a jól felszerelt vadriasztó, de sok autós egy alapvető dolgot ront el
2026. október 14.
Megéri még állampapírba rakni a pénzt? Vizsgálódik az EU, mi lesz, ha eltörlik az adómentességet?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 14. szerda
Helén
42. hét
Október 14.
A természeti katasztrófák csökkentésének világnapja
Október 14.
Szabványosítási világnap
Október 14.
Steve Jobs nap
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás! 2026 őszén erre kell tekerni az órát - Ez lehet az utolsó óraállítás?
2
4 hete
Nagyon rosszul járhat, akinek ilyen háza van: alig lehet eladni, főleg az idősek esnek drága csapdába
3
2 napja
Itt a brüsszeli javaslat: keményen lecsaphatnak a balatoni és budapesti ingatlantulajokra, nem lesz kibúvó
4
3 hete
Ledobta az akcióbombát a Lidl, indul a roham az idei fűtési szezon sztártermékéért: hamar kifogyhat a boltokból
5
3 hete
1,2 milliárd forintért árulhatja szentendrei luxusvilláját Schobert Norbert és Rubint Réka
PÉNZÜGYI KISOKOS
Valóságos érték
A valóságos értéken a vagyontárgyak meghatározott időpontban meglévő, gyakorlatilag állandóan változó és pénzben kifejezett értékét (forgalmi értékét) értjük. Új vagyontárgyak valóságos értéke általában egybeesik azok új értékével (új árával). A használatban lévő vagyontárgyak értéke folyamatosan csökken. A valóságos értéket az idő múlásával értéknövelő tényezők is módosíthatják.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 14. 18:01
Kvíz: Szeretsz kirándulni, jól ismered a Zemplént? Lássuk, mennyit tudsz a hegységről és látnivalóiról!
Pénzcentrum  |  2026. október 14. 17:28
3 gyakori jel, hogy ideje mihamarabb lecserélni az airfryert
Agrárszektor  |  2026. október 14. 18:28
Fel kell készülnie a legrosszabbra a magyaroknak: muszáj azonnal váltani