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Rendkívüli lezárás jön Budapesten: világháborús bomba miatt lakóházakat ürítenek ki, ezeket az utcákat érinti a korlátozás
Világháborús robbanótest hatástalanítása miatt jelentős lezárásokra és lakossági kitelepítésre kell készülni október 18-án, vasárnap Budapest XVIII. kerületében. Az Üllői út és a Thököly út környékén több lakóépületet is kiürítenek, az érintetteknek reggel 8:30-ig el kell hagyniuk otthonaikat. A korlátozások várhatóan délután 14 óráig tartanak, és a közösségi közlekedést is érintik.
Október 18-án, vasárnap reggel 8:30-tól várhatóan 14 óráig lezárják Budapest XVIII. kerületének egy részét, miután a környéken világháborús robbanótest hatástalanítását végzik. A biztonsági intézkedések részeként az érintett ingatlanokat kiürítik, a kijelölt területre pedig a munkálatok ideje alatt tilos lesz belépni.
A kerületi önkormányzat tájékoztatása szerint a lakóknak legkésőbb 8:30-ig el kell hagyniuk otthonaikat, ahová csak a lezárás feloldását követően térhetnek vissza. A rendőrség ugyanekkor kezdi meg a lezárásra kijelölt körzet ellenőrzését.
Ezeket az utcákat és épületeket érinti a kiürítés
A korlátozások nem a teljes XVIII. kerületre vonatkoznak, hanem az Üllői út és a Thököly út környezetében található meghatározott ingatlanokra. A kiürítés az alábbi címeket érinti:
- Szent Lőrinc sétány 4., A, B, C és D épület;
- Szent Lőrinc sétány 6., A, B és C épület;
- Üllői út 424.;
- Üllői út 483., 485., 487., 489., 491., 493. és 495.;
- Üllői út páros oldala a Balassa Bálint utcától a Haladás utcáig;
- Kossuth Lajos utca a Vasvári Pál utcától az Üllői út 483. szám vonaláig;
- Pestszentlőrinc Piac épületének területe, a parkoló kivételével.
Azok számára, akik a kiürítés idejére nem tudnak máshol tartózkodni, az önkormányzat ideiglenes befogadóhelyet biztosít a Rózsa Művelődési Házban, a Városház utca 1–3. szám alatt. A mozgásukban korlátozott, fekvőbeteg vagy orvosi felügyeletre szoruló lakók elszállításához külön segítséget is biztosítanak.
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A közösségi közlekedésben is fennakadások lesznek
A lezárás ideje alatt a kijelölt területen sem autóval, sem kerékpárral, sem gyalogosan nem lehet közlekedni. A korlátozások a Budapesti Közlekedési Központ több járatát is érintik. Az 50-es villamos, valamint a 93-as és 93A jelzésű autóbuszok a lezárt területen nem közlekednek a hatástalanítás ideje alatt. Az utasoknak ezért érdemes előre megtervezniük az útvonalukat, és indulás előtt ellenőrizniük az aktuális forgalmi változásokat.
Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy a kiürített területet a rendvédelmi szervek folyamatosan őrzik, a lezárás alatt pedig a belépés szigorúan tilos. A lakók kizárólag a hatósági intézkedések befejezését követően térhetnek vissza ingatlanjaikba.
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