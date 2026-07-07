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Egy euró érme a kézben és magyar forint az asztalon
Gazdaság

Elillant a forint lendülete - így áll most a magyar pénz az euróhoz képest

Pénzcentrum
2026. július 7. 18:52

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 353,90 forintról 354,70 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 353,49 forint és 354,92 forint között mozgott.

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A svájci frank jegyzése a reggeli 383,98 forintról 384,78 forintra ment fel, míg a dolláré 309,40 forintról 310,50 forintra emelkedett.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1437 dollárról 1,1424 dollárra változott.
Címlapkép: Getty Images
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