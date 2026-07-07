A részvénypiac forgalma 22,4 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Elillant a forint lendülete - így áll most a magyar pénz az euróhoz képest
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 353,90 forintról 354,70 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 353,49 forint és 354,92 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 383,98 forintról 384,78 forintra ment fel, míg a dolláré 309,40 forintról 310,50 forintra emelkedett.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1437 dollárról 1,1424 dollárra változott.
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