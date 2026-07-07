Rengeteg áldozatot szed a kánikula Magyarországon: kevesen gondolnák, de nem a legforróbb vidékek a legveszélyesebbek

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Magyar kutatók az elmúlt tizenegy év adatai alapján megállapították, hogy a hőhullámok okozta többlethalálozás nem feltétlenül azokon a területeken a legmagasabb, ahol a leggyakrabban fordul elő extrém hőség. A halálozási arányokat a hőmérséklet mellett a helyi felkészültség, az egészségügyi és szociális helyzet, valamint az alkalmazkodóképesség is jelentősen befolyásolja.
Szabó Péter és Pongrácz Rita, az ELTE Meteorológiai Tanszékének munkatársai a magyar hőségnapokat vizsgálták a napi átlaghőmérséklet alapján, mivel ez a mutató mutatja meg pontosan, hogy az éjszakák mennyi enyhülést hoznak.
Ha a hőmérséklet éjszaka sem csökken megfelelően, a szervezet nem képes regenerálódni, a tartós hőterhelés pedig drasztikusan növeli az egészségügyi kockázatokat. A szakemberek arra is rámutattak, hogy az emberi tevékenység következtében a hőhullámok napjainkban már lényegesen hosszabbak, intenzívebbek és gyakoribbak, mint néhány évtizeddel ezelőtt.
A HungaroMet, a Központi Statisztikai Hivatal és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatai alapján elvégzett megyei szintű elemzés meglepő eredményeket hozott. Bár az elmúlt tizenegy évben a legtöbb, tartós hőterhelést hozó hetet az ország déli és délkeleti részén, azaz Csongrád-Csanád, Békés és Bács-Kiskun megyében regisztrálták, a halálozási adatok mégsem ezt a mintázatot követték.
Az intenzív hőhullámok idején a legjelentősebb többlethalálozást Tolna megyében regisztrálták 35 százalékkal, amelyet Baranya 28 százalékkal, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megye követett 26 százalékkal.
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Annak ellenére, hogy Csongrád-Csanád az ország legmelegebb térsége, a halálozási arány itt mégis alacsonyabb maradt, amit a kutatók a jobb helyi alkalmazkodással és a légkondicionált lakások kiemelkedően magas arányával magyaráznak. A rendkívüli hőség pusztító hatását ugyanakkor jól szemlélteti, hogy a 2024 júliusában tapasztalt kéthetes extrém meleg időszak alatt Budapesten 34 százalékkal emelkedett a halálozások száma a nyári átlaghoz képest.
Az eredmények rávilágítanak arra, hogy a heti bontású, megyei szintű adatok elengedhetetlenek a hatékony közegészségügyi felkészüléshez. A kutatók hangsúlyozzák, hogy a hőségriadók idején kiadott figyelmeztetések önmagukban már nem nyújtanak elegendő védelmet. Hosszabb távon a szociális ellátórendszernek és a várostervezésnek egyaránt alkalmazkodnia kell a gyakoribbá váló szélsőséges időjáráshoz, hogy megóvhassák a leginkább sérülékeny csoportokat, köztük az időseket, a krónikus betegeket és a kisgyermekeket.
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