Hiába a szuper olcsó árcédula: durva titkot rejtenek a kínaiak slágerautói - ennek egy tulaj sem fog örülni

Kína új, átfogó ipari és exportstratégiája kevesebb mint egy évtized alatt megsemmisítheti az európai gyártókapacitások jelentős részét. Mivel az Egyesült Államok már védővámokkal védekezik, az államilag támogatott, olcsó kínai termékek áradata a sebezhetőbb Európát sújtja, ami nemcsak a kontinens gazdaságát, hanem az uniós integrációt is végzetesen megbonthatja.

A korábbi, csupán néhány konkrét technológiára fókuszáló tervekkel ellentétben Peking ma már a teljes kínai iparra kiterjesztette expanziós politikáját, az autógyártástól és a gépipartól kezdve a vegyiparon át egészen a szoftverekig és a mesterséges intelligenciáig. Kína célja a teljes vertikális integráció megteremtése, miközben a nyugati és a harmadik országbeli piacokon egyaránt letöri a helyi szereplők árait.

A példátlan exportáradat mögött valójában Kína mélyülő belső válsága áll. A korábbi évtizedek gazdasági csodája kifulladt, az országot hatalmas adósságállomány, a kipukkadt ingatlanpiaci buborék és defláció sújtja. A pekingi vezetés a belső munkanélküliség exportálásával és átláthatatlan, hatalmas összegű állami támogatásokkal próbálja a felszínen tartani a csődközeli vállalatokat.

A mostani "kínai sokk" egy eleve gyengélkedő, sok esetben a recesszió szélén egyensúlyozó európai gazdaságba csapódik be. Az európai termelési költségek az ázsiaiak duplájára nőttek, ami tömeges leépítésekhez vezet. A kontinens vezetői azonban megosztottak a válaszlépések terén. Míg Németország és az északi államok a szabad globális kereskedelem maradványait próbálják menteni, addig Franciaország és a déli tagállamok azonnali, drasztikus piacvédelmet követelnek. A döntéshozók tisztában vannak azzal, hogy ez a törésvonal magát az Európai Uniót is szétzilálhatja.

Francia stratégiai elemzők borús jövőképet festenek, mivel ha Európa nem lép, a kontinens ipara ugyanarra a sorsra juthat, mint a másfél évtizede a kínai dömping miatt teljesen tönkrement napelemágazat. A jelentések szerint a feldolgozóipari kapacitás több mint fele, Németország esetében akár 60 százaléka is fenntarthatatlanná válhat középtávon, ami közvetlen és tömeges munkahelyvesztéssel járna. A német ipar a vihar középpontjában áll, hiszen a világ egykori vezető gép- és autóipari exportőréből mostanra nettó importőrré vált a kínai tőkejavak piacán.

A felvázolt gazdasági megoldások, mint például egy 30 százalékos általános védővám bevezetése vagy az euró mesterséges leértékelése, nehezen kivitelezhetők, mivel Kína harmadik országokon, például Vietnámon vagy Marokkón keresztül könnyedén megkerülheti a szankciókat.

A helyzet megoldására Európa előtt lényegében két út áll. Az egyik opció, hogy drasztikusan elvágja a kereskedelmi szálakat Kínával és az összes hozzá kapcsolódó közvetítő országgal, ami zárt blokkokra osztaná a világgazdaságot. A másik lehetőség, hogy tehetetlenül várja, hogy a kínai ipari hegemóniára irányuló törekvések a saját belső gazdasági és demográfiai válságuk súlya alatt maguktól összeomoljanak.

A probléma, hogy míg korábban az európai döntéshozók hajlamosak voltak legyinteni a legitim amerikai aggályokra Kína geopolitikai fenyegetésével kapcsolatban, most átestek a ló túloldalára: olyan gazdasági veszélyektől rettegnek, amelyek a valóságban nem is léteznek – jelentette ki a Financial Times gazdasági elemzője az egyik friss írásában.

Martin Sandbu szerint az európai politikai körökben gyorsan uralkodó dogmává válik egy újhullámos kínai fenyegetés említése. A "Kína-sokk" kifejezés szándékosan vészjósló: arra az időszakra utal, amikor az olcsó kínai import állítólag gyári munkahelyek millióit szüntette meg az Egyesült Államokban. A valóság azonban árnyaltabb: ezen munkahelyek jelentős részét valójában az automatizáció szüntette meg, és a kiszervezések nélkül még több pozíció veszett volna el.

Franciaország eközben a G7-elnökségét a globális makrogazdasági „egyensúlytalanságok” elleni harcra hegyezi ki. Ez egy átlátszó kísérlet arra, hogy közös platformot teremtsen az Egyesült Államokkal Kína dübörgő exportja ellen. Érdemes azonban szkeptikusnak lennünk: pontosan mi is a baj a kínai többlettel? Rövid távon elméletileg az elégtelen globális kereslet valóban probléma lehetne, de egy olyan korszakban, amikor a központi bankok éppen az inflációs sokkok ellen küzdenek, abszurd azt állítani, hogy a „túl kevés kereslet” a fő baj.

Kína kereskedelmi többlete valójában nettó megtakarítás-export, ami lehetőséget adna más országoknak – köztük az EU-nak –, hogy beruházásaikat a hazai gazdaság túlhevítése nélkül finanszírozzák. Európa, amely maga is jelentős nettó exportőr, eddig elszalasztotta ezt a lehetőséget.

Autóipar: a keresleti válság a baj, nem kínai túlerő

A kínai túlkapacitástól való félelem az európai iparban leginkább az autógyártás területén ölt testet.

A számok azonban mást mutatnak.

– jelenti ki a szerző. Bár az EU-ba irányuló kínai autóimport valóban nőtt – a 2023-as 750 ezerről 2025-re valamivel egymillió fölé –, ez csupán más országokból származó importot szorított ki. Az EU-ba szállított autók összlétszáma lényegében változatlan maradt.

A valódi probléma, amiről ritkán esik szó, a belső kereslet drasztikus visszaesése. A németek például 2025-ben 750 ezerrel kevesebb autót vásároltak, mint 2019-ben. Németország belső takarékossága tehát sokkal súlyosabb csapás a saját autóiparára, mint a kínai konkurencia. Ha az egész EU-t nézzük, a piacról mintegy 1,5 millió autóeladás tűnt el a korábbi évekhez képest.

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Az európai ipar igazi kihívása tehát a robusztus és kiszámítható hazai kereslet hiánya. Ezt a problémát az EU vezetői maguk is orvosolhatnák, ha bátrabban vinnék végig az Európai Bizottság már megkezdett kezdeményezéseit.

Mi lenne a helyes stratégia?

Ahelyett, hogy az EU protekcionista falak mögé bújna, a következő eszközöket kellene hatékonyabban alkalmaznia:

A támogatott kereslet és a közbeszerzések során előnyben kellene részesíteni a helyi gyártókat.

A karbonvámokat (CBAM) ki kellene terjeszteni a késztermékekre, például az autókra is.

Csak azokban a konkrét esetekben szabadna büntetővámot kivetni, ahol bizonyíthatóan az önköltség alatti, államilag támogatott értékesítés történik.

Világos határidőket kell szabni az elektromos járművekre való átállásra.

Ha ezek a keretek megvannak, az EU-nak nem félnie kellene a kínai versenytől, hanem üdvözölnie azt, mint a hazai termelékenység javításának motorját. A verseny jót tesz a fogyasztóknak és az iparnak is – még ha egyes gyengébb vállalatoknak fájdalmas is.

A protekcionizmus iróniája

Félő, hogy az ipari lobbik éppen azoknak az intézkedéseknek állnak ellen, amelyek valóban segítenének. Ehelyett olyan abszurd megoldások felé tolják az EU-t, mint az árakra vonatkozó kötelezettségvállalások, amelyek arra kényszerítik a kínai beszállítókat, hogy drágábban adják termékeiket. Ezzel csak a kínai cégek profitmarzsát növelik, miközben az európai iparnak megengedik, hogy kevesebbet innováljon.

Még nagyobb irónia, hogy a „gazdasági fenyegetés” miatti pánik eltereli a figyelmet a valódi geökonómiai kockázatokról.

A legégetőbb ezek közül a kémkedés és a kiberbiztonság.

– állítja az FT elemzője.

A kínai autók kamerái és szenzorai által gyűjtött adatok lehetővé tehetik Peking számára az európai infrastruktúra és katonai sebezhetőségek feltérképezését, vagy akár valós idejű tömeges megfigyelést.

Megoldás: Szoftveres szuverenitás és nyersanyagbiztonság

Az Egyesült Államok több kínai terméket egyszerűen betiltott. Európa számára azonban van egy jobb út: engedélyezni kell a termékek behozatalát, de meg kell követelni, hogy a releváns kapcsolati szoftverek és hardverek Európában készüljenek, európaiak által. Ez egyszerre kezelné a biztonsági kockázatot és teremtene kiszámítható piacot a hazai technológiai cégeknek.

Emellett ott van a kritikus nyersanyagoktól való függőség kérdése is. Erre nincs gyors megoldás, de az azonnali készletezés és a magánszektor bővítésére való ösztönzése elengedhetetlen. Az EU már elindult ebbe az irányba, de a szerző szerint a tempó még így is túl lassú.

Összegzés: Több autót, kevesebb kémszoftvert!

Azzal, hogy Európa tévesen fenyegetésként pozicionálta a kínai értékesítéseket, Pekingnek minden oka megvan arra, hogy elmélyítse geökonómiai befolyását – részben megtorlásként, részben elrettentésként. Ha az EU szívesen látná a kínai árukat (megfelelő biztonsági kontroll mellett), sokkal erősebb pozícióból kényszeríthetné Pekinget a valóban ellenséges politikájának visszaszorítására.

Az alapelv egyszerű: „Több autót, kevesebb kémszoftvert!” Ez szolgálná leginkább Európa gazdasági és biztonsági érdekét egyaránt – jelentette ki a Financial Times szerzője a cikkben.