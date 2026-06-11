Megkondult a vészharang a magyar autópiacon: veszélybe került az egyik legnépszerűbb járműtípus jövője

Az elektromos autókra elérhető állami támogatási program kifutásával és a plug-in hibrid modellek cégautóadó alá való besorolásával az újautó piac új korszakába lép Magyarországon. „A támogatások megszűnése már most érezhetően visszafogta a tisztán elektromos modellek iránti keresletet, miközben a plug-in hibridek adóterheinek növekedése további bizonytalanságot okoz a flottapiacon” – hívta fel a figyelmet Takács László, a Schiller Autó Család Zrt. cégvezetője.

A jelenleg érvényben lévő szabályozás értelmében 2025. január elsejétől a plug-in, valamint a növelt hatótávú hibridek is bekerültek a cégautó fizetés kötelezettségi körébe. Ez azt jelenti, hogy immáron már minden újonnan forgalomba helyezett plug-in hibrid után fizetni kell a cégautó adót. 2027-től pedig megszűnik a 2025 előtt forgalomba helyezett plug-in hibrid személyautók mentessége, vagyis a jövő évtől már a régebbi hibridek után is fizetni kell a cégautóadót. Ez jelentős költségnövekedést eredményezhet a vállalati oldalon.

„Emiatt a hazai gépjárműpark elektrifikációja jelentős mértékben lelassulhat, hiszen a vállalkozások számára a korábbi ösztönzők hiányában sokkal nehezebben térülhet meg az elektromos, vagy plug-in hibrid hajtásrendszerekkel szerelt személyautók használata” – hangsúlyozta Takács László. A céges autóbeszerzések így jóval átgondoltabb struktúrát igényelnek, amelyben felértékelődik a szakértői támogatás szerepe.

Növekvő átlagéletkor

Amennyiben hazánk célja, hogy felzárkózzon az európai elektrifikációs trendekhez, akkor a jelenlegi szabályozói irány ellentétes hatást válthat ki. A plug-in hibridek az elmúlt években sok vállalat számára jelentettek vonzó alternatívát az elektromos átállás terén. Az alacsonyabb károsanyag-kibocsátás, valamint a gazdaságosabb üzemeltetési költségek miatt esett rájuk a választás. „A cégautóadó kiterjesztése azonban megtöri a korábbi dinamikát. Emiatt kockázatossá válik a megtérülés esélye, ami a kereslet drasztikus csökkenését vonhatja maga után. Mindez nem csak a környezetvédelmi és

ESG-célok teljesítését vonja maga után, hanem a hazai autóflották öregedését is felgyorsíthatja” – figyelmeztetett a szakember.

Intő példák

A nemzetközi példák azt mutatják, hogy ahol a támogatásokat hirtelen vezetik ki, ott a plug-in hibridek piaca gyorsan összeesik, ezzel együtt pedig az elektromos átállás is megtorpan. Spanyolországban 2023-24 között a plug-in hibridek részesedése 10-12% között mozgott az újautó piacon, ami jól mutatja milyen kereslet mutatkozik ezekre a járművekre. Németországban viszont a támogatások kivezetése után a PHEV értékesítése 40 százalék felett esett vissza. Hazánkban a plug-in hibridek részesedése 2024-ben 5 százalék körül alakult, vagyis a hazai piac már eleve alacsonyabb bázisról indult akkor, amikor bevezették a cégautóadót a plug-in hibridekre.

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A támogatások megszűnése az elektromos autók maradványértékével kapcsolatos bizonytalanságot is erősíti. A vállalatok számára a kiszámítható értéktartás kulcsfontosságú, és az ösztönzők hiánya nem építi a bizalmat a hosszú távú elektromos flottastratégiákban. Ösztönzők nélkül nem valósítható meg a valódi elektromos átállás, és ezen a téren a vállalkozásoknak kiszámítható és megbízható szabályozói környezetre van szükségük.

Full service flottakezelés

A Schiller Autó Család ugyanakkor a változó környezetben is teljes körű támogatást nyújt a céges flották számára. A vállalat full service flottakezelést kínál, és az állami ösztönzők hiányában is a vállalati igényekhez igazítja a beszerzési és üzemeltetési struktúrát. A flottakezelésben hajtáslánctól függetlenül elérhetők a legmegbízhatóbb európai és távol-keleti márkák – Skoda, Toyota, Lexus, BYD, Geely –, így a cégek a piaci trendekhez igazodva választhatják ki a számukra legjobb megoldást.

„Amennyiben a magyar állam célja valóban az elektromos gépjárművek arányának növelése a hazai járműparkban, akkor rövid távon elengedhetetlen a szabályozói környezet újragondolása, valamint egy új elektromos autó- és haszonjármű program bevezetése” – tette hozzá Takács László, a Schiller Autó Család Zrt. cégvezetője.