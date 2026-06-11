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Besokalltak a magyarországi autóipari multi dolgozói: sztrájkkal követelnek magasabb béreket
Kétórás figyelmeztető sztrájkot tartottak a Hanon Systems Hungary Kft. székesfehérvári üzemének dolgozói, mivel kevesellték a munkáltató eddigi bérfejlesztési lépéseit. A munkavállalók tízszázalékos fizetésemelést követelnek a csökkenő reálbérek és a növekvő munkaterhelés miatt. Amennyiben nem születik megegyezés, a szakszervezet hosszabb leállásokat és demonstrációkat helyezett kilátásba.
A Vasas Szakszervezeti Szövetség által szervezett csütörtöki munkabeszüntetés délelőtt 9 és 11 óra között zajlott. Az akciónak már voltak előzményei, hiszen a múlt héten a vállalat pécsi telephelyén is hasonló figyelmeztető sztrájkkal állították le a termelést.
A konfliktus hátterében az áll, hogy a több mint ezerhatszáz főt foglalkoztató cég három hazai telephelyének munkatársai egységesen tízszázalékos béremelést követelnek. A dolgozók arra panaszkodnak, hogy fizetésük vásárlóértéke folyamatosan romlik, miközben a vezetés egyre több túlórát és hétvégi munkavégzést vár el tőlük. A szakszervezet szerint a vállalat korábbi 3 százalékos, illetve a jövőre ígért 4 százalékos emelése nem oldja meg a problémákat, a cég pedig a sajtó megkeresésére eddig nem reagált a követelésekkel kapcsolatban - számolt be a Telex.
A dél-koreai Hankuk tulajdonában lévő, autóipari beszállítóként működő vállalat 1990 óta van jelen Magyarországon. Legutóbb 2023-ban hajtott végre egy 43 milliárd forint értékű, 250 új munkahelyet teremtő beruházást, amelyhez a magyar állam 5,7 milliárd forint támogatást nyújtott. A magyarországi leányvállalat pénzügyi helyzete azonban felemás képet mutat, hiszen míg 2021 és 2023 között folyamatosan nőtt az árbevétele és nyereséget termelt, a legutóbbi adatok szerint veszteségbe fordult. Mindeközben az ötven telephellyel rendelkező, több mint húszezer főt foglalkoztató globális anyavállalat – jórészt az elektromos és hibrid autókhoz gyártott alkatrészeknek, valamint a hatékonyságnövelésnek köszönhetően – nyereséges tudott maradni.
A bérfeszültség és a dolgozói elégedetlenség nem csupán Magyarországon jellemzi a cégcsoportot, az elmúlt időszakban ugyanis az olaszországi és a portugáliai üzemekben is sztrájkoltak a munkások. Amennyiben a hazai menedzsment nem hajlandó érdemi lépéseket tenni a bérrendezés felé, a szakszervezet a jövőben hosszabb termelésleállásokat szervez, és tüntetést hirdet a dél-koreai nagykövetség elé.
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