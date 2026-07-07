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Gazdaság

Rendkívüli mozgás a devizapiacon: meglepő dolog történt a forinttal a korai órákban

Pénzcentrum
2026. július 7. 08:04

Vegyesen alakult a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

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Az eurót 353,90 forinton jegyezték reggel hét órakor, magasabban a hétfő esti 353,67 forint után.

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A dollár jegyzése 309,48 forintról 309,40 forintra csökkent, a svájci franké pedig 383,91 forintról 383,98 forintra emelkedett. Az euró árfolyama 1,1425 dollárról 1,1437 dollárra nőtt kedd reggel.
Címlapkép: Getty Images
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