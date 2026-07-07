A Pénzcentrum 2026. július 7.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Rendkívüli mozgás a devizapiacon: meglepő dolog történt a forinttal a korai órákban
Vegyesen alakult a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót 353,90 forinton jegyezték reggel hét órakor, magasabban a hétfő esti 353,67 forint után.
A dollár jegyzése 309,48 forintról 309,40 forintra csökkent, a svájci franké pedig 383,91 forintról 383,98 forintra emelkedett. Az euró árfolyama 1,1425 dollárról 1,1437 dollárra nőtt kedd reggel.
Az euró és a dollár enyhén drágult, míg a svájci frank olcsóbb lett hétfő estére a reggeli árfolyamokhoz képest.
Elképesztő csúcsdöntés a magyar tőzsdén: eddig soha nem látott magasságokba emelkedett a hazai index
A részvénypiac forgalma 15,2 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Rendkívüli lépés a magyar tőzsdén: forintért vehetjük meg a világ legnépszerűbb kriptovalutáit és az amerikai piac slágereit
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Meglepetésszerű döntés született: teljesen átalakulhat a magyarok által is sűrűn használt fapados légitársaság
A fapados légitársaság vasárnap elvileg beleegyezett az amerikai magántőke-társaság, a Castlelake felvásárlási ajánlatába.
A megromlott árut a hatóságok megsemmisíttették, a túlterhelés miatt pedig 780 ezer forintos bírságot szabtak ki.
A forint minden vezető devizához képest gyengült hétfő reggelre, de nem járt jobban maga az euró sem a dollárral szembeni keresztárfolyamán.
Ezek voltak a Pénzcentrum legérdekesebb, legfontosabb, legolvasottabb hírei 2026 27. hetén.
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A Pénzcentrum Hetifókuszában szakértőket és elemzőket kérdeztünk arról, milyen gazdasági folyamatokra számítanak 2026 második felében
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
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A Gránit Bank friss elemzése szerint a Z generáció számára a feltétel nélküli díjmentesség, a virtuális bankkártya és a piaci középárfolyamon történő devizaváltás jelentik a legnagyobb vonzerőt bankszámla-választáskor.