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Gazdaság

Fontos előrejelzést tettek közzé: kiderült, mi várhat a magyar gazdaságra a következő években

Pénzcentrum
2026. július 7. 20:58

Mérsékelt gazdasági növekedésre, lassuló bérdinamikára és az év második felében ismét emelkedő inflációra számít az Egyensúly Intézet. A kutatóintézet nyári előrejelzése alapján a magyar gazdaság ugyan kiléphet a többéves stagnálásból, de a növekedés továbbra is törékeny maradhat.

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Az előrejelzés szerint 2026-ban 1,5 százalékkal, 2027-ben pedig 2,6 százalékkal nőhet a magyar GDP. A gazdasági bővülést elsősorban továbbra is a lakossági fogyasztás támogathatja, miközben a beruházások csak fokozatosan élénkülhetnek. Az elemzők szerint a kilátásokat jelentős mértékben befolyásolhatják a nemzetközi geopolitikai folyamatok és az uniós források alakulása.

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Az Egyensúly Intézet arra számít, hogy az idei éves átlagos infláció 3,9 százalék lehet. Bár a júniusi infláció meglepetésre mindössze 1,7 százalékra csökkent, az év második felében ismét gyorsulhat az áremelkedés üteme. A kutatóintézet szerint ebben szerepet játszhatnak a nemzetközi energiapiaci folyamatok és a korábbi árkorlátozó intézkedések kifutása is.

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A bérek növekedése várhatóan lassul. A versenyszférában 2026-ban 3,4 százalékos, 2027-ben pedig 3 százalékos reálbér-emelkedésre számítanak. Az elemzők szerint a vállalatok pénzügyi mozgástere szűkebb lett, a munkaerőpiac pedig kevésbé feszes, ezért a korábbi évekhez képest visszafogottabb béremelések jöhetnek.

Az előrejelzés szerint a munkanélküliség is átmenetileg emelkedhet. A versenyszférában idén 4,5 százalékos munkanélküliségi rátát várnak, amely 2027-ben 4,2 százalékra csökkenhet. A beruházások ugyanakkor a több évig tartó visszaesés után fokozatosan újra növekedési pályára állhatnak.
Címlapkép: Getty Images
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