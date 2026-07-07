Elképesztő dolog történik Európa egyik legerősebb hatalmában: orosz rulettet játszik a legerősebb ellenzéki politikus - akár ki is eshet a parlamentből

Nigel Farage bejelentette, hogy lemond clactoni parlamenti képviselői mandátumáról, amivel időközi választást idéz elő, amelyen ő maga is elindul. A Reform UK vezetője azzal indokolta a döntését, hogy a választóknak kell kimondaniuk a végső ítéletet - írja a BBC.

A bejelentésre a politikus pénzügyi támogatásait övező botrány közepette került sor. A Sunday Times korábbi beszámolója szerint Farage nem tüntetett fel a parlamenti érdekeltségi nyilvántartásában bizonyos juttatásokat – köztük munkatársak biztosítását és biztonsági szolgáltatásokat –, amelyeket régi szövetségesétől, George Cottrelltől kapott. Videónyilatkozatában Farage visszutasította a vádakat, kijelentve, hogy nem követett el semmi rosszat, egyúttal bírálta a sajtót, amiért szerinte zaklatja a családját.

A Reform UK vezetőjének emellett arra a kérdésre is felelnie kellett, miért nem jelentette be a Christopher Harborne-tól 2024 elején kapott ötmillió fontos adományt. Farage azzal védekezett, hogy a teljes összeget a személyes biztonságának finanszírozására fordította.

A politikus az időközi választást a nép és a hatalmi elit összecsapásaként jellemezte. Keir Starmer miniszterelnök elkeseredett húzásnak nevezte a döntést, míg Kemi Badenoch, a Konzervatív Párt vezetője szerint Farage egyszerűen összeroppant a nyomás alatt.

A BBC tényellenőrző műhelye, a BBC Verify számításai szerint az időközi választás megrendezése mintegy 230 ezer fontba kerülhet. Farage elmondása szerint a Reform UK felajánlotta a költségek megtérítését, ám egyelőre nem tisztázott, hogy a választási szabályok egyáltalán lehetővé teszik-e ezt.