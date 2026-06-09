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Udine, Olaszország. 2024. november 1. BYD Song plus modellek sorban a BYD kínai elektromos járműgyártó hivatalos márkakereskedése előtt.
Autó

Brutális, amit a kínai autók a szemünk előtt csinálnak: azért erre kevesen számítottak

Pénzcentrum
2026. június 9. 15:42

A BYD alelnöke szerint a kínai elektromosautó-piac továbbra is erőteljesen bővül, és az alternatív hajtású modellek részaránya hamarosan elérheti a 80 százalékot. Eközben a vállalat a belföldi kereslet felét sem képes kiszolgálni, jóllehet a kisebb rivális Nio szerint az iparág aranykora már véget ért - írta a Cnbc.

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Stella Li, a BYD ügyvezető alelnöke hétfőn kifejtette, hogy az innovatív technológiáknak köszönhetően Kína elektromosautó-piaca gyorsan közelíthet a 80 százalékos piaci részesedéshez. A Kínai Személygépkocsi-szövetség (CPCA) adatai szerint a hibrid és tisztán elektromos autók aránya az új személygépkocsi-eladásokon belül tavaly meghaladta az 50 százalékot, a múlt hónapban pedig rekordszintű, 62,9 százalékot ért el. Ezzel szemben az Egyesült Államokban mindössze 10 százalék körüli, globálisan pedig nagyjából 25 százalékos az elektromos autók részesedése a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) múlt havi jelentése szerint.

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A BYD optimizmusát a gyorstöltési technológia alapozza meg, amellyel állítólag öt perc alatt 70 százalékos töltöttséget lehet elérni. Stella Li elmondása szerint a belföldi kereslet jelenleg a cég gyártási kapacitásának mintegy kétszeresét teszi ki. Eközben a hagyományos benzinüzemű autók eladásai májusban 39 százalékkal zuhantak éves összevetésben Kínában, amit a CPCA a közel-keleti konfliktus miatti magasabb olajárakkal magyarázott.

Az alelnök szerint a következő versenyszakaszt a vezetéstámogató rendszerek határozzák majd meg. A BYD május 28-án kiterjesztette az L2+ szintű vezetéstámogató rendszert használók biztosítási fedezetét, ami Stella Li szerint akár 5 százalékpontos növekedést hozhat a funkció kihasználtságában, és így legalább 95 százalékra emelheti azt. A vállalat saját fejlesztésű vezetéstámogató chipjét is bemutatta, bár egyelőre nagyrészt az Nvidia chipkészleteit használja, annak ellenére is, hogy mintegy 7000 mérnököt foglalkoztat félvezető-fejlesztési területen.

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A kínai piacon a BYD májusban csaknem háromszor annyi autót értékesített, mint az alternatív hajtású járművek piacán második legnagyobb gyártó, ezzel megállítva a nyolc hónapja tartó visszaesést. Leon Cheng, az YCP ázsiai tanácsadó cég mobilitási részlegének vezetője ugyanakkor rámutatott, hogy a májusi fellendülés ellenére a BYD összesített eladásai lényegében stagnáltak éves alapon. Mivel a vállalat belföldön nehezen tud tovább növekedni, egyre inkább az exportpiacokra támaszkodik.

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A nemzetközi terjeszkedést azonban komoly akadályok nehezítik. Az Egyesült Államok százszázalékos vámot vet ki a Kínában gyártott elektromos autókra, a Pentagon pedig hétfőn a kínai hadsereghez kötődő vállalatok listájára vette fel a BYD-t. Li Stella az európai piac kapcsán elmondta, hogy a vállalat célja az Európában értékesített autók 75 százalékának helyi előállítása. Egyúttal cáfolta a magyarországi gyárépítéssel kapcsolatos munkajogi visszaélésekre vonatkozó vádakat, hozzátéve, hogy az Európai Bizottság nem indított vizsgálatot az ügyben. Az Európai Unió múlt hónapban közölte, hogy az eset a magyar munkaügyi hatóságok hatáskörébe tartozik.
Címlapkép: Getty Images
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Felix DeSouza
29 perce
Ki hitte volna hogy rabszolgamunkával és totális környezetszennyezéssel/rombolással le lehet győzni a humán és ökológiai szempontokat már úgy-ahogy figyelembe vevő európai ipart. Hajrá csak így tovább a katasztrófába!
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