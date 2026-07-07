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Government building in Kiev with Ukrainian and European Union flags.
Világ

Nagy bejelentést tett az Uniós biztos Ukrajna EU-csatlakozásáról: ennek örülni fog Zelenszkij!

MTI
2026. július 7. 22:01

Ukrajna uniós csatlakozási folyamata továbbra is szigorú, méltányos és teljes mértékben az érdemeken alapuló marad, ez az elv nem képezheti vita tárgyát - jelentette ki a bővítésért felelős uniós biztos kedden Strasbourgban.

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Az Európai Bizottság Ukrajnáról szóló 2025. évi jelentését tárgyaló uniós parlamenti vitában Marta Kos hangsúlyozta: egy erősebb és biztonságosabb Európához hiteles bővítési politikára van szükség, mert ez erősíti a közös biztonságot Felhívta a figyelmet hogy az elmúlt években Ukrajna következetesen folytatta reformjait, és tovább közelítette jogrendjét az Európai Unió vívmányaihoz.

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"A tárgyalási fejezetek egyikében sem tapasztaltunk visszalépést vagy megtorpanást. A vizsgált 33 fejezetből 27 esetében jó vagy bizonyos előrelépést sikerült elérni. Ez azt tükrözi, hogy a politikai elkötelezettség rendkívül nehéz körülmények között is töretlen maradt" - mutatott rá, hozzátéve, hogy mindezek ellenére további erőfeszítésekre van szükség, különösen az alapvető reformterületeken.
Címlapkép: Getty Images
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