Nagy bejelentést tett az Uniós biztos Ukrajna EU-csatlakozásáról: ennek örülni fog Zelenszkij!

Ukrajna uniós csatlakozási folyamata továbbra is szigorú, méltányos és teljes mértékben az érdemeken alapuló marad, ez az elv nem képezheti vita tárgyát - jelentette ki a bővítésért felelős uniós biztos kedden Strasbourgban.

Az Európai Bizottság Ukrajnáról szóló 2025. évi jelentését tárgyaló uniós parlamenti vitában Marta Kos hangsúlyozta: egy erősebb és biztonságosabb Európához hiteles bővítési politikára van szükség, mert ez erősíti a közös biztonságot Felhívta a figyelmet hogy az elmúlt években Ukrajna következetesen folytatta reformjait, és tovább közelítette jogrendjét az Európai Unió vívmányaihoz.

"A tárgyalási fejezetek egyikében sem tapasztaltunk visszalépést vagy megtorpanást. A vizsgált 33 fejezetből 27 esetében jó vagy bizonyos előrelépést sikerült elérni. Ez azt tükrözi, hogy a politikai elkötelezettség rendkívül nehéz körülmények között is töretlen maradt" - mutatott rá, hozzátéve, hogy mindezek ellenére további erőfeszítésekre van szükség, különösen az alapvető reformterületeken.