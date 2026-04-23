Indianapolis - 2020 szeptembere körül: A Tesla elektromos járművei az értékesítésre való felkészítésre várnak. A Tesla EV Model 3, S és X modelljei kulcsot jelentenek a tisztább és zöldebb környezethez. elon musk
Autó

Újabb nagy dobásra készül Elon Musk: negyedével növeli beruházási tervét a Tesla

Pénzcentrum
2026. április 23. 21:47

A Tesla az idei évre 25 milliárd dollár fölé emelte beruházási keretét, miközben Elon Musk a mesterséges intelligenciára, a robotikára és a chipgyártásra összpontosít. A befektetők szkeptikusan fogadták a bejelentést. A részvények árfolyama esett, annak ellenére, hogy a társaság az első negyedévben meglepetésre pozitív szabad pénzáramlást ért el - írta meg a Reuters.

A vállalat negyedével megemelte az idén januárban közölt, 20 milliárd dollárt meghaladó beruházási tervét, így már több mint 25 milliárd dollárt szánnak az innovációkra. Ehhez képest tavaly mindössze 9 milliárd dollárt költöttek fejlesztésekre. A bejelentéskor Elon Musk kiemelte, hogy a jövőbeli bevételi lehetőségek indokolják a keret növelését. Vaibhav Taneja pénzügyi igazgató hozzátette: a cég 2026 hátralévő részében negatív szabad pénzáramlásra számít, mivel most egy több évig tartó, jelentős beruházási ciklusba lép.

Az első negyedévben a Tesla mégis 1,44 milliárd dolláros pozitív szabad pénzáramlást ért el. Ez meglepetést okozott, hiszen az elemzői konszenzus 1,43 milliárd dolláros negatív pénzáramlást várt. A negyedéves beruházási ráfordítások mintegy 40 százalékkal maradtak el a várakozásoktól, miközben a nyereség meghaladta a Wall Street-i célszámokat. A 22,39 milliárd dolláros árbevétel ugyanakkor valamivel elmaradt a várt 22,6 milliárdtól.

A járműkiszállítások éves szinten 6,3 százalékkal nőttek, bár ezzel is alulmúlták az elemzői várakozásokat. A Tesla az ázsiai-csendes-óceáni térségben és Dél-Amerikában folyamatos keresletbővülésről számolt be. Ezzel párhuzamosan Európában és Észak-Amerikában a kereslet élénkülését tapasztalták. Az alaptevékenységet ugyanakkor több tényező is nyomás alatt tartja. Ilyen az erősödő verseny, az újabb és olcsóbb konkurens modellek megjelenése, valamint az amerikai elektromosautó-adókedvezmények kifutása.

Idén indul a Cybercab, vagyis a kormány és pedálok nélküli, teljesen önvezető taxi sorozatgyártása. Musk szerint a gyártás felfutása kezdetben lassú lesz, de az év vége felé jelentősen felgyorsulhat. A vállalat a hétvégén kezdte meg a Model Y-alapú robotaxi-szolgáltatásának kiterjesztését Dallasba és Houstonba. Ez a szolgáltatás tavaly Austinban már sikeresen elindult. Arizona, Florida és Nevada öt további városában is zajlanak az előkészületek. Musk az év végére mintegy tucatnyi amerikai államban tervezi a szolgáltatás elindítását.

Az európai piacra lépést is előkészítheti egy friss fejlemény. A holland közlekedési hatóság (RDW) a hónap elején bejelentette, hogy az Európai Bizottságnál kezdeményezi a Tesla teljes önvezető szoftverének uniós szintű jóváhagyását.

A cég emellett egy kisebb és olcsóbb elektromos városi terepjáró (SUV) fejlesztésén is dolgozik. A Reuters értesülései szerint ennek gyártását Kínában tervezik elindítani, később pedig az Egyesült Államokra és Európára is kiterjesztenék. A projekt azonban egyelőre még korai szakaszban van. A Tesla energiatermelési és energiatárolási üzletága továbbra is erős, ezt elsősorban a hálózati léptékű akkumulátortárolók iránti tartós kereslet biztosítja.
