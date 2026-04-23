A mesterségesintelligencia-rendszerek képesek sértő, sőt fenyegető nyelvezetbe váltani, ha heves vitákban kell válaszolniuk.
Újabb nagy dobásra készül Elon Musk: negyedével növeli beruházási tervét a Tesla
A Tesla az idei évre 25 milliárd dollár fölé emelte beruházási keretét, miközben Elon Musk a mesterséges intelligenciára, a robotikára és a chipgyártásra összpontosít. A befektetők szkeptikusan fogadták a bejelentést. A részvények árfolyama esett, annak ellenére, hogy a társaság az első negyedévben meglepetésre pozitív szabad pénzáramlást ért el - írta meg a Reuters.
A vállalat negyedével megemelte az idén januárban közölt, 20 milliárd dollárt meghaladó beruházási tervét, így már több mint 25 milliárd dollárt szánnak az innovációkra. Ehhez képest tavaly mindössze 9 milliárd dollárt költöttek fejlesztésekre. A bejelentéskor Elon Musk kiemelte, hogy a jövőbeli bevételi lehetőségek indokolják a keret növelését. Vaibhav Taneja pénzügyi igazgató hozzátette: a cég 2026 hátralévő részében negatív szabad pénzáramlásra számít, mivel most egy több évig tartó, jelentős beruházási ciklusba lép.
Az első negyedévben a Tesla mégis 1,44 milliárd dolláros pozitív szabad pénzáramlást ért el. Ez meglepetést okozott, hiszen az elemzői konszenzus 1,43 milliárd dolláros negatív pénzáramlást várt. A negyedéves beruházási ráfordítások mintegy 40 százalékkal maradtak el a várakozásoktól, miközben a nyereség meghaladta a Wall Street-i célszámokat. A 22,39 milliárd dolláros árbevétel ugyanakkor valamivel elmaradt a várt 22,6 milliárdtól.
A járműkiszállítások éves szinten 6,3 százalékkal nőttek, bár ezzel is alulmúlták az elemzői várakozásokat. A Tesla az ázsiai-csendes-óceáni térségben és Dél-Amerikában folyamatos keresletbővülésről számolt be. Ezzel párhuzamosan Európában és Észak-Amerikában a kereslet élénkülését tapasztalták. Az alaptevékenységet ugyanakkor több tényező is nyomás alatt tartja. Ilyen az erősödő verseny, az újabb és olcsóbb konkurens modellek megjelenése, valamint az amerikai elektromosautó-adókedvezmények kifutása.
Idén indul a Cybercab, vagyis a kormány és pedálok nélküli, teljesen önvezető taxi sorozatgyártása. Musk szerint a gyártás felfutása kezdetben lassú lesz, de az év vége felé jelentősen felgyorsulhat. A vállalat a hétvégén kezdte meg a Model Y-alapú robotaxi-szolgáltatásának kiterjesztését Dallasba és Houstonba. Ez a szolgáltatás tavaly Austinban már sikeresen elindult. Arizona, Florida és Nevada öt további városában is zajlanak az előkészületek. Musk az év végére mintegy tucatnyi amerikai államban tervezi a szolgáltatás elindítását.
Az európai piacra lépést is előkészítheti egy friss fejlemény. A holland közlekedési hatóság (RDW) a hónap elején bejelentette, hogy az Európai Bizottságnál kezdeményezi a Tesla teljes önvezető szoftverének uniós szintű jóváhagyását.
A cég emellett egy kisebb és olcsóbb elektromos városi terepjáró (SUV) fejlesztésén is dolgozik. A Reuters értesülései szerint ennek gyártását Kínában tervezik elindítani, később pedig az Egyesült Államokra és Európára is kiterjesztenék. A projekt azonban egyelőre még korai szakaszban van. A Tesla energiatermelési és energiatárolási üzletága továbbra is erős, ezt elsősorban a hálózati léptékű akkumulátortárolók iránti tartós kereslet biztosítja.
Tízmilliárdok hiányoznak a költségvetésből emiatt: kötelező lenne befizetni, de rengetegen sumákolnak
Egyetlen év alatt mintegy tízmilliárd, az elmúlt három évben pedig több mint 21 milliárd forintnyi büntetést nem fizettek be a szabálytalankodók.
Súlyos krízis közeleg a hazai kutakon: kongatja a vészharangot a szövetség, a biztonságos ellátás a tét
Elengedhetetlen az adóterhek felülvizsgálata és a folyamatos szakmai párbeszéd.
Váratlan fordulat Magyarországon az olajválság miatt: brutális mértékben kilőtt a kereslet ezekre a kocsikra
Látványosan felpörgött az érdeklődés az elektromos autók iránt a hazai használtautó-piacon 2026 első hónapjaiban.
Nemsokára szükség sem lesz a védett árakra? Újabb brutális csökkentést jelentettek be a benzinkutakon
Még mindig csökkennek a hazai nagykereskedelmi árak, szerdától a benzin bruttó 5, a gázolaj bruttó 13 forinttal kerül majd kevesebbe
Ketyeg az időzített bomba a magyar benzinkutakon: rengeteg autós fogja szívni a fogát, ha elfogynak a tartalékok
Az iráni konfliktus hatására az elmúlt egy évben csökkenő hazai üzemanyagárak ismét emelkedni kezdtek.
Hatalmas fordulat a gázpiacon: ez a négymilliárd eurós gigaberuházás hozhatja el a várva várt biztonságot
Európa energiaellátásának diverzifikálásában kulcsszerepet játszhat a Fekete-tenger romániai szakaszán található Neptun Deep gázmező.
Történelmi fordulat a hazai utakon: hosszú idő után letaszították a trónról a magyarok kedvenc autómárkáját
Tíz év alatt több mint harmadával nőtt a forgalomban lévő személygépkocsik száma.
A Samsung SDI többéves megállapodást kötött a Mercedes-Benzzel elektromos autókhoz szükséges akkumulátorok szállításáról.
Újabb komoly árcsökkenés jön a benzinkutakon: itt a bejelentés, lassan közelít a piaci és a védett ár
A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 6 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 14 forinttal csökken keddtől.
Brutális csőtörés Budapesten: beszakadt a Róbert Károly körút, egésznapos lezárás lesz, garantált a dugó
Április 20-án kora reggel csőtörés miatt beszakadt az úttest a budapesti Róbert Károly körúton.
Döbbenet, mennyi áldozatot szednek a magyar halálutak: az ittas sofőrök miatt romlik a helyzet sok helyen
Több vármegyében javulás látszik, máshol viszont nő a súlyos és halálos balesetek aránya - vagyis a probléma egyre inkább nem mennyiségi, hanem minőségi kérdéssé válik.
Hidegzuhany a magyar autósoknak: brutálisan kilőttek a garázsárak, elképesztő összegeket kérnek a beállókért
A legkiemelkedőbb áremelkedést a budai kerületekben mérték, ahol az átlagár már a 10 millió forintot is átlépte.
Eldőlt a védett üzemanyagárak sorsa, erre készülhetnek az autósok a kormányváltásig: itt van Gulyás Gergely bejelentése
A leköszönő kormány meghosszabbította az üzemanyagok hatósági árát. Ennek fenntartásában Magyar Péter leendő miniszterelnök és a Mol elnök-vezérigazgatója is megegyezett.
Durva szigorítás jön 2027-től, elárverezhetik a gyorshajtók autóját: bezárták a kiskaput, nincs menekvés
2027-től már nem számít, kié az autó, súlyos szabálysértésnél a járművet így is lefoglalhatják és elárverezhetik.
Átalakul és drágul a parkolás Budapesten: eltűnnek az automaták, csak így lehet majd készpénzzel fizetni
Idén júliustól teljesen eltűnnek a parkolóautomaták Budapestről, ezzel párhuzamosan pedig 25 százalékkal nőnek a parkolási díjak.
Elég egy apró döccenő, és máris lecsap a veszély: közel félmillió járművet parancsoltak vissza a szervizekbe
A Honda több mint 440 ezer járművet hív vissza az Egyesült Államokban, miután kiderült, hogy egy szoftverhiba miatt az oldalsó légzsákok indokolatlanul is működésbe léphetnek.
Váratlan fordulat a használtautó-piacon: hatalmasat zuhant ezeknek a népszerű autóknak az ára, most érdemes lecsapni rájuk
A kínálati átlagár 5,61 millió forintra nőtt, miközben az olcsó, 2,5 millió forint alatti autók aránya egy év alatt 5,3 százalékponttal csökkent a használtautó piacon.
Több tucat hazai útszakaszon írták át a szabályokat: keményen ráfizethet, aki továbbra is megszokásból vezet
Összesen 54 útszakaszon módosította a korábbi sebességhatárokat a Magyar Közút Zrt.
