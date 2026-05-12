Ezek lehetnek 2026 slágergyanús befektetései? Nagyot kaszálhat, aki most okosan lép a pénzével

A közel-keleti konfliktusok, a mesterséges intelligencia térnyerése és az inflációs folyamatok is erősen alakítják a befektetői hangulatot, erről beszélt Miró József, az Erste vezető elemzője és Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője a Portfolio Investment Day nevű konferencián. A szakértők szerint a piacokat rövid távon továbbra is érzékenyen érinthetik a Hormuzi-szoros körüli fejlemények, hosszabb távon azonban a mesterséges intelligencia lehet a meghatározó tényező.
Takács András szerint a Hormuzi-szoros körüli feszültségek egyértelműen hatnak a piacokra, emiatt a defenzív részvények vonzóbbá válhatnak a befektetők számára. Hozzátette, hogy az inflációs adatok és az amerikai hangulatindexek továbbra is kulcsfontosságú mutatók maradnak.
Miró József úgy fogalmazott, hogy a piacok jelenleg inkább Donald Trump nyilatkozataira figyelnek, mint a tényleges geopolitikai eseményekre, ugyanakkor szerinte az amerikai elnök kijelentéseinek hatása már gyengülni látszik. Az Erste vezető elemzője szerint a mesterséges intelligencia körüli várakozások már részben háttérbe szorítják a közel-keleti konfliktusok hatását. Kiemelte, hogy a chipgyártók és memóriagyártók árfolyamai hatalmas emelkedést mutattak az AI-hoz kapcsolódó megrendelések miatt.
A világpiac több mint 50 százalékát jelenleg a dél-koreai memória chipgyártók adják
– mondta Miró József, aki szerint a Samsung részvényeiben továbbra is lehet potenciál.
A régiós befektetési lehetőségekkel kapcsolatban Takács András Latin-Amerikát nevezte a legérdekesebb térségnek, kazon felül pedig Mexikót emelte ki. Brazíliát és Kanadát szintén ígéretes piacnak tartja, utóbbit főként a rézbányászati szektor miatt.
Miró József szerint ugyanakkor a befektetők számára továbbra is az európai, az amerikai és a magyar piac a legkönnyebben elérhető. Hozzátette, hogy az amerikai tőzsdén jegyzett kínai technológiai cégek és a dél-koreai AI-kapcsolt vállalatok iránt erős maradt az érdeklődés.
Az amerikai piac kapcsán Takács András úgy látja, hogy az AI-hoz kapcsolódó vállalatok részvényei továbbra is jó befektetésnek számíthatnak. Emellett az olajszolgáltató cégekben is lát lehetőséget, amelyek különféle eszközökkel támogatják az energiaszektort.
Miró József hozzátette, idővel érdemes lehet visszafordulni a hagyományos iparágak felé is. Úgy véli, az Egyesült Államok kevésbé kitett az olajválságoknak, miközben a mesterséges intelligencia jelentősen javította a vállalatok termelékenységét és profitabilitását.
Az európai piacot illetően Takács András már jóval pesszimistább képet festett. Szerinte Európában nem látható olyan termelékenységi javulás, mint az Egyesült Államokban, inkább strukturális lassulás figyelhető meg. Úgy véli, a megújuló energia és a clean energy szektor lehet az egyik kevés ígéretes terület.
Miró József arra figyelmeztetett, hogy Európa már nem számít olyan olcsó piacnak, mint korábban. Hozzátette, hogy miközben Amerikában a kamatok stabilak maradhatnak, Európában további kamatemelések jöhetnek, ami nem kedvez a részvénypiacoknak. A bankpapírok közül a Raiffeisent emelte ki, amely szerinte kedvezően árazott, és egy esetleges orosz-ukrán béke esetén jelentős emelkedési potenciál lehet benne.
A magyar piacról szólva Takács András arra figyelmeztetett, hogy az OTP esetében a piac szerinte alulértékeli a kockázatokat. A Magyar Telekomot defenzív részvénynek nevezte, míg a Richter esetében a második negyedévben nyomásra számít. A MOL-t jelenleg kedvező befektetésnek tartja, a Waberer’sben pedig komoly felértékelődési potenciált lát.
Miró József szerint a Richter fejlődési pályája emlékeztet arra, ahol az OTP tartott húsz évvel ezelőtt.
„Sokkal hatékonyabb céghálót látunk náluk, lépésről lépésre haladnak előre” – fogalmazott az Erste vezető elemzője.
