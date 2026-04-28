Budapest, Magyarország - 2011. március 14: Fényképezés a kerékpársávról a parkoló autók mellett. A távolban egy kerékpáros közeledik. Budapest belvárosában készült.
Autó

Rengeteg autóst érint a döntés: új parkolási rendszer lép életbe egy forgalmas fővárosi szakaszon

Pénzcentrum
2026. április 28. 21:03

Jelentősen átalakul a parkolási rend a budapesti Nagykörúton. A Nyugati tér és a Boráros tér közötti szakaszon a hagyományos parkolóhelyek egy részét villámparkolókká alakítják. Ezek legfeljebb félórás megállást engedélyeznek, ezáltal gördülékenyebbé téve a gyors ügyintézést és a bevásárlást - írta meg a HVG.

Az átalakítás nem a parkolóhelyek megszüntetését, hanem azok funkcióváltását jelenti. A jelenlegi mintegy 330 férőhely egy részét a rövid idejű parkolás szolgálatába állítják. Ezzel párhuzamosan több áruforgalmi rakodóhelyet, illetve mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolót jelölnek ki. Emellett az autómegosztó szolgáltatások járműveinek is külön várakozóhelyeket biztosítanak.

Bár lesznek olyan szakaszok, ahol a jelenlegi megállási tilalmat feloldva új parkolókat hoznak létre, a férőhelyek végleges száma még kérdéses.

A terveket a lakossági visszajelzések alapján folyamatosan finomítják. Ennek következtében az is előfordulhat, hogy összességében végül kevesebb jármű fér majd el a körúton.

A belvárosi parkolási nehézségekre nem feltétlenül új parkolóházak építése jelenti a megoldást. A fő problémát az okozza, hogy a felszíni parkolás díja sokszor túlságosan alacsony a mélygarázsok áraihoz képest. Emiatt az autósok továbbra is az utcán keresnek helyet, miközben a drágább parkolóházak sokszor teljesen kihasználatlanok maradnak.
