Milyen válság? Úgy veszik a Ferrarit, mintha ingyen lenne, így vásárol az elit

A Ferrari az idei első negyedévben kevesebb járművet értékesített, mégis jelentősen növelni tudta a profitját. Az olasz luxusautó-gyártó a bizonytalan világgazdasági környezet ellenére is megőrizte kiemelkedő jövedelmezőségét. Ezt a prémium modellek iránti töretlen kereslet biztosította - jelentette a Portfolio.

Az autóipart sújtó geopolitikai feszültségek, a lehetséges amerikai védővámok és az általános piaci bizonytalanság számos gyártó teljesítményét visszavetik. A maranellói vállalat, a legendás Ferrari azonban ismét bebizonyította, hogy egyedi helyzetben van a piacon: bár kevesebb járművet adtak el az első negyedévben, mint az előző év azonos időszakában, a profitját számottevően növelte.

A cég sikerének kulcsa, hogy stratégiájukban nem a minél nagyobb értékesítési volumenen van a hangsúly. Sokkal fontosabbnak tartják a kínált modellek exkluzivitását és a prémium árazást. Ennek az üzletpolitikának köszönhető, hogy a csökkenő eladott darabszám ellenére is emelkedni tudott az árbevétel.

A stratégia eredményessége a pénzügyi mutatókban is egyértelműen megmutatkozik. A vállalat adózott eredménye 413 millió euróra nőtt a tavalyi év azonos időszakához képest. Ezzel párhuzamosan az egy részvényre jutó nyereség 2,33 eurót tett ki. A cég sikeresen alkalmazkodott ahhoz a helyzethez, hogy napjainkban a kiszámíthatatlanság vált az új normává. Működésüket így már teljesen ehhez az állandósult bizonytalansághoz igazították.