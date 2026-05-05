Barcelona, Spain-June 9, 2022: Ferrari SF90 Stradale (Type F173) on the city streets
Autó

Milyen válság? Úgy veszik a Ferrarit, mintha ingyen lenne, így vásárol az elit

Pénzcentrum
2026. május 5. 17:30

A Ferrari az idei első negyedévben kevesebb járművet értékesített, mégis jelentősen növelni tudta a profitját. Az olasz luxusautó-gyártó a bizonytalan világgazdasági környezet ellenére is megőrizte kiemelkedő jövedelmezőségét. Ezt a prémium modellek iránti töretlen kereslet biztosította - jelentette a Portfolio.

Az autóipart sújtó geopolitikai feszültségek, a lehetséges amerikai védővámok és az általános piaci bizonytalanság számos gyártó teljesítményét visszavetik. A maranellói vállalat, a legendás Ferrari azonban ismét bebizonyította, hogy egyedi helyzetben van a piacon: bár kevesebb járművet adtak el az első negyedévben, mint az előző év azonos időszakában, a profitját számottevően növelte.

A cég sikerének kulcsa, hogy stratégiájukban nem a minél nagyobb értékesítési volumenen van a hangsúly. Sokkal fontosabbnak tartják a kínált modellek exkluzivitását és a prémium árazást. Ennek az üzletpolitikának köszönhető, hogy a csökkenő eladott darabszám ellenére is emelkedni tudott az árbevétel.

A stratégia eredményessége a pénzügyi mutatókban is egyértelműen megmutatkozik. A vállalat adózott eredménye 413 millió euróra nőtt a tavalyi év azonos időszakához képest. Ezzel párhuzamosan az egy részvényre jutó nyereség 2,33 eurót tett ki. A cég sikeresen alkalmazkodott ahhoz a helyzethez, hogy napjainkban a kiszámíthatatlanság vált az új normává. Működésüket így már teljesen ehhez az állandósult bizonytalansághoz igazították.
2026. május 5.
Kiderült az igazság a Tisza-kormány vagyonadójáról: így sarcolhatják meg a leggazdagabb magyarokat
2026. május 4.
Megszólalt a pesti elitgimnázium igazgatója: nem kell megnyomorítani a gyerekeket a tanulási folyamat során
2026. május 5.
Nesze neked szieszta: kiderült, a magyarok pihennek a legtöbbet hétvégén Európában
2026. május 5.
Így bomlik fel a szemünk előtt a korábban biztonságot nyújtó világrend: Donald Trump keze van ebben a dologban is
2026. május 5.
Vendégmunkások nélkül hamar térdre rogyna a hazai mezőgazdaság: mi lesz itt, ha életbe lép a Tisza szigorítása?
2026. május 5. kedd
Györgyi
19. hét
Május 5.
Az asztma világnapja
Május 5.
Kézhigiénés világnap
Május 5.
Nemzetközi szülésznő és bába nap
Május 5.
Az esélyegyenlőség napja
Egyszer használatos kártyaszám
interneten használatos bankkártyás fizetési megoldás, amely az első használat után lejár, így nem lehet visszaélni vele.

