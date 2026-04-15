Az utas a hátsó ülésen ül, és kiválasztja az útvonalat, amikor az autonóm taxi az autópályán közlekedik.
Autó

Végleg eltűnhetnek a sofőrök a volán mögül: gigantikus lépésre szánta el magát az Uber

Pénzcentrum
2026. április 15. 09:08

Gyökeres stratégiai váltásra készül az Uber, amely több mint 10 milliárd dollárt fordíthat robotaxi-fejlesztésekre. A vállalat ezzel eltávolodik korábbi, eszközmentes működési modelljétől, és közvetlenül is belép a járművek és technológia világába. A cél, hogy ne maradjon le a gyorsan fejlődő autonóm közlekedési piacon. A változás az egész fuvarmegosztó szektort átalakíthatja, írja a Portfolio.

Jelentős irányváltás előtt áll az Uber: a vállalat több mint 10 milliárd dollárt készül befektetni robotaxi-stratégiájába, amely alapjaiban alakíthatja át működését és a fuvarmegosztó piac jövőjét.

A cég tervei szerint több ezer autonóm jármű beszerzésére kerülhet sor, emellett részesedéseket szereznének az ilyen technológiákat fejlesztő vállalatokban is. Ez éles váltást jelent a korábbi modellhez képest, amelyben az Uber nem rendelkezett saját járművekkel, hanem platformként kötötte össze az utasokat a sofőrökkel.

A mostani lépés célja, hogy a vállalat ne maradjon le a gyorsan fejlődő robotaxi-piacról, amely a jövőben alapjaiban formálhatja át a közlekedést. A Financial Times becslése szerint a teljes keretből több mint 2,5 milliárd dollár közvetlen befektetésekre mehet, míg több mint 7,5 milliárd dollárt fordíthatnak robotaxi-flották kiépítésére a következő években.

Az Uber stratégiája szerint a vállalat egyfajta piactérré válna a különböző robotaxi-üzemeltetők számára. Ennek érdekében számos iparági szereplővel épít partnerségeket, többek között a Baidu, a Rivian és a Lucid Motors cégekkel. Ezek az együttműködések feltételekhez kötöttek, a partnereknek konkrét technológiai és bevezetési mérföldköveket kell teljesíteniük.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A tervek szerint 2028-ig legalább 28 városban jelenhetnek meg az autonóm taxiszolgáltatások. Az érdeklődés a robotaxik iránt az utóbbi időben ismét erősödött, amit a mesterséges intelligencia fejlődése és az iparági együttműködések is támogatnak. Ezek a fejlesztések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a vezető nélküli járművek egyre összetettebb közlekedési helyzetekben is biztonságosan működjenek, miközben a költségek is csökkenhetnek.
PÉNZÜGYI KISOKOS
CAMEL-módszer
A bankok értékelésére a nemzetközi gyakorlatban bevett módszer. A bankokat a következő öt fő szempont alapján értékelik: tőkemegfelelés (Capital adequacy), eszközminőség (Asset quality), menedzsment (Management), jövedelmezőség (Earnings) és likviditás (Liquidity).

