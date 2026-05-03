Kitálalt a tapasztalt kamionos: hiába a milliós álomfizetés, kegyetlen dolgokat kell elviselni ezért a pénzért

Havi egymillió forintos nettó fizetés, modern technológia és Európa országútjai – a kamionos szakma papíron az egyik legvonzóbb karrierút ma Magyarországon. A csillogó számok mögött azonban embert próbáló magány, méltatlan higiéniai körülmények és szigorú hatósági ellenőrzések állnak. A Pénzcentrum legújabb videójában Tomka János kamionsofőr rántja le a leplet a fülkében töltött mindennapokról, feltárva, miért küzd egész Európa krónikus sofőrhiánnyal a magas bérek ellenére is.

A modern gazdaság ütőerei az autópályák, rajtuk pedig azok a hatalmas acélmonstrumok lüktetnek, amelyek nélkül megállna az élet. Mégis, a volán mögött ülő sofőrök világa a legtöbbünk számára ismeretlen marad. A Pénzcentrum CashTag legújabb adása éppen ezt a fátylat lebbenti fel: Tomka János nemzetközi kamionsofőr segítségével nyerhetünk betekintést egy olyan szakmába, amely egyszerre kínál irigylésre méltó fizetést és embert próbáló áldozatokat.

A téma azért is égető, mert a sofőrhiány és az egekbe szökő útdíjak közvetve minden magyar vásárló pénztárcáját érintik, hiszen a szállítási költségek végül a bolti árakban köszönnek vissza.

Bár a belépési küszöb ma már nem alacsony, hiszen 2026-ra a jogosítvány és a szükséges szakképesítések megszerzése körülbelül másfél millió forintba kerül. János azonban hangsúlyozza, hogy ez az összeg nem kidobott pénz, hanem egy rendkívül gyorsan megtérülő befektetés. Véleménye szerint egy talpraesett sofőr ezt a tőkét akár egy-másfél hónapnyi munkával képes visszatermelni, ami a mai munkaerőpiacon egyedülálló arány.

A nemzetközi fuvarozásban ugyanis az egymillió forintos nettó fizetés ma már alapvetésnek számít, ha valaki vállalja a havi 25-26 napos távollétet. A speciális feladatok, mint a veszélyes áruk szállítása vagy a hűtőkamionos munka, pedig még ennél is magasabbra, akár 1,3 millió forintra is feltolhatják a plafont.

A magas bér mögött azonban egy sajátos és sokszor kíméletlen életmód húzódik meg. A régi idők „romantikus” ügyeskedései, a gázolajjal való seftelés vagy a külföldi áruk feketekereskedelme a múlté: a modern technológia, a pontos üzemanyagszint-mérők és a digitális tachográfok világában már csak a becsületes munka maradt.

Tomka János őszintén beszélt arról is, hogy a pénzért cserébe a sofőrök gyakran a méltóságukat is próbára tevő körülményekkel szembesülnek. Európa-szerte problémát jelent a higiénia, a koszos vagy fizetős zuhanyzók, és az állandó biztonsági kockázat. Franciaországban vagy Spanyolországban nem ritka a ponyvavágás, az áru ellopása vagy az éjszakai üzemanyagszívás, ami állandó éberséget követel a gépjárművezetőtől.

A szakmát sújtó hatalmas sofőrhiány elsődleges oka azonban nem is a fizikai veszély, hanem az elszigeteltség. A kamionos nem látja felnőni a gyermekeit, és a többhetes kintlétek alapjaiban rengetik meg a családi békét.

Nem látod a gyermekedet felnőni, nem látod a feleségedet, emiatt a házasság is nehezebb lesz

– fogalmazott a kamionos, aki éppen a családalapítás miatt váltott rugalmasabb, beugrós munkarendre. Ez a „beugrózás” egyébként remek pénzkiegészítés, hiszen a hatalmas munkaerőigény miatt a cégek szinte bármilyen beosztáshoz alkalmazkodnak, csak legyen, aki elviszi a rakományt.

Sokan gondolják, hogy a sofőr munkája kimerül a kormánytekerésben, ám a valóságban komoly fizikai és adminisztratív felelősség hárul rájuk. A rakomány rögzítése például kulcsfontosságú, hiszen a szakszerűtlen munka balesetveszélyes, és a büntetési tételeket is a sofőr nyögi.

Sokszor kell lekötözni az árut, vagy legalábbis valamilyen szinten rögzíteni. Vannak speciális rögzítési módok. A papírokat is rendben kell tartani, menetlevelet kitölteni mindig, szabályosan pecsételni, szóval vannak azért olyan dolgok, amire nagyon figyelni kell, és ha nem figyelsz rá, akkor komoly károkat is lehet vele okozni magadnak, vagy a cégnek.”

– ecsetelte Tomka János

Harc a pihenőhelyekért

A szakma egyik legfrusztrálóbb része a parkolási káosz. A szigorú pihenőidő-szabályok (például a 4,5 óra vezetés után kötelező 45 perc pihenő) gyakran ellentmondásba kerülnek a realitással: az autópályák mentén egyszerűen nincs elég férőhely a kamionok számára.

Lehet, hogy be akarnád tartani azt, hogy ne vezessél túl a 9 órán túl, de nincs parkoló mondjuk, mert az se megoldott, hogy az utakon, az autópályák mentén annyi parkoló legyen, amennyi kamion éjszaka elfér. És te csak egy olyan helyen tudsz megállni, ami már ilyen félig-meddig illegális... hajnalban kopog a rendőr, hogy itt nem állhatsz meg és fizetned kell 200 eurót.

– világított rá szakmája további nehézségeire a rutinos fuvarozó.

Biztonság és migráció

A vagyonbiztonság és a személyes biztonság kérdése Nyugat-Európában is mindennapos téma a sofőrök között. János tapasztalatai szerint bizonyos régiókban – mint például Franciaország vagy Spanyolország északi része – a bűnözés és a potyautasok megjelenése komoly kockázatot jelent.

Nekem a ponyvát már többször vágták fel Franciaországban, üzemanyagot is többször szívták le szintén Franciaországban. Migránsok egyszer másztak fel ránk, de pont ott volt a rendőr a közelben, akit egyből riasztottunk, és már szaladtak is el.

A magány és a mentális tartás

Végül János kitért arra is, hogy kinek való valójában ez az életmód. Bár a technikai fejlődés miatt a fülkék már kényelmesek, és két embernek is jut hely, a mentális terhelés hatalmas, különösen a családosok számára „Elsősorban én fiataloknak ajánlom, nekik is inkább akkor, hogyha nincs még párja, vagy van párja, de nincs így nagyon elköteleződve, nincs gyermek, nincs család, nincs feleség... ketten még izgalmasabb szerintem, mint egyedül egy fülkében lenni.” – magyarázta a CashTag stábjának Tomka János.

A jövő kilátásai vegyesek: miközben a vállalkozók az emelkedő útdíjak ellen tüntetnek, a szakma rohamosan öregszik. A fiatalok számára a modern fülkék kényelme és a technológia vonzó lehetne, de a nomád életmód és a hatósági szigor – ahol egy apró hiba is több százezer forintos büntetést vonhat maga után – sokakat elrettent.

A kamionos mégis azt vallja, hogy aki szereti a vezetést és a világjárást, annak ez egy kiváló út. Ő maga még 60 évesen is szívesen elmenne egy-egy „nosztalgiakörre”, mert bár a körülmények néha gusztustalanok, a szabadság élménye és az anyagi biztonság, amit a szakma nyújt, továbbra is a magyar munkaerőpiac élvonalában tartja a kamionozást.

