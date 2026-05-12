Nem az a fő baj, hogy kivonulnak időnként cégek a rájuk vonatkozó krolátozások miatt, hanem az, hogy sokan meg sem érkeznek Magyarországra.
Rendkívüli lépést sürget a volt NATO-főtitkár: új szövetséget kell létrehozni, az USA is potenciális ellenség
Anders Fogh Rasmussen volt NATO-főtitkár egy olyan demokratikus nemzetekből álló új szövetség létrehozására szólított fel, amely szükség esetén képes szembeszállni az Egyesült Államokkal, mivel szerinte Donald Trump amerikai elnök úgy tűnik, hogy visszafogja országa hagyományos globális vezető szerepét.
"Gyerekkorom óta csodálom az Egyesült Államokat, és a szabad világ természetes vezetőjének tartom" - mondta Anders Fogh Rasmussen a vezető nemzetközi hírügynökségek által létrehozott Democracy News Alliance-nek a keddi koppenhágai demokrácia-csúcstalálkozó előtt. "De úgy tűnik, hogy Trump elnök visszavonult ebből a szerepből. A szabad világnak így szüksége van egy új vezetőre" - tette hozzá.
A 73 éves politikus szerint a javasolt szövetségbe beletartozhatna az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Japán, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland és Dél-Korea, és "D7"-nek nevezhetnék, ahol a D betű a demokráciát jelenti.
"Ha együtt cselekszünk, ha egyesítjük erőinket, és kollektíven lépünk fel, akkor félelmetes erőt képviselünk" - mondta Rasmussen, aki 2009 és 2014 között a NATO főtitkára, 2001 és 2009 között pedig Dánia miniszterelnöke volt.
A NATO kölcsönös védelmi záradékát mintául véve egy "gazdasági 5. cikkely" megteremtését javasolta, amelynek értelmében egy tagállam elleni gazdasági támadást az összes tagállam elleni támadásnak tekintenének, azzal a céllal, hogy ellenálljanak olyan országok gazdasági kényszerítésének, mint Kína és esetlegesen az Egyesült Államok.
Rasmussen emellett szorosabb együttműködésre szólított fel a technológiai szabványok terén, a kritikus nyersanyagoktól való függőség csökkentésére, valamint a kínai finanszírozás alternatívájaként a globális Délre irányuló beruházások növelésére.
Utalva a Washington és Koppenhága között Grönland miatt kialakult vitára, hangoztatta, hogy a szövetségesek közötti fenyegetőzés "elfogadhatatlan". A politikus egyben a Trump-kormány kiszámíthatatlanságát nevezte legnagyobb aggodalmának.
