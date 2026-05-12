kosárlabda, labdát tartó férfi kezek, sport, NBA, NBA
Sport

Utoljára látták a rajongók LeBron Jamest? Még nem tudja a legenda, hogyan tovább

Pénzcentrum
2026. május 12. 17:24

Bizonytalan a jövőjét illetően LeBron James, az NBA legendája. Csapata, a Los Angeles Lakers ugyanis 4-0-s összesítéssel kiesett a rájátszásból a címvédő Oklahoma City Thunder ellen. A 41 éves, lejáró szerződésű sztárjátékos egyelőre nem tudja, folytatja-e páratlanul sikeres pályafutását - jelentette a BBC Sport.

A Nyugati Főcsoport elődöntőjének negyedik mérkőzésén a Thunder 115-110-re győzött. Ezzel le is zárták a párharcot. A találkozón James 24 pontot dobott. A túloldalon a liga jelenlegi legértékesebb játékosa (MVP), Shai Gilgeous-Alexander 35 ponttal és nyolc gólpasszal vezette győzelemre a címvédőt.

A kiesést követően James elmondta, hogy időre van szüksége. A családjával közösen fogja átgondolni a folytatást. Kiemelte, a döntés leginkább egyetlen tényezőn múlik. Az a kérdés, képes-e még elköteleződni a folyamat iránt, és megvan-e benne a kellő szenvedély, hogy már öt és fél órával a mérkőzések előtt az arénában kezdje meg a felkészülést.

Az NBA történetének legeredményesebb játékosa eddig négy bajnoki címet és négy MVP-trófeát nyert. Hangsúlyozta: már mindent elért és mindent látott a ligában, így senkinek sem kell bizonyítania. Ha a folytatás mellett dönt, azt kizárólag a versenyszellem fogja motiválni. Emellett az újabb bajnoki címek megszerzésének vágya is hajtja.

Az Oklahoma City Thunder a Nyugati Főcsoport döntőjében a Minnesota Timberwolves vagy a San Antonio Spurs csapatával találkozik majd.

Eközben a Keleti Főcsoportban a Cleveland Cavaliers hazai pályán 112-103-ra legyőzte a Detroit Pistonst. Ezzel 2-2-re módosult az elődöntős párharc állása. A meccs hőse a 43 pontot szerző Donovan Mitchell volt, aki ebből 39-et a második félidőben dobott. Kiemelkedő teljesítményével beállította Eric Floyd 1987-es rekordját, amely a rájátszások történetében egy félidő alatt szerzett legtöbb pontra vonatkozik. A párharc győztesére a New York Knicks vár a keleti fináléban.
