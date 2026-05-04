Amszterdam 2050-re kíván karbonsemlegessé válni, a húsfogyasztást pedig ugyaneddig a felére szeretnék csökkenteni.
Drasztikus áremelés jön a benzinkutakon: itt a bejelentés, amit senki sem akart hallani
A benzin nagykereskedelmi piaci ára bruttó 8 forinttal, a gázolaj ára bruttó 4 forinttal emelkedik keddtől.
Kedden további áremelkedésre számíthatunk - írja a holtankoljak.hu. A benzin nagykereskedelmi piaci ára bruttó 8 forinttal, a gázolaj ára bruttó 4 forinttal emelkedik.
2026.05.04-én a következő piaci átlagárakkal találkozhatunk a kutakon:
- 95-ös benzin: 691 Ft/liter
- Gázolaj: 734 Ft/liter
A védett árak továbbra is elérhetőek a magyar rendszámú gépjárműveknek.
Toyota és a Hyundai több modellje is gyengén szerepelt a műszaki problémák miatt, holott ezek a gyártók korábban a tartósság és megbízhatóság etalonjainak számítottak.
A Nyugati tér és a Boráros tér közötti szakaszon a hagyományos parkolóhelyek egy részét villámparkolókká alakítják.
Egy kávézónak otthont adó épület falába csapódott egy személyautó a budapesti Corvin köz közelében.
Fű alatt élesedett komoly KRESZ-változás, hamarosan új okmányok is kellenek: ez rengeteg magyart érint
Pontosították a szabályokat az Európai Unióban. A közlekedésbiztonsági kérdéseket továbbra is a nemzeti szabályok, így a KRESZ kezeli külön.
Már régen nem csak járműveket árulnak az ázsiai gyártók: ez a titok rejtőzik a brutális sikerük mögött
A kiállítási csarnokokban a kínai márkák domináltak. A BYD teljes márkaportfólióját, köztük a Dynasty, a Denza, a Jangvang és a Fangcsengpao almárkákat is felvonultatta.
Vadonatúj kütyük lepték el az egyik hazai autópályát: zseniális újítással mentik meg a sofőröket a dugóktól
Automatikusan érzékeli a torlódásokat, és azonnali tájékoztatással segíti a sofőröket az optimális sáv kiválasztásában.
Elképesztő szinten megy a rongyrázás: ezek a magyar milliárdosok kedvenc luxusautói, ritkaságok a toplistán
Az első negyedévben sorra kerültek forgalomba a több tíz- és százmillió forintos luxusautók, a Porsche 911-től a Ferrari Purosangue-ig.
A Tesla az idei évre 25 milliárd dollár fölé emelte beruházási keretét, miközben Elon Musk a mesterséges intelligenciára, a robotikára és a chipgyártásra összpontosít.
Az európai városok többségében látványosan csökkent a közúti halálesetek és a személyi sérülések száma a 30 km/h-s sebességkorlátozás bevezetése óta.
Tízmilliárdok hiányoznak a költségvetésből emiatt: kötelező lenne befizetni, de rengetegen sumákolnak
Egyetlen év alatt mintegy tízmilliárd, az elmúlt három évben pedig több mint 21 milliárd forintnyi büntetést nem fizettek be a szabálytalankodók.
Súlyos krízis közeleg a hazai kutakon: kongatja a vészharangot a szövetség, a biztonságos ellátás a tét
Elengedhetetlen az adóterhek felülvizsgálata és a folyamatos szakmai párbeszéd.
Váratlan fordulat Magyarországon az olajválság miatt: brutális mértékben kilőtt a kereslet ezekre a kocsikra
Látványosan felpörgött az érdeklődés az elektromos autók iránt a hazai használtautó-piacon 2026 első hónapjaiban.
Nemsokára szükség sem lesz a védett árakra? Újabb brutális csökkentést jelentettek be a benzinkutakon
Még mindig csökkennek a hazai nagykereskedelmi árak, szerdától a benzin bruttó 5, a gázolaj bruttó 13 forinttal kerül majd kevesebbe
Ketyeg az időzített bomba a magyar benzinkutakon: rengeteg autós fogja szívni a fogát, ha elfogynak a tartalékok
Az iráni konfliktus hatására az elmúlt egy évben csökkenő hazai üzemanyagárak ismét emelkedni kezdtek.
Hatalmas fordulat a gázpiacon: ez a négymilliárd eurós gigaberuházás hozhatja el a várva várt biztonságot
Európa energiaellátásának diverzifikálásában kulcsszerepet játszhat a Fekete-tenger romániai szakaszán található Neptun Deep gázmező.
Történelmi fordulat a hazai utakon: hosszú idő után letaszították a trónról a magyarok kedvenc autómárkáját
Tíz év alatt több mint harmadával nőtt a forgalomban lévő személygépkocsik száma.
A Samsung SDI többéves megállapodást kötött a Mercedes-Benzzel elektromos autókhoz szükséges akkumulátorok szállításáról.
Újabb komoly árcsökkenés jön a benzinkutakon: itt a bejelentés, lassan közelít a piaci és a védett ár
A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 6 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 14 forinttal csökken keddtől.
