Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Közeli felvétel a benzinkút üzemanyag-szivattyú fúvókáiról
Autó

Drasztikus áremelés jön a benzinkutakon: itt a bejelentés, amit senki sem akart hallani

Pénzcentrum
2026. május 4. 14:40

A benzin nagykereskedelmi piaci ára bruttó 8 forinttal, a gázolaj ára bruttó 4 forinttal emelkedik keddtől.

Kedden további áremelkedésre számíthatunk - írja a holtankoljak.hu. A benzin nagykereskedelmi piaci ára bruttó 8 forinttal, a gázolaj ára bruttó 4 forinttal emelkedik.

2026.05.04-én a következő piaci átlagárakkal találkozhatunk a kutakon:

  • 95-ös benzin: 691 Ft/liter
  • Gázolaj: 734 Ft/liter

A védett árak továbbra is elérhetőek a magyar rendszámú gépjárműveknek.
2026. május 4.
Megszólalt a pesti elitgimnázium igazgatója: nem kell megnyomorítani a gyerekeket a tanulási folyamat során
2026. május 3.
Ketyeg a rezsibomba a lakásokban: így szívják le a pénztárcád a klímák, ha nem figyelsz erre az egy számra
2026. május 4.
Megdöbbentő figyelmeztetés a vezető onkológustól: sokan nem is sejtik, mekkora halálos veszélyt rejt ez az ártatlannak hitt esti szokás
2026. május 4.
Tényleg Magyarország vezetheti be az eurót utolsóként a V4-es országok közül? Itt van feketén-fehéren a lengyelek, csehek álláspontja
2026. május 4.
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
Május 4.
Az anya nélkül nevelkedő gyermekek napja
Május 4.
A tűzoltók napja
Május 4.
Star Wars Nap
Folyó fizetési mérleg
legfontosabb eleme a kereskedelmi mérleg, amely a lebonyolított kivitel és behozatal értékeit állítja szembe egymással függetlenül attól, hogy az árú ellenértékét kiegyenlítették-e vagy sem. Ha egyenlege passzív akkor az adott időszakban több árut hoztak be az országba, mint amennyit kivittek. A folyó tételek tartalmazzák még az áruforgalmon kívüli fizetéseket is, amelyek különböző szolgáltatásokból fakadnak: nemzetközi fuvarozás és biztosítás, külföldi befektetésekkel kapcsolatos jövedelmek, magán és állami transzferkifizetések.

