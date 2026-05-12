Brutális drágulás jöhet a magyarok slágertermékeinél: már elindult a folyamat, hamarosan mindannyiunk pénztárcája megérzi
Tech

Brutális drágulás jöhet a magyarok slágertermékeinél: már elindult a folyamat, hamarosan mindannyiunk pénztárcája megérzi

Pénzcentrum
2026. május 12. 16:04

Az AI-forradalom nemcsak a szoftverek világát alakítja át, hanem már most felforgatja a globális hardverpiacot is. Miközben a technológiai óriások egyre több adatközpontot építenek és hatalmas mennyiségű memóriachipet vásárolnak fel a mesterséges intelligencia működtetéséhez, a hétköznapi elektronikai eszközök gyártói egyre nagyobb nyomás alá kerülnek. A következmény pedig idővel a fogyasztók számára is láthatóvá válhat: dráguló laptopok, telefonok és autók, lassabb technológiai fejlődés, valamint egy olyan chiphiány, amely hosszú évekre átformálhatja az egész elektronikai ipart.

Az elmúlt két évben a mesterséges intelligencia berobbant a hétköznapokba. Egy ideig sokan csak játéknak vagy látványos technológiai újdonságnak tekintették. Ma már viszont óriáscégek építik át rá az egész működésüket, országok versenyeznek az AI-fejlesztésekért, és lassan nincs olyan digitális szolgáltatás, ahol ne jelenne meg valamilyen formában.

Miközben a legtöbb ember ebből annyit érzékel, hogy a telefonja okosabb lett, gyorsabban lehet képet szerkeszteni vagy egy chatbot már egészen emberien válaszol, a háttérben valami sokkal nagyobb dolog történik. A világ egyszerűen nem tud elég gyorsan memóriachipeket gyártani ahhoz, hogy kiszolgálja az AI-ipar elképesztő étvágyát. És ez már nem csak a Szilícium-völgy problémája.

A következő években ennek az ára megjelenhet a boltok polcain is. Drágább laptopokban, drágább telefonokban, drágább autókban, sőt akár lassabban fejlődő elektronikai termékekben is. Mert miközben mindenki az AI jövőjéről beszél, a technológiai ipar egyik legfontosabb alkatrészéből egyre nagyobb hiány alakul ki. Ennek az az oka, hogy az AI mögött valójában hatalmas fizikai infrastruktúra áll.

Sokan még mindig hajlamosak úgy gondolni a mesterséges intelligenciára, mint valamilyen „felhőben lebegő” szoftverre. Pedig a modern AI valójában elképesztően energiaigényes technológia.

Amikor valaki megnyit egy chatbotot, képet generál vagy egy AI-alapú keresőt használ, a háttérben gigantikus adatközpontok dolgoznak. Több ezer szerver fut egyszerre, speciális processzorok számolnak folyamatosan, és másodpercenként óriási mennyiségű adat mozog a rendszeren belül. Ehhez pedig memória kell, méghozzá rengeteg – ezért nem véletlen, hogy mostanra a memóriachip lett az AI-korszak egyik legfontosabb stratégiai erőforrása.

A nagy technológiai cégek gyakorlatilag versenyt futnak azért, hogy évekre előre biztosítsák maguknak a szükséges chipkészleteket. Többéves szerződéseket kötnek, prémium árakat fizetnek, és lefoglalják a gyártókapacitás jelentős részét. A probléma az, hogy ugyanazokat a memóriachipeket használja szinte minden modern elektronikai eszköz is. A telefonod, a laptopod, az autód fedélzeti rendszere, a játékkonzolod, de még az okostévéd is. Amikor pedig az AI-ipar elkezdi felszívni a globális készleteket, abból előbb-utóbb minden más piac is megérzi a hiányt.

Miért ennyire fontosak a memóriachipek?

A legtöbben a processzort tartják egy számítógép vagy telefon „agyának”, ami részben igaz is. Csakhogy önmagában a processzor nagyon kevésre menne memória nélkül. A memóriachipek feladata az, hogy tárolják és folyamatosan továbbítsák az adatokat a processzor számára. Ezek nélkül minden digitális rendszer lelassulna vagy teljesen működésképtelenné válna. A modern elektronikai világ alapvetően két nagy memóriafajtára épül:

  • Az egyik a NAND flash memória. Ez tárolja hosszú távon az adatokat akkor is, amikor az eszköz ki van kapcsolva. Ilyen memória található az SSD-meghajtókban, telefonokban, memóriakártyákban vagy pendrive-okban. Itt vannak a fotók, videók, játékok, dokumentumok és alkalmazások.
  • A másik a DRAM, vagyis a dinamikus memória. Ez a számítógép vagy telefon „munkaterülete”. Ide kerülnek azok az adatok, amelyeket a rendszer éppen használ. Minél gyorsabb és nagyobb ez a memória, annál gördülékenyebben működik egy eszköz.

Csakhogy az AI azonban teljesen új szintre emelte a memória iránti igényt. A hagyományos rendszerekhez képest a modern mesterséges intelligencia-modellek elképesztő mennyiségű adatot mozgatnak valós időben. Egy nagy nyelvi modell működése során folyamatosan hatalmas adatblokkok áramlanak a processzorok és a memória között. Ha ez a folyamat lassú, az egész rendszer belassul.

Ezért került most reflektorfénybe egy speciális technológia: a HBM, vagyis a High Bandwidth Memory. A hagyományos memóriáknál az adatok viszonylag korlátozott sebességgel mozognak a rendszerben. A HBM esetében viszont több memóriaegységet függőlegesen egymásra építenek, és rendkívül közel helyeznek a processzorhoz. Ez drasztikusan felgyorsítja az adatátvitelt.

Leegyszerűsítve: a hagyományos memória olyan, mint egy nagy parkoló kevés kijárattal. A HBM inkább egy többszintes, ultramodern parkolóház rengeteg lehajtóval, ahol az autók egyszerre, folyamatos torlódás nélkül mozoghatnak. Ez AI-rendszereknél kritikus fontosságú.

Egyetlen HBM3 memóriaegység körülbelül tízszer gyorsabban képes adatot mozgatni, mint egy elterjedt DDR5 memóriachip. Ez az a sebességkülönbség, ami lehetővé teszi a modern AI-modellek működését. Nem véletlen, hogy most minden nagy technológiai vállalat ilyen chipeket akar – a gond csak az, hogy rendkívül nehéz őket gyártani.

Az AI-adatközpontok elkezdték „megenni” a globális chipkészleteket

2023 óta olyan beruházási hullám indult el az AI körül, amire korábban nem volt példa az iparág történetében.

Az Amazon, a Microsoft, a Google és a Meta százmilliárd dolláros nagyságrendben épít új adatközpontokat. Ezek az óriási létesítmények gyakorlatilag az AI gazdasági motorjai. Minden új AI-modellhez több szerver, több GPU és több memória kell, ráadásul a helyzet folyamatosan gyorsul. A Bloomberg Intelligence adatai szerint az adatközpontok már a világ DRAM-fogyasztásának körülbelül felét használják fel. Öt évvel ezelőtt ez az arány még nagyjából 32 százalék volt.

2030-ra pedig az AI-szerverek önmagukban a globális memóriafogyasztás több mint 60 százalékát is kitehetik. Ez egy elképesztő átrendeződés.

A memóriachip-ipar ugyanis eredetileg nem arra épült, hogy néhány technológiai óriás ilyen mennyiségben szívja fel a készleteket. Korábban a keresletet sokkal egyenletesebben osztották el a telefonok, számítógépek, autók és egyéb elektronikai termékek között. Most viszont az AI gyakorlatilag kiszorítja a hagyományos piacokat.

Duráv emelkedhetnek az árak az elektronikai eszközök terén

A következmény teljesen logikus: mivel a hétköznapi elektronikai eszközök gyártói egyre nehezebben jutnak alkatrészhez, ezért idővel elkerülhetetlenné válik az áremelkedés, sőt a folyamat már elkezdődött. Néhány adat ezzel kapcsolatosan:

  • A DRAM memória spot ára bizonyos esetekben közel 700 százalékkal emelkedett az elmúlt év során, ami egy brutális növekedés.
  • A NAND memória ára szintén gyorsan emelkedik, ami különösen érzékenyen érinti az SSD-ket, telefonokat és laptopokat.
  • A HP például már arról beszél, hogy a memória a laptopgyártás költségeinek körülbelül 35 százalékát teszi ki. Néhány hónappal korábban ez még csak 15–18 százalék körül volt.

Ezek hatalmas változások, a cégek pedig nem tudják teljesen lenyelni ezeket a költségeket. Egy idő után kénytelenek továbbhárítani a vásárlókra.

A Dell már megemelte szerverei és PC-i árát. Más gyártók szintén áremelésekre készülnek.

És itt még nincs vége. A gyártók már a termékek képességein is spórolni kezdenek. Az egyik legérdekesebb következmény, hogy a vállalatok nemcsak drágábban adják majd az eszközöket, hanem bizonyos modellekből egyszerűen kevesebb memóriát raknak bele. Ez elsőre apróságnak tűnhet, de hosszú távon komoly hatása lehet.

A memória mennyisége alapvetően meghatározza egy eszköz használhatóságát és élettartamát. Egy kevesebb RAM-mal szerelt laptop hamarabb válik lassúvá. Egy kisebb tárhellyel rendelkező telefon gyorsabban megtelik. A gyártók azonban most próbálnak minden lehetséges módon költséget csökkenteni.

Ez különösen az olcsóbb kategóriás készülékeket érintheti súlyosan.

– jegyzi meg a Bloomberg elemzése, majd hozzáteszik, hogy az alacsony profitmarzsú modellek esetében könnyen előfordulhat, hogy egyszerűen nem lesz gazdaságos bizonyos termékeket gyártani.

Az okostelefon-piac különösen nehéz helyzetbe kerülhet

A Counterpoint Research szerint a memóriaárak emelkedése akár 15 százalékkal is növelheti az okostelefonok gyártási költségeit a következő időszakban. Ez óriási probléma egy olyan piacon, ahol már most is rendkívül éles az árverseny. Egyébként különösen Kínában lehet súlyos a helyzet, ahol a gyártók rengeteg olcsóbb készülékkel próbálnak versenyezni egymással – de a folyamat idővel átgyűrűzhet a világ többi részére, így Európába és Magyarországra is.

A Qualcomm szerint éppen ezek az alacsonyabb árkategóriás telefonok kerülhetnek veszélybe, míg az IDC előrejelzése szerint a globális okostelefon-piac akár 12,9 százalékkal is zsugorodhat 2026-ban, ami történelmi visszaesés lenne.

Ez azért különösen érdekes, mert az elmúlt években a telefonok fejlődése már amúgy is lelassult. Egyre kevesebb az igazán látványos újítás. Ha ehhez még tartós alkatrészhiány és drágulás is társul, a vásárlók sokkal ritkábban cserélhetnek készüléket.

Az autóipar sem tudja kivonni magát a probléma alól

Az autóipar már a korábbi chiphiány idején is megtapasztalta, milyen törékeny a globális ellátási lánc. Gyárak álltak le, hónapokat csúsztak szállítások, egyes modellekből funkciókat kellett kivenni, most pedig egy újabb nyomás nehezedik az iparágra.

Mivel az AI-szektor sokkal magasabb árakat hajlandó fizetni a fejlett memóriákért, az autógyártók könnyen háttérbe szorulhatnak a beszállítói láncban. Ez hosszabb távon drágább autókat és lassabb technológiai fejlődést is eredményezhet. Persze felmerülhet a kérdés: miért nem gyártanak egyszerűen több chipet? Vagy, ha ekkora a kereslet, miért nem építenek több gyárat?

A válasz az, hogy ez nem olyan iparág, ahol egyik napról a másikra lehet kapacitást növelni. A globális memóriachip-piacot gyakorlatilag három vállalat uralja:

  • a Samsung
  • az SK Hynix
  • és a Micron

Ennyire koncentrált piac ritkán létezik ekkora iparágban. Egy modern chipgyár felépítése dollármilliárdokba kerül, és akár évekig is eltarthat, mire valóban termelni kezd.

Ráadásul a HBM gyártása különösen bonyolult. A memóriaegységeket mikroszkopikus pontossággal kell egymásra rétegezni. Egyetlen apró hiba tönkreteheti az egész chipet. Emiatt a gyártási arány rosszabb, a selejt magasabb, a folyamat lassabb és drágább. A helyzetet az is nehezíti, hogy az AI-ipar folyamatosan még fejlettebb megoldásokat követel. Vagyis miközben a gyártók próbálnak kapacitást bővíteni, a technológiai elvárások közben tovább emelkednek.

A chipgyártók sem akarnak újabb összeomlást

A memóriaipar története évtizedek óta szélsőséges hullámzásokból áll. Amikor túl sok chip készül, az árak gyorsan összeomlanak, a profit eltűnik, a gyártók pedig akár milliárdos veszteségeket is kénytelenek elkönyvelni. Amikor viszont kevés a kapacitás, az árak hirtelen kilőnek, és az egész technológiai ipar megérzi a hiány hatásait.

A nagy memóriachip-gyártók ezért ma rendkívül óvatosak. Nem akarják megismételni a korábbi évek hibáit. Még 2023-ban is súlyos veszteségeket szenvedett el például a Micron és az SK Hynix, miután a járvány alatti keresletet túlbecsülték, és túl nagy gyártókapacitásokat építettek ki. Amikor a piac lelassult, a raktárak megteltek, az árak bezuhantak, a cégek pedig komoly pénzügyi nyomás alá kerültek.

Ezért most, hiába dübörög az AI-piac, a gyártók nem mernek kontroll nélkül terjeszkedni. Az új gyárak és fejlesztések elképesztően drágák, miközben senki sem tudja biztosan, meddig marad ilyen intenzív az AI körüli kereslet. A vállalatok inkább fokozatosan bővítik a kapacitásaikat, nehogy néhány év múlva ismét túltermelési válság alakuljon ki.

Ennek azonban komoly következménye lehet: a memóriahiány könnyen tartós problémává válhat. Az AI-rendszerek működéséhez ugyanis hatalmas mennyiségű memóriachipre van szükség, különösen a nagy teljesítményű adatközpontokban. Ahogy egyre több mesterséges intelligenciára épülő szolgáltatás jelenik meg, úgy nő az igény az új szerverekre, adattárolókra és speciális hardverekre is.

Könnyen lehet, hogy mindez még csak a kezdet. A legnagyobb kérdés jelenleg az, hogy az AI körüli kereslet hosszú távon is fennmarad-e ilyen szinten. Ha igen, akkor a teljes elektronikai iparnak alkalmazkodnia kell egy új valósághoz. Ahhoz, hogy az AI-rendszerek működjenek, a világ egyre nagyobb részét kell memóriachipekkel ellátni. Folyamatosan új adatközpontok épülnek, egyre több szerver működik, és egyre több rendszer fut megszakítás nélkül.

A nagy technológiai cégek számára ez egyelőre megéri. Az AI-ból származó bevételek és a tőzsdei értékelések hatalmasak, ezért továbbra is óriási összegeket költenek fejlesztésekre és infrastruktúrára.

A fogyasztók számára azonban az AI-forradalomnak lehet egy sokkal hétköznapibb következménye is. Az elektronikai eszközök fokozatosan drágábbá válhatnak, lassulhat a készülékek cserélődése, és bizonyos kategóriákban romolhat az ár-érték arány is. Vagyis miközben a világ az AI jövőjét ünnepli, a háttérben már most elkezdődött egy csendes, de nagyon is valós hardverválság.
1 HOZZÁSZÓLÁS
Felix DeSouza
11 perce
Ennyit megér az ai-pornó és hogy még több legyen a fészbúkos trollfarm.
