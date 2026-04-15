Hatalmasat zuhant a villanyautók piaca: elképesztő lépésre szánták el magukat a bajba jutott gyártók

Az elektromos autók iránti kereslet visszaesése miatt az autógyártók és az akkumulátorgyártók egyre inkább az energiatárolás felé fordulnak. Az üzemek átállítása azonban költséges és időigényes folyamat. Ráadásul a tárolópiaci kereslet közel sem elegendő a keletkezett kapacitásfelesleg felszívásához.

Az elmúlt évtizedben az amerikai autóipar és ázsiai beszállítói – a Panasonic, a Samsung SDI és az LG Energy Solution – több mint 100 milliárd dollárt fordítottak akkumulátorgyárakra. Ezek a beruházások az elektromosautó-piac felfutását szolgálták volna. A villanyautó-eladások azonban az utóbbi fél évben több mint 25 százalékkal zuhantak. Ehhez hozzájárult a Trump-kormányzat fosszilis energiát támogató politikája, valamint a tavaly szeptemberben megszűnt 7500 dolláros vásárlói adójóváírás is - tudósított a Reuters.

A telepített energiatároló rendszerek iránt folyamatosan bővül a kereslet az adatközpontok és a mesterséges intelligencia növekvő energiaigénye miatt. Ezek a berendezések jellemzően a nap- és szélenergiából termelt áramot raktározzák, majd csúcsidőben vagy hálózati túlterheltség esetén táplálják vissza a hálózatba. Ez a növekedés azonban messze nem pótolja az autóipari kiesést. A Benchmark Mineral Intelligence adatai szerint Észak-Amerikában idén 76 gigawattórányi tárolókapacitásra lesz szükség. Ezzel szemben a villanyautó-akkumulátorokra kiépített gyártókapacitás nagyjából 275 gigawattórát tesz ki. A tárolópiaci igény öt éven belül várhatóan közel megduplázódik, és eléri a 125 gigawattórát, de még ez sem lesz elegendő a túlkapacitás teljes leépítéséhez.

Az átállás ráadásul technológiai szempontból sem egyszerű feladat. A legtöbb energiatároló rendszer lítium-vas-foszfát (LFP) cellákat használ. Ezek sokkal olcsóbbak, mint az észak-amerikai villanyautó-akkumulátorokra jellemző, magas nikkeltartalmú cellák. Egy üzem átállítása az LFP-technológiára akár másfél évet is igénybe vehet, és több százmillió dollárt emészthet fel. További problémát jelent, hogy az LFP-technológiát és annak ellátási láncát Kína uralja. Az amerikai gyártóknak viszont fokozatosan csökkenteniük kell a kínai alapanyagok arányát. Csak így maradhatnak jogosultak a Biden-kormányzat alatt bevezetett, majd a Trump-kormányzat által is megtartott bőkezű hazai gyártási adókedvezményekre. A helyzetet tovább nehezíti a kínai katód- és anódanyagokra kivetett 35 százalékos vám.

A nehézségek ellenére a legnagyobb szereplők már megkezdték az átépítéseket. Az LG Energy Solution három észak-amerikai gyárát is átalakítja, és az év végéig 50 gigawattórás tárolóakkumulátor-kapacitás elérését tűzte ki célul. Ez a mennyiség azonban a cég teljes kapacitásának csupán a harmadát teszi ki. A General Motors és az LG Energy Solution közös vállalata, az Ultium Cells 70 millió dolláros beruházással állítja át a tennessee-i üzemét tárolócellák gyártására. A Ford eközben 2 milliárd dollárt költ egy új akkumulátortároló-divízió felépítésére a következő két év során.

A hagyományos autógyártók ugyanakkor jelentős lemaradásban vannak a Teslával szemben, hiszen a vállalat már közel egy évtizede fejleszti a saját energiatárolási üzletágát. A cég Megapack nevű egységeinek telepítési számai meredeken növekednek. Tavaly pusztán az Elon Musk érdekeltségébe tartozó xAI vállalatnak történő eladásokból 430 millió dolláros bevételre tettek szert. Ráadásul az energiatárolási részleg 2025-ben mintegy 30 százalékos bruttó árrést ért el, miközben az autóipari üzletág nyereségessége csupán 15 százalék körül mozgott.