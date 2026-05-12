Súlyos dolog derült ki az idős magyarok oltásairól: sokan nem is sejtik, mekkora veszélynek teszik ki magukat, ennek komoly következménye lehet
Miközben az Egészségügyi Világszervezet szerint az influenza elleni védőoltás az egyik leghatékonyabb eszköz a súlyos megbetegedések és halálesetek megelőzésére, Magyarország az OECD-országok sereghajtói között szerepel az idősek influenza elleni átoltottságában. A szakértők szerint egyre nagyobb problémát jelent az oltásokkal kapcsolatos bizalmatlanság és az emberek emelkedő fogékonysága a betegségre.
Az influenza továbbra is az egyik legjelentősebb szezonális fertőző betegség maradt. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslése szerint évente körülbelül 1 milliárd ember fertőződik meg influenzával világszerte, ebből 3–5 millió eset válik súlyossá, és akár 290–650 ezer légúti haláleset is összefügghet a betegséggel.
A szervezet szerint az oltás a betegség elleni egyik leghatékonyabb közegészségügyi beavatkozásnak számít: nemcsak emberéleteket ment, hanem jelentős gazdasági és társadalmi károkat is megelőz. A fertőző betegségek elleni vakcinák világszerte drasztikusan csökkentették több súlyos betegség – például a diftéria, a tetanusz, a szamárköhögés vagy a kanyaró – előfordulását és halálozási rátáját. Az említett fertőző betegségek mellett szezonálisan ajánlják az infuelnza elleni oltás beadását is.
A veszélyeztetett csoportok közé elsősorban a 65 év felettiek, a krónikus betegek, a várandósok és a kisgyermekek tartoznak. Az ő esetükben az influenza nem egyszerű „náthaszerű betegség”, hanem a fertőzés életveszélyes szövődményekhez, tüdőgyulladáshoz vagy kórházi kezeléshez is vezethet.
Magyarország a sereghajtói között van az influenzaoltásokban
A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) legfrissebb adatai szerint 2023-ban csak néhány ország érte el a WHO által kitűzött, 75 százalékos influenzaátoltottsági célt az egyik legveszélyeztetett korcsoportban, a 65 év felettiek körében. A legjobb eredményt Korea érte el 85 százalékkal, Mexikó 83 százalékkal, míg az Egyesült Királyság és Dánia egyaránt 78 százalékkal teljesítette a célkitűzést.
Ezzel szemben több országban, köztük Magyarországon, még a 20 százalékot sem érte el az idősek influenza elleni átoltottsága. A lista végén hazánk Lengyelország, Törökország, Szlovákia, Lettország, Szlovénia és Bulgária mellett áll.
Az OECD-országokban átlagosan egyébként nőtt az influenza elleni oltási hajlandóság, a 65 év felettiek körében az átoltottság pedig 2019-es 46 százalékról 2024-re 51 százalékra emelkedett. Ez azonban még mindig elmarad a 2021-es 55 százalékos csúcstól, amelyet részben a koronavírus-járvány alatti fokozott egészségügyi tudatosság és a Covid- és influenzaoltások együttes beadása támogatott. Magyarországon azonban romlott a helyzet és az elmúlt években több mint 5 százalékpontos visszaesést mértek az influenza elleni átoltottságban az idősek körében.
Olyan volt az idei influenzajárvány, mint 20-25 éve
Az átoltottságnak azonban az elmúlt évek tapasztalatai alapján komoly szerepe lehetne a súlyos esetek visszaszorításában, főleg annak tekintetében, hogy a 2025-2026-os téli influenzaszezon súlyosan alakult Magyarországon. A leginkább érintett időszakban, 2026 ötödik hetében közel 78 ezren fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel, miközben az akut légúti fertőzések száma megközelítette a 287 ezret – derül ki az NNGYK adataiból. Szakértők szerint a járvány intenzitása a klasszikus, 20–25 évvel ezelőtti nagy influenzajárványokat idézte.
Oroszi Beatrix, a Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központja igazgatója korábban arról beszélt, hogy több tényező együtt vezetett a fertőzések számának emelkedéséhez. Ezek közé tartozik a védekezési hajlandóság csökkenése, illetve az úgynevezett immunadósság kialakulása (az elmúlt években sok fogékony ember halmozódott fel a populációban), valamint az influenzavírusok folyamatos változása is. A szakember szerint különösen veszélyeztetettek az idősek és a krónikus betegek, náluk az influenza súlyos szövődményeket okozhat.
A helyzetet az is nehezíti, hogy Magyarországon továbbra is alacsony a bizalom mind a védőoltásokkal, mind a maszkviseléssel kapcsolatban. Ez leginkább a Covid-járvány után kezdett erősödni.
A szakértők szerint az influenzajárványok terjedésében kulcsszerepet játszanak a gyermekközösségek is. Az óvodákban és iskolákban kialakuló helyi járványok jelentősen gyorsítják a vírus terjedését, ezért a gyermekek oltása nemcsak egyéni, hanem közösségi szempontból is kiemelten fontos lenne.
Az utolsó infuenzaszezonban is látható volt, hogy az idősek mellett különösen érintettek voltak a gyermekek: az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók közel fele 14 év alatti volt, a legrosszabb helyzet pedig a 3–5 éves és a 6–14 éves korosztályban alakult ki.
Van olyan oltás, amiben Magyarország a legjobbak között van
Miközben az influenza elleni oltási hajlandóság rendkívül alacsony Magyarországon, több más, egyébként hazánkban kötelező védőoltás esetében kifejezetten jó eredményeket mutat az ország más államokhoz képest.
A diftéria, pertusszis (szamárköhögés) és tetanusz elleni oltásoknál Magyarországon gyakorlatilag teljes, 100 százalékos az átoltottság, míg a kanyaró elleni oltottság 99 százalékos. Ez nemzetközi összevetésben is kiemelkedő eredmény: az Európai Unióban mindössze négy ország éri el a kanyaró esetében a 95 százalékos átoltottsági küszöböt.
A nemzetközi szervezetek azonban arra figyelmeztetnek, hogy önmagában a magas országos átoltottság egyik betegségnél sem elég, ha bizonyos régiókban vagy társadalmi csoportokban alacsonyabb a vakcinák elfogadottsága. Az oltási programok sikeréhez nemcsak a hozzáférés biztosítása szükséges, hanem az is, hogy erősödjön a lakosság bizalma a védőoltások biztonságosságában és hatékonyságában.
