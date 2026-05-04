Látványosan visszafelé sült el a brutális áremelés: tömegével mondanak le erről a magyar autósok
A jelentős díjemelés látványosan visszavetette az egyedi és egyéni rendszámtáblák iránti keresletet.
Jelentősen megemelte az állam az egyéni és egyedi rendszámtáblák díját, ami a számok szerint látványos keresletcsökkenést eredményezett – számolt be róla a vezess.hu. Az autósok nagy része nem volt hajlandó megfizetni a 35 százalékos drágulást, ezért sokan inkább lemondtak a vásárlásról.
Az áremelést követő három hónapban az egyedi rendszámok iránti kereslet mintegy kétharmaddal esett vissza, míg az egyéni rendszámoknál több mint 50 százalékos volt a csökkenés. Éves szinten 18,4, illetve 32 százalékos visszaesést mértek. A drágulás mértéke sem elhanyagolható: egy egyedi rendszám ára már közelíti a 600 ezer forintot. Mindezek ellenére a bevételek mindössze körülbelül 3 százalékkal nőttek.
A szabályozási környezet is szűkíti a lehetőségeket: az egyéni rendszámoknál például az első két karakterre vonatkozó korlátozások miatt számos értelmes kombináció csak a jóval drágább, egyedi kategóriában válik elérhetővé, ami tovább csökkenti a potenciális érdeklődők számát.
Eközben Szlovákiában nagyjából 150 ezer forintnak megfelelő összegért lehet egyedi rendszámot igényelni, és a konstrukció továbbra is népszerű. Ez arra utal, hogy a kereslet létezik – csak nem ilyen árszinten.
