2026. május 4. hétfő Mónika, Flórián
22 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép egy autó európai rendszámtáblájáról. Autó eu-s autó. Makrofelvétel európai uniós rendszámról. Kis csillagok elhelyezve körben. Jármű és közlekedési koncepció
Autó

Látványosan visszafelé sült el a brutális áremelés: tömegével mondanak le erről a magyar autósok

Pénzcentrum
2026. május 4. 09:26

A jelentős díjemelés látványosan visszavetette az egyedi és egyéni rendszámtáblák iránti keresletet.

Jelentősen megemelte az állam az egyéni és egyedi rendszámtáblák díját, ami a számok szerint látványos keresletcsökkenést eredményezett – számolt be róla a vezess.hu. Az autósok nagy része nem volt hajlandó megfizetni a 35 százalékos drágulást, ezért sokan inkább lemondtak a vásárlásról.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az áremelést követő három hónapban az egyedi rendszámok iránti kereslet mintegy kétharmaddal esett vissza, míg az egyéni rendszámoknál több mint 50 százalékos volt a csökkenés. Éves szinten 18,4, illetve 32 százalékos visszaesést mértek. A drágulás mértéke sem elhanyagolható: egy egyedi rendszám ára már közelíti a 600 ezer forintot. Mindezek ellenére a bevételek mindössze körülbelül 3 százalékkal nőttek.

Kapcsolódó cikkeink:

A szabályozási környezet is szűkíti a lehetőségeket: az egyéni rendszámoknál például az első két karakterre vonatkozó korlátozások miatt számos értelmes kombináció csak a jóval drágább, egyedi kategóriában válik elérhetővé, ami tovább csökkenti a potenciális érdeklődők számát.

Eközben Szlovákiában nagyjából 150 ezer forintnak megfelelő összegért lehet egyedi rendszámot igényelni, és a konstrukció továbbra is népszerű. Ez arra utal, hogy a kereslet létezik – csak nem ilyen árszinten.
Címlapkép: Getty Images
#autó #magyarország #drágulás #rendszám #rendszámtábla #rendszámkombináció #autósok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:47
09:30
09:26
09:22
09:13
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 4.
Megszólalt a pesti elitgimnázium igazgatója: nem kell megnyomorítani a gyerekeket a tanulási folyamat során
2026. május 3.
Ketyeg a rezsibomba a lakásokban: így szívják le a pénztárcád a klímák, ha nem figyelsz erre az egy számra
2026. május 3.
Súlyos százezreket bukhatnak a kisgyerekes családok 2026-ban: ezt a hibát rengetegen elkövetik, veszélybe is kerülhetnek
2026. május 3.
Kitálalt a tapasztalt kamionos: hiába a milliós álomfizetés, kegyetlen dolgokat kell elviselni ezért a pénzért
2026. május 2.
Itt a MÁV étkezőkocsik 2026-os árlapja: ennyibe kerül a sör, a kávé, a hamburger a Balaton felé
NAPTÁR
Tovább
2026. május 4. hétfő
Mónika, Flórián
19. hét
Május 4.
Az anya nélkül nevelkedő gyermekek napja
Május 4.
A tűzoltók napja
Május 4.
Star Wars Nap
Autó legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Itt a kormány bejelentése, korlátozás jön a benzinkutakon: minden autóst érint a szigor
2
3 hete
Sosemlátott autótámogatást tervez a Tisza-kormány: rengeteg magyar juthatna olcsóbban új kocsihoz?
3
4 hete
A kormány új korlátozást jelentett be a benzinkutakon: minden autóst érint a szigorítás
4
1 hónapja
Drasztikus lépésre készülnek a magyar benzinkutak: két literben maximálják a kiadható üzemanyagot?!
5
1 hónapja
Itt a bejelentés, átmeneti korlátozásokról döntött a Mol: benzinkutak is bezárnak, erre fel kell készülni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjmentes leszállítás
lehetőség az életbiztosítások fenntartására díjfizetés nélkül is. A tartam változatlan marad: a biztosítási összeg azonban az addig már befizetett díjak által fedezett mértékig (általában jelentősen) lecsökken.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 4. 09:22
Magyar érettségi 2026: szivárognak a feladatok, ezt kellett megoldaniuk az első részben a diákoknak
Pénzcentrum  |  2026. május 4. 08:40
100 millió forintot utalnál? Ha így utalsz 5x20 milliót, nem veri rád a bank a tranzakciós díjat: nincs semmilyen plusz költsége
Agrárszektor  |  2026. május 4. 09:04
Te is fával fűtesz otthon? Akkor jó, ha ezzel tisztában vagy
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm