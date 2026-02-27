Szakértő szerint Magyarországon súlyos veleszületett szifiliszjárvány tombol.
Meglepő lépés a Teslától: új változat érkezett a népszerű modellből
A Tesla tovább bővíti a Model Y kínálatát: megjelent a 7 üléses változat, amely már Magyarországon is megrendelhető. Az új konfiguráció kizárólag a Premium Long Range összkerékhajtású verzióhoz érhető el, és akár 600 kilométeres WLTP-hatótávolságot kínál.
A gyártó kifejezetten családi használatra optimalizálta az új opciót. A harmadik üléssor két, előre néző és síkba dönthető ülést tartalmaz, így az autó rugalmasan alakítható több utas szállítására, miközben a csomagtér-kapacitás is megmarad. A harmadik sorhoz való bejutást a második üléssor szélső ülésein elhelyezett gomb segíti, amely előrecsúsztatja és lehajtja az ülést a könnyebb beszállás érdekében.
A 7 üléses Model Y akár 2094 literes maximális csomagteret biztosít. A harmadik üléssor mögött 381 literes csomagtér áll rendelkezésre, elöl pedig egy 116 literes első csomagtartó található. A harmadik sor lehajtásával 894 literes raktér érhető el, ami elegendő lehet például babakocsi, sporteszközök vagy nagyobb csomagok szállítására is.
Az utastér kialakítása a Premium kivitelre épül, körbefutó hangulatvilágítással és puha tapintású felületekkel. Az első sorban egy 16 colos központi érintőképernyő kapott helyet a Tesla saját szoftverével, valamint fűthető és szellőztethető ülések gondoskodnak a komfortos utazásról. A második sor utasai egy külön 8 colos kijelzőn érhetik el a szórakoztató funkciókat és az utastéri beállításokat, miközben Bluetooth-kapcsolaton keresztül saját eszközeiket is használhatják.
A harmadik sorban ülők számára USB-C töltőpontok állnak rendelkezésre, a hangszigetelt üvegek és a finomhangolt futómű pedig csendesebb és kényelmesebb utazást szolgálnak. A panorámatető tágas térérzetet ad, a 15 hangszórós audiorendszer pedig az egész utastérben egyenletes hangzást biztosít.
A tavasz régen várt beköszöntével nemcsak az abroncsokat, hanem a vezetési rutinunkat is érdemes megújuló üzemmódba kapcsolni.
Jelentős szerkezeti átrendeződés látható a német prémium márkák között a hazai használtautó piacon 2025 és 2026 januárját összehasonlítva.
KRESZ változás 2026: áll a bál a közlekedési módosítások körül - lassan eldől, milyen új szabályokra készülhetünk
Több mint hétezer észrevétel érkezett a társadalmi egyeztetésre bocsátott új KRESZ-tervezethez.
Válságban a legendás luxusautó-gyártó: a dolgozók ötödét elküldi az Aston Martin, brutális visszavágásba menekülnek
A James Bond-filmekből is ismert márka szerdán jelentette be, hogy jelentősen karcsúsítja mintegy háromezer fős munkaerő-állományát.
A városi autóhasználat káros hatásai alól a gyerekek sem mentesülnek, különösen az iskolák környékén, ahol a szennyezett levegő és a balesetveszély mindennapos probléma.
Most érdemes autót venni, ilyen kedvezmények ritkán vannak Magyarországon: új és használt kocsik is akcióban
Az autópiacon ritkán adódik olyan helyzet, amikor a vevők ennyire előnyös pozícióban vannak - hívta fel a figyelmet Várkonyi Gábor.
A tervek szerint az év végéig 10-15 kereskedésben válnak elérhetővé az autók, a kínálat pedig az első év folyamán fokozatosan négy modellre bővül.
Tavaly június óta először csökkentek éves összevetésben az európai újautó-eladások.
Lízing vagy autóhitel? Mutatjuk, melyik éri meg jobban 2026-ban: így juthatsz önerő nélkül álmaid kocsijához
Megvan álmaid autója, de nincs elegendő megtakarításod hozzá? Ezt a problémát is meg lehet oldani, de itt jön az örök dilemma.
A nemzetközi átszervezések a vállalat magyarországi jelenlétét is érintik, bár a hazai kilátások felemásak.
Ezek a legjobb városi autók 2026-ban: tényleg nem lehet velük melléfogni, ha budapesti rohangálós kocsi kell?
Aki sokat közlekedik a városban, annak olyan autóra van szüksége, amely könnyen parkolható, kicsi a fordulóköre és jól átlátható.
A meglévő juttatási elemek mellett a vállalat a következő két évben további kettő, egyszeri kifizetést biztosít munkavállalói számára.
Kedden emelkednek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai: a benzin bruttó 4 forinttal, míg a gázolaj bruttó 5 forinttal kerül majd többe
Irtó fontos határidő közeleg rengeteg magyar autós számára: keményen fizethet az, aki ezt elmulasztja
A fizetési határidő számontartása egyértelműen a gépjármű forgalmi engedély szerinti üzembentartójának a felelőssége.
Március 5-én reggel indul a licitálás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elektronikus árverési felületén egy fekete Tesla Model 3-ra.
Jelentős visszaeséssel indult az év az európai autópiacon, a gyártók többsége gyengébb eredményeket produkált az előző év azonos időszakához képest.
Jelentős, nyolcvan százalékos növekedést értek el a kínai autógyártók Európában az idei év első hónapjában, annak ellenére, hogy a teljes piac eközben zsugorodott.
Kiderült a tervezet: teljesen átalakul a közlekedés Magyarországon, erről minden autósnak tudnia kell
Jelentős, 2034-ig tartó úthálózat-fejlesztést és korszerűsítést hajt végre a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
