Meglepő lépés a Teslától: új változat érkezett a népszerű modellből

A Tesla tovább bővíti a Model Y kínálatát: megjelent a 7 üléses változat, amely már Magyarországon is megrendelhető. Az új konfiguráció kizárólag a Premium Long Range összkerékhajtású verzióhoz érhető el, és akár 600 kilométeres WLTP-hatótávolságot kínál.

A gyártó kifejezetten családi használatra optimalizálta az új opciót. A harmadik üléssor két, előre néző és síkba dönthető ülést tartalmaz, így az autó rugalmasan alakítható több utas szállítására, miközben a csomagtér-kapacitás is megmarad. A harmadik sorhoz való bejutást a második üléssor szélső ülésein elhelyezett gomb segíti, amely előrecsúsztatja és lehajtja az ülést a könnyebb beszállás érdekében.

A 7 üléses Model Y akár 2094 literes maximális csomagteret biztosít. A harmadik üléssor mögött 381 literes csomagtér áll rendelkezésre, elöl pedig egy 116 literes első csomagtartó található. A harmadik sor lehajtásával 894 literes raktér érhető el, ami elegendő lehet például babakocsi, sporteszközök vagy nagyobb csomagok szállítására is.

Az utastér kialakítása a Premium kivitelre épül, körbefutó hangulatvilágítással és puha tapintású felületekkel. Az első sorban egy 16 colos központi érintőképernyő kapott helyet a Tesla saját szoftverével, valamint fűthető és szellőztethető ülések gondoskodnak a komfortos utazásról. A második sor utasai egy külön 8 colos kijelzőn érhetik el a szórakoztató funkciókat és az utastéri beállításokat, miközben Bluetooth-kapcsolaton keresztül saját eszközeiket is használhatják.

A harmadik sorban ülők számára USB-C töltőpontok állnak rendelkezésre, a hangszigetelt üvegek és a finomhangolt futómű pedig csendesebb és kényelmesebb utazást szolgálnak. A panorámatető tágas térérzetet ad, a 15 hangszórós audiorendszer pedig az egész utastérben egyenletes hangzást biztosít.