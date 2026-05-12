Ünnepelnek a vb-újonc karibi ország szurkolói: visszatér a legendás edző, aki vébére vitte őket

Ismét a 78 éves Dick Advocaat irányítja a világbajnokságra készülő curacaói labdarúgó-válogatottat. A posztjáról korábban családi okok miatt távozó holland szakember visszatér a csapathoz, ezzel ő lesz a világbajnokságok történetének legidősebb szövetségi kapitánya a nyári tornán.

A holland edző tavaly novemberben történelmi sikert ért el, amikor az ország történetében először juttatta ki a karibi csapatot a világbajnokságra. Februárban azonban lemondott posztjáról, hogy súlyosan beteg lánya mellett lehessen. Helyét honfitársa, Fred Rutten vette át, aki viszont most hétfőn távozott a kispadról, ezzel ismét megnyitva az utat elődje előtt.

Mivel Advocaat lányának állapota időközben javult, a szakember jelezte visszatérési szándékát. Bár a helyi labdarúgó-szövetség néhány nappal ezelőtt még elzárkózott az ötlettől, a játékosok egyértelmű támogatásának köszönhetően kedden hivatalosan is bejelentették a korábbi kapitány újbóli kinevezését.

A curacaói válogatott június 14-én, Németország ellen kezdi meg szereplését az észak-amerikai rendezésű világbajnokságon. A csoportkörben Elefántcsontpart és Ecuador lesz még az ellenfelük.