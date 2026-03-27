Itt a bejelentés, átmeneti korlátozásokról döntött a Mol: benzinkutak is bezárnak, erre fel kell készülni

A Mol informatikai rendszerátállást hajt végre március 31-ről április 1-re virradó éjszaka, amelynek ideje alatt egyes szolgáltatások átmenetileg korlátozottan lesznek elérhetőek - közölte az olajtársaság.

Az érintett időszakban a töltőállomások várhatóan 23:00 és 00:30 között zárva tartanak.

Emellett valamennyi (magyar és külföldi Mol Group, valamint harmadik fél által kibocsátott) üzemanyagkártya elfogadása 22:00 és 5:30 között szünetel Magyarországon. A magyar üzemanyagkártyával való vásárlás ez alatt az idő alatt 3rd party és külföldi Mol hálózatokon sem lesz lehetséges.

Az átállás ideje alatt több további szolgáltatás is átmenetileg nem lesz elérhető: a MOVE alkalmazásban elérhető vásárlások (például autópálya-matricák), a Plugee elektromos töltési szolgáltatás, valamint az Online Kártya Központ (OCC). Emellett a kültéri fizetési terminálok (OPT) működése is szünetel.