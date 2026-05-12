Hollandia zászló design vektor
Kvíz

Kvíz: Úgy ismered a zászlókat, mint a tenyered? Lássuk, ismersz-e minden piros-fehér-kék zászlót!

Pénzcentrum
2026. május 12. 17:59

A világ zászlóiban alapvetően is a leggyakrabban előforduló színek a piros (vörös), a fehér és a kék, amelyeket a zöld és a sárga követ gyakoriságban. A piros-fehér-kék trikolór pedig az egyik legnépszerűbb kombináció, különösen Európában. Te könnyedén felismered a zászlókat, a nagyon hasonlókat is meg tudod egymástól különböztetni? A mai kvíz során tesztelheted, mennyire vagy jó a zászlók felismerésében!

1/10 kérdés
Kezdjük egy egyszerűvel! Melyik ország zászlója látható a képen?
Franciaország zászlaja három egyenlő szélességű függőleges csíkból áll. A színek balról jobbra haladva a kék, a fehér és a piros. Ez a trikoloros kialakítás a Francia Köztársaság szimbóluma, a kék a szabadságot, a fehér az egyenlőséget, a piros pedig a testvériséget jelképezi. A francia forradalom idején elfogadott, Tricolore néven ismert zászló az ország értékeinek és történelmének ikonikus jelképévé vált.
Oroszország
Franciaország
Szlovákia
Hollandia
2/10 kérdés
Ez melyik szomszédos ország lobogója?
The flag of the Czech Republic features two horizontal stripes - white on top and red on the bottom - with a blue isosceles triangle extending from the left side toward the center. Its a simple yet distinctive design that represents the nations history and symbolism. Czechia
Horvátország
Szlovákia
Szerbia
Szlovénia
3/10 kérdés
Melyik európai ország zászlaját látod?
The flag of the Czech Republic features two horizontal stripes - white on top and red on the bottom - with a blue isosceles triangle extending from the left side toward the center. Its a simple yet distinctive design that represents the nations history and symbolism. Czechia
Lengyelország
Csehország
Bulgária
Észak-Macedónia
4/10 kérdés
Ez melyik skandináv ország lobogója?
Norway norvégia
Norvégia
Dánia
Feröer-szigetek
Svédország
5/10 kérdés
Ez csaknem az előző lobogó fordítottja. Melyik szigetország zászlója van a képen?
The flag of Iceland followed the example of the other Scandinavian countries and consists of a blue background with a red cross, which is inserted into the traditional white Scandinavian cross. The blue color is supposed to represent the omnipresent Atlantic Ocean; the red, Icelands lava and volcanoes, and the white color refers to other natural landmarks of Iceland - glaciers and geysers. The Red Cross also points to historical ties with Denmark, which dominated Iceland from the 14th century. Iceland adopted the flag in 1918 when it gained the status of an autonomous territory from Denmark. However, the flag did not become the official national flag until 1944 when Iceland became fully independent.
Írország
Izland
Málta
Ciprus
6/10 kérdés
Ez melyik ország zászlaja? A színválasztás egyezik Hollandia zászlajával, de a színrnyalatok mások!
Luxemburg zászlaja három vízszintes csíkkal - vörös, fehér és világoskék - és a fehér csík közepén a címerrel.
Luxemburg
Monaco
San Marino
Liechtenstein
7/10 kérdés
Itt egy újabb európai zászló címerrel! Melyik ország lobogóját látod?
Szerbia
Belarusz
Szlovénia
Horvátország
8/10 kérdés
Európán kívül is akad piros-fehér-kék színekből álló zászló. Ez például melyik dél-amerika ország lobogója?
Chile zászlaja erőteljes szimbólum, amely tükrözi a nemzet történelmét és értékeit. A zászlót La Estrella Solitaria, azaz A magányos csillag néven ismerik, és a zászló vízszintes, fehér és vörös színű két színben pompázik. A fehér csík a hófödte Andok hegységeket és a nemzet szándékainak tisztaságát jelképezi. A vörös pedig a függetlenségért kiontott vért és a chilei nép melegségét jelképezi. A felhúzásnál lévő kék négyzetben büszkén áll egy ötágú fehér csillag, amely a haladás és a becsület útmutatóját testesíti meg. Az 1817-ben elfogadott chilei zászló a nemzeti büszkeség és egység forrása, amely az ország függetlenségért folytatott küzdelmét és a szabadság és igazságosság iránti tartós elkötelezettségét jelképezi.
Chile
Peru
Paraguay
Suriname
9/10 kérdés
Ez pedig egy ázsiai ország zászlója. Melyiké?
Laosz nemzeti zászlaja három vízszintes csíkból áll: a felső és az alsó csík cvörös, míg a középső kék. A zászló közepén egy fehér korong található, amelynek átmérője a kék csík magasságának 4/5-ével egyenlő.A vörös szín a függetlenségért kiontott vért, a kék a Mekong folyót vagy az ország tisztaságát, a fehér korong pedig a Mekong folyó feletti holdat jelképezi.
Taiwan
Thaiföld
Laosz
Kambodzsa
10/10 kérdés
Maradjunk Ázsiában. Ez melyik ország zászlója?
Dél-Korea Taegeukgi néven ismert zászlaja történelmi és kulturális jelentőségű szimbólum. Az 1883. augusztus 5-én elfogadott zászló egyedi kialakítású, az ország identitását és értékeit tükröző zászló.A Taegeukgi központi eleme a Taegeuk, a jin és jang elvét jelképező szimbólum, amely a koreai filozófia szerves részét képezi. A Taegeuk két egymást kiegészítő és ellentétes erőre oszlik, egy vörös és egy kék színűre. A felfelé mutató piros rész a pozitív kozmikus erőket jelképezi, míg a lefelé mutató kék rész az ellentétes kozmikus erőket.A Taegeukot négy trigramcsoport, az úgynevezett Kwae veszi körül, amelyek a zászló sarkaiban helyezkednek el. Ezek a trigramok a koreai kultúra különböző természeti elemeit, erényeit és aspektusait jelképezik. A bal felső trigram az eget, a bal alsó trigram a földet, a jobb felső trigram a vizet, a jobb alsó trigram pedig a tüzet jelképezi.A zászló fehér háttere állítólag a tisztaságot és a békét jelképezi. A Taegeuk és a trigramok kombinációja a fehér háttérrel együtt harmonikus kompozíciót alkot, amely az ellentétes erők egyensúlyát és egységét testesíti meg - egy olyan fogalmat, amely mélyen gyökerezik a koreai filozófiában és kultúrában.A Taegeukgi a dél-koreai nép nagy büszkeségének forrása, és különböző alkalmakkor, többek között nemzeti ünnepeken és jelentős eseményeken kerül kiállításra. A Taeggei Taeggei a nemzet identitásának, történelmének és a harmonikus jövőre irányuló törekvéseinek erőteljes szimbólumaként szolgál. A zászló kialakítása tükrözi Dél-Korea tartós értékeit és kulturális örökségét, így az ország jelentőségteljes és ikonikus jelképévé vált.
Észak-Korea
Dél-Korea
Japán
Nepál
