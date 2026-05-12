Biztosítás

Rengeteg magyar autós bukhat súlyos milliókat ezen a nyáron: nem is tudják, hogy egy egyszerű trükkel megelőzhető a baj

Pénzcentrum
2026. május 12. 16:33

Nyaranta mintegy 7 ezer gépjárműkárt jelentenek be a Groupama Biztosítóhoz, és ezek jelentős része parkolás közben történik. A társaság szerint a jégverés és a viharok miatti sérülések egy része tudatos felkészüléssel megelőzhető, ezért összegyűjtötték, mire érdemes figyelni már a szezon előtt.

Az adatok alapján a nyári hónapokban ugyan enyhe, 1-2 százalékos emelkedés látható a gépjárműkár-bejelentések számában, de így is összességében mintegy 7 ezer esetben jelentkeznek a károsultak a társaságnál ebben az évszakban. A bejelentések döntő többsége törés- és üvegkárra vonatkozik. A gépjárműtörések a károk több mint felét teszik ki, az üvegtörések – mint külön kategória – aránya 45 százalék körül alakul évek óta.

A nyári időszakban jellemzőek a klimatikus kárbejelentések is, elsősorban jégveréshez vagy viharhoz kapcsolódóan. Ezek a károk sok esetben parkolás közben érik a járműveket, ezért a szezon előtt nemcsak az autó műszaki állapotát ajánlott átnézetni, hanem célszerű végiggondolni azt is, tipikusan hol parkolunk nyaraláskor, mennyire védtelen helyen hagyjuk az autót, figyeljük-e az időjárási riasztásokat, és tisztában vagyunk-e azzal, milyen biztosítási védelem áll rendelkezésre, ha mégis baj történik.

A biztosító adatai szerint a casco-s ügyfelek körében nyáron továbbra is a jégverés a leggyakoribb elemi kár – volt rá példa, hogy egy használtautó-telephelyen több száz autót vert el a jég. Ugyanakkor nem árt szem előtt tartani, hogy egy-egy hevesebb vihar során a leszakadó faágak vagy kicsavarodó fák is totálkárosra tudják törni a járművet, de akár a szél által felkapott kerti bútor is okozhat jelentős sérülést az udvaron álló autóban.

„A jégeső az egyik legkiszámíthatatlanabb időjárási jelenség – mégis van néhány egyszerű lépés, amit megtehetünk a kár megelőzése érdekében. A legjobb döntés mindig a fedett parkoló keresése. Ha ez nem megoldható, érdemes jégkár elleni ponyvát használni. Aki rendszeresen utcán parkol, annak különösen megéri befektetni egy ilyen autóponyvába: a megfelelő méretű, jól rögzíthető és az autó oldalát is védő takarók érdemben csökkenthetik a jégverés károsító hatását. Az autóvédő ernyő egy kevésbé ismert megoldás, amely tapadókoronggal rögzíthető az autó tetejére és távirányítóval működtethető” – tanácsolja Berentés László, a Groupama Biztosító szolgáltatási igazgatója.

A jégkárokat már csak azért is ajánlott megelőzni, mert javításuk speciális felszerelést és szakértelmet igényel – egy nagyobb vihar után, amikor egyszerre több száz autó sérül meg, a szervizek kapacitása gyorsan telítődik, és a várakozási idő akár hónapokra is megnyúlhat.

A Groupama szakértője arra is felhívta a figyelmet, hogy bizonyos problémák akár egy helyzet rossz felméréséből is adódhatnak. Felhőszakadás után például az úton összegyűlő víz nemcsak a közlekedést nehezíti, hanem akár milliós motorkárt is okozhat, ha alacsonyabb hasmagasságú autóval hajtunk át egy vízátfolyáson, mély tócsán. A hőmérséklet ingadozása és az erős napsugárzás sem veszélytelen, hatására a szélvédősérülések könnyebben tovább repedhetnek, a fényezés és a tömítések pedig fokozatosan károsodhatnak – hosszabb távon jelentős értékcsökkenést okozva. Érdemes ezért a kisebb hibákat időben javíttatni és rendszeresen ellenőrizni az autó állapotát.
Címlapkép: Getty Images
#biztosítás #autó #casco #vihar #időjárás #nyár #kár #groupama #jégeső #gépjármű

