Újabb kínai autóipari óriási érkezhet hazánkba: komoly tervvel álltak elő, itt vannak a részletek

Magyarország vagy Románia lehet a kínai Wisdom Motor első európai gyárának helyszíne. A kínai elektromos és hidrogén meghajtású buszokat és teherautókat gyártó vállalat 30-50 millió dolláros beruházást tervez, amely 500 munkahelyet teremthet és évi tízezer járművet gyárthat az európai piacra - írta meg a Portfolio.

A Templewater hongkongi befektetési cég vezérigazgatója és alapítója, Cliff Zhang a múlt héten Hongkongban megrendezett Belt and Road Summit konferencián jelentette be, hogy a Wisdom Motor európai üzem építését tervezi Magyarországon vagy Romániában. A cég, amely jelenleg csak Kínában gyárt elektromos és hidrogén meghajtású járműveket, komoly nemzetközi terjeszkedésben gondolkodik.

Zhang a Portfolionak elmondta, hogy a Wisdom az elmúlt években már több mint 25 országba szállított járműveket, köztük európai országokba is. "Ha a lehetséges európai terjeszkedést mérlegeljük, akkor Magyarország erős versenyző a beruházásért" - emelte ki a Templewater vezére, aki Magyarország előnyei között említette az uniós tagságot, a központi fekvést, a külföldi befektetések vonzásában szerzett tapasztalatot, a Kínával fennálló jó gazdasági kapcsolatokat és a képzett munkaerőt.

A tervek szerint 12-18 hónapon belül elindulhat a terjeszkedés. A beruházás értéke várhatóan 30-50 millió dollár (10-15 milliárd forint) körül alakulhat, az üzem 500 embernek adhat munkát, és évente több mint tízezer buszt és teherautót gyárthat az európai piacra.

A Wisdom Motor termékpalettáján elsősorban elektromos és hidrogén meghajtású buszok, kamionok és kisteherautók szerepelnek. A cég helyezte üzembe Hongkong első emeletes elektromos és hidrogén buszait is. Amennyiben Magyarországra hozná a buszgyártást, nem lenne az első ilyen vállalat, hiszen jelenleg is működik a kínai BYD elektromos buszokat gyártó üzeme Komáromban.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Wisdom Motor pénzügyi helyzete ugyanakkor kihívásokkal terhelt. A hongkongi tőzsdén jegyzett cég működési bevétele 2023-ban 366,7 millió jüanra csökkent az előző évi 800,7 millió jüanról, vesztesége pedig 456,4 millió jüanra (64,1 millió dollár) nőtt, ami közel duplája az előző évinek. A cég az elmúlt három évben mindössze 230 járművet adott el a világ 19 régiójában.

Cliff Zhang a Wisdom Motor többségi tulajdonosaként nyilatkozik, miután a Templewater a Ballard Power Systems-szel közösen megvásárolta a cég többségi tulajdonrészét. Céljuk a nemzetközi terjeszkedés és az elektromos, valamint hidrogénhajtású járművek iránt várhatóan növekvő igény kihasználása.