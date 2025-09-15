2025. szeptember 15. hétfő Enikő, Melitta
20 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
autógyártás, export, donald trump
Autó

Újabb kínai autóipari óriási érkezhet hazánkba: komoly tervvel álltak elő, itt vannak a részletek

Pénzcentrum
2025. szeptember 15. 08:30

Magyarország vagy Románia lehet a kínai Wisdom Motor első európai gyárának helyszíne. A kínai elektromos és hidrogén meghajtású buszokat és teherautókat gyártó vállalat 30-50 millió dolláros beruházást tervez, amely 500 munkahelyet teremthet és évi tízezer járművet gyárthat az európai piacra - írta meg a Portfolio.

A Templewater hongkongi befektetési cég vezérigazgatója és alapítója, Cliff Zhang a múlt héten Hongkongban megrendezett Belt and Road Summit konferencián jelentette be, hogy a Wisdom Motor európai üzem építését tervezi Magyarországon vagy Romániában. A cég, amely jelenleg csak Kínában gyárt elektromos és hidrogén meghajtású járműveket, komoly nemzetközi terjeszkedésben gondolkodik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Zhang a Portfolionak elmondta, hogy a Wisdom az elmúlt években már több mint 25 országba szállított járműveket, köztük európai országokba is. "Ha a lehetséges európai terjeszkedést mérlegeljük, akkor Magyarország erős versenyző a beruházásért" - emelte ki a Templewater vezére, aki Magyarország előnyei között említette az uniós tagságot, a központi fekvést, a külföldi befektetések vonzásában szerzett tapasztalatot, a Kínával fennálló jó gazdasági kapcsolatokat és a képzett munkaerőt.

A tervek szerint 12-18 hónapon belül elindulhat a terjeszkedés. A beruházás értéke várhatóan 30-50 millió dollár (10-15 milliárd forint) körül alakulhat, az üzem 500 embernek adhat munkát, és évente több mint tízezer buszt és teherautót gyárthat az európai piacra.

A Wisdom Motor termékpalettáján elsősorban elektromos és hidrogén meghajtású buszok, kamionok és kisteherautók szerepelnek. A cég helyezte üzembe Hongkong első emeletes elektromos és hidrogén buszait is. Amennyiben Magyarországra hozná a buszgyártást, nem lenne az első ilyen vállalat, hiszen jelenleg is működik a kínai BYD elektromos buszokat gyártó üzeme Komáromban.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Wisdom Motor pénzügyi helyzete ugyanakkor kihívásokkal terhelt. A hongkongi tőzsdén jegyzett cég működési bevétele 2023-ban 366,7 millió jüanra csökkent az előző évi 800,7 millió jüanról, vesztesége pedig 456,4 millió jüanra (64,1 millió dollár) nőtt, ami közel duplája az előző évinek. A cég az elmúlt három évben mindössze 230 járművet adott el a világ 19 régiójában.

Cliff Zhang a Wisdom Motor többségi tulajdonosaként nyilatkozik, miután a Templewater a Ballard Power Systems-szel közösen megvásárolta a cég többségi tulajdonrészét. Céljuk a nemzetközi terjeszkedés és az elektromos, valamint hidrogénhajtású járművek iránt várhatóan növekvő igény kihasználása.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #autó #európa #beruházás #magyarország #gazdaság #autógyártás #kína #kínai autók #BYD

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:30
08:21
07:45
05:04
22:40
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 15.
Ide menekíti gyermekeit a magyar elit: milliós tandíjat fizetnek, csak a közoktatást ne
2025. szeptember 14.
Súlyos bírságot kockáztatnak magyar háztulajok: sokan nem tudják, hogy ingyen van a segítség
2025. szeptember 14.
Jó hírt kapott rengeteg 40-50 éves magyar dolgozó: játszva túlélhetik a mesterséges intelligenciát
2025. szeptember 14.
Hol a legolcsóbb az élelmiszer? Leteszteltük az osztrák, szlovák és a magyar Lidl kínálatát
2025. szeptember 13.
Már elindult a folyamat országszerte: vége a forint uralmának, az euró bevezetése sem kell hozzá
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 15. hétfő
Enikő, Melitta
38. hét
Szeptember 15.
A demokrácia nemzetközi napja
Szeptember 15.
Nemzetközi prosztata nap
Szeptember 15.
A mozdonyvezetők napja
Szeptember 15.
Limfóma világnap
Autó legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Tömegek keresnek most ilyen autókat használtan: nagyon lement az áruk, most érdemes lépni?
2
2 hónapja
Hatalmas elektromos autó-botrány van készülőben: rengeteg embert átverhettek a kínai gyártók
3
1 hónapja
Ennyi volt, legendás modelljét nyugdíjazza a Volkswagen: leáll a gyártás, utód nélkül szűnik meg
4
1 hónapja
Szemüvegesek! Rendkívüli KRESZ előírás élesedett: komoly bírság jár ezért 2025-ben ezeken az utakon
5
2 hónapja
Tömegek vásárolnak most ilyen autókat használtan: nagyon jól járhat, aki épp eladna
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ex-lege biztosítás
olyan biztosítási jogviszony, amely nem szerződéskötéssel, hanem a jogszabály erejénél fogva automatikusan jön létre

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 15. 08:21
Emmy 2025: átadták a díjakat, itt a nyertesek listája
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 15. 05:04
Ide menekíti gyermekeit a magyar elit: milliós tandíjat fizetnek, csak a közoktatást ne
Agrárszektor  |  2025. szeptember 15. 06:59
A vadászok is ámulatba estek, hihetetlen milyen vadat lőttek itthon