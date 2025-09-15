A Pénzcentrum 2025. szeptember 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Újabb kínai autóipari óriási érkezhet hazánkba: komoly tervvel álltak elő, itt vannak a részletek
Magyarország vagy Románia lehet a kínai Wisdom Motor első európai gyárának helyszíne. A kínai elektromos és hidrogén meghajtású buszokat és teherautókat gyártó vállalat 30-50 millió dolláros beruházást tervez, amely 500 munkahelyet teremthet és évi tízezer járművet gyárthat az európai piacra - írta meg a Portfolio.
A Templewater hongkongi befektetési cég vezérigazgatója és alapítója, Cliff Zhang a múlt héten Hongkongban megrendezett Belt and Road Summit konferencián jelentette be, hogy a Wisdom Motor európai üzem építését tervezi Magyarországon vagy Romániában. A cég, amely jelenleg csak Kínában gyárt elektromos és hidrogén meghajtású járműveket, komoly nemzetközi terjeszkedésben gondolkodik.
Zhang a Portfolionak elmondta, hogy a Wisdom az elmúlt években már több mint 25 országba szállított járműveket, köztük európai országokba is. "Ha a lehetséges európai terjeszkedést mérlegeljük, akkor Magyarország erős versenyző a beruházásért" - emelte ki a Templewater vezére, aki Magyarország előnyei között említette az uniós tagságot, a központi fekvést, a külföldi befektetések vonzásában szerzett tapasztalatot, a Kínával fennálló jó gazdasági kapcsolatokat és a képzett munkaerőt.
A tervek szerint 12-18 hónapon belül elindulhat a terjeszkedés. A beruházás értéke várhatóan 30-50 millió dollár (10-15 milliárd forint) körül alakulhat, az üzem 500 embernek adhat munkát, és évente több mint tízezer buszt és teherautót gyárthat az európai piacra.
A Wisdom Motor termékpalettáján elsősorban elektromos és hidrogén meghajtású buszok, kamionok és kisteherautók szerepelnek. A cég helyezte üzembe Hongkong első emeletes elektromos és hidrogén buszait is. Amennyiben Magyarországra hozná a buszgyártást, nem lenne az első ilyen vállalat, hiszen jelenleg is működik a kínai BYD elektromos buszokat gyártó üzeme Komáromban.
A Wisdom Motor pénzügyi helyzete ugyanakkor kihívásokkal terhelt. A hongkongi tőzsdén jegyzett cég működési bevétele 2023-ban 366,7 millió jüanra csökkent az előző évi 800,7 millió jüanról, vesztesége pedig 456,4 millió jüanra (64,1 millió dollár) nőtt, ami közel duplája az előző évinek. A cég az elmúlt három évben mindössze 230 járművet adott el a világ 19 régiójában.
Cliff Zhang a Wisdom Motor többségi tulajdonosaként nyilatkozik, miután a Templewater a Ballard Power Systems-szel közösen megvásárolta a cég többségi tulajdonrészét. Céljuk a nemzetközi terjeszkedés és az elektromos, valamint hidrogénhajtású járművek iránt várhatóan növekvő igény kihasználása.
