Elismerte a CATL, csúszik a debreceni gyár indulása: idén már nem fogja felhúzni a magyar GDP-t?
A kínai CATL akkumulátorgyártó magyarországi üzeme várhatóan jövő év elejére megkezdi a termelést, jelentette be a vállalat európai vezérigazgatója.
A Reuters emlékeztetett, hogy a CATL 7,3 milliárd eurót (8,55 milliárd dollárt) fektetett be a debreceni üzembe, amellyel európai akkumulátorgyártását kívánja bővíteni olyan autógyártók számára, mint a BMW, a Stellantis és a Volkswagen.
Az új létesítmény jelentősen felülmúlja majd a vállalat meglévő türingiai gyárát, évi 100 gigawattóra tervezett termelési kapacitással és 9000 fős munkaerővel.
Matt Shen, a CATL európai vezérigazgatója a Reutersnek elmondta, hogy a jelenlegi cél a termelés megkezdése Debrecenben "az év végén vagy a jövő év elején, tehát a következő négy-öt hónapban". A vállalat eredetileg 2025 végére tervezte a gyártás elindítását.
A CATL tovább növelte vezető pozícióját az elektromos járművek akkumulátorpiacán, 2024-ben globálisan 38%-os részesedéssel, ami az előző évi 36%-ról emelkedett a SNE Research adatai szerint.
A vállalat májusi hongkongi tőzsdei debütálásával 4,6 milliárd dollárt gyűjtött, ami segítette a magyarországi projekt finanszírozását.
Shen eloszlatta az európai elektromos járművek iránti lanyhuló kereslettel kapcsolatos aggodalmakat, kijelentve: "Mindig vannak ingadozások. Az általános trendet illetően azonban nincs kétség."
A győri Audi jövője viszont bizonytalanabbá vált az elektromos átállás miatt.
Az új, tisztán elektromos BMW iX3-at 2025 őszétől Debrecenben gyártják, hatótávja akár 805 kilométer is lehet.
Trump elnök végrehajtási rendeletet írt alá, amely 27,5%-ról 15%-ra csökkenti a japán autóimportra kivetett vámokat, enyhítve a bizonytalanságot a Toyota, Honda és Nissan számára.
Oliver Zipse szerint az EU 2035-ös motortiltása figyelmen kívül hagyja a teljes járműellátási lánc kibocsátását.
Havi és éves összehasonlításban is nőtt a használt autók iránti érdeklődés.
A Porsche AG kiesik a német DAX indexből, miután részvényei jelentős értékvesztést szenvedtek el az elmúlt időszakban.
Augusztusban érezhetően javult a német járműipari vállalatok üzleti hangulata – derül ki a müncheni ifo gazdaságkutató intézet friss felméréséből.
A Volkswagen 2026-tól az elektromos ID. család modelljeinél is alkalmazza a belső égésű motoros autókról ismert neveket.
A hazai közutakon telepített trafiboxok mennyisége ugrásszerűen megnövekedett az elmúlt években.
Az M1 autópálya 2x3 sávosra bővül intelligens leállósávval, a kivitelezés 2028-2029-ig tart.
Augusztusban 8649 új személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami éves összevetésben 6,6 százalékos növekedést jelent, ugyanakkor a 2023-as szinthez képest enyhe visszaesést mutat.
Az Audi ambiciózus növekedési terveket készít elő, melynek keretében hosszú távon évi 2 millió jármű értékesítését célozza meg.
Az útburkolat-statisztikák kettős képet mutatnak: egyszerre nőtt a jó és a rossz értékelésű utak aránya is 2025-re.
2026-tól jelentős könnyítést kapnak az M1-es autópálya mellett élők: jóval olcsóbban használhatják majd a sztrádát.
Az autósok többsége pozitív változásnak tartja, hogy szeptembertől nem kell fizetni online és applikáción keresztül történő autópályamatrica-vásárlásakor kényelmi díjat.
2026 szeptemberében léphet életbe a frissített KRESZ Lázár János szerint. A miniszter arról beszélt, vita van a sebességhatárok emeléséről.
Botrány Budapesten: fokozottan védett állatot hurcolt kocsijában egy férfi, ráadásul a síneken hajtott
Fokozottan védett gyűrűsfarkú makit találtak egy autós anyósülésén a rendőrök az Orczy úton.
