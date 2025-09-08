2025. szeptember 8. hétfő Mária, Adrienn
Budapest
új épület kínai akkumulátorgyártó Contemporary Amperex Technology CATL, kínai ev akkumulátorgyár Európában, fenntartható fejlődés, feldolgozóipar Arnstadtban, Németországban - február 05, 2024
Autó

Elismerte a CATL, csúszik a debreceni gyár indulása: idén már nem fogja felhúzni a magyar GDP-t?

Pénzcentrum
2025. szeptember 8. 10:31

A kínai CATL akkumulátorgyártó magyarországi üzeme várhatóan jövő év elejére megkezdi a termelést, jelentette be a vállalat európai vezérigazgatója.

A Reuters emlékeztetett, hogy a CATL 7,3 milliárd eurót (8,55 milliárd dollárt) fektetett be a debreceni üzembe, amellyel európai akkumulátorgyártását kívánja bővíteni olyan autógyártók számára, mint a BMW, a Stellantis és a Volkswagen.

Az új létesítmény jelentősen felülmúlja majd a vállalat meglévő türingiai gyárát, évi 100 gigawattóra tervezett termelési kapacitással és 9000 fős munkaerővel.

Matt Shen, a CATL európai vezérigazgatója a Reutersnek elmondta, hogy a jelenlegi cél a termelés megkezdése Debrecenben "az év végén vagy a jövő év elején, tehát a következő négy-öt hónapban". A vállalat eredetileg 2025 végére tervezte a gyártás elindítását.

Kapcsolódó cikkeink:

A CATL tovább növelte vezető pozícióját az elektromos járművek akkumulátorpiacán, 2024-ben globálisan 38%-os részesedéssel, ami az előző évi 36%-ról emelkedett a SNE Research adatai szerint.

A vállalat májusi hongkongi tőzsdei debütálásával 4,6 milliárd dollárt gyűjtött, ami segítette a magyarországi projekt finanszírozását.

Shen eloszlatta az európai elektromos járművek iránti lanyhuló kereslettel kapcsolatos aggodalmakat, kijelentve: "Mindig vannak ingadozások. Az általános trendet illetően azonban nincs kétség."
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #kínai #jövő #vállalat #milliárd #catl

