Hivatalos, mostantól ez Magyarország legolcsóbb új autója: ledobta a bombát a gyártó, indulhat az offenzíva?

A Volkswagen Magyarország bejelentette, hogy 2025. december 9-től a Volkswagen Polo a legalacsonyabb listaárú új személyautó a hazai piacon. A modell 5 980 000 forintos indulóárral elérhető.

A különleges ajánlat az 1.0 MPI, kézi váltós modellre vonatkozik. A Polo felszereltségének része a tolatóradar, klíma és multikormány, valamint többféle vezetéstámogató asszisztens rendszer, amelyek korábban csak magasabb kategóriákban voltak elérhetők.

A közlemény szerint Volkswagen célja, hogy a kompakt kategóriában is megmutassa, lehet egyszerre elérhető árú, korszerű és szerethető autót kínálni.

Hozzátették: a Polo új pozíciója a magyar piacon a márka hosszú távú stratégiáját erősíti: fejlett technológia, megbízhatóság és minőség kedvező áron.

Most, hogy a Polo a magyar piac legkedvezőbb listaárú új autója lesz, még több vásárlónak kínálhatunk biztonságos, jól felszerelt és szerethető mindennapi társat. Büszkék vagyunk rá, hogy a Polo 50 év után is képes meglepetést okozni – és még nagyobb öröm, hogy hamarosan az elektromos ID. Polo is csatlakozik a családhoz

- mondta Papp Zoltán, a Volkswagen magyarországi márkaigazgatója.

Ugyanakkor a legolcsóbb új autók listáján a Dacia Sandero és a Kia Picanto is megelőzi a Polo-t, de az importőr a listaárak alapján kiáltotta ki a legkisebb Volkswagent a legolcsóbbnak, ezt meg kell adni, mert a Dacia és a Kia is kedvezményekkel kerül ennyibe.