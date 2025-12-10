A kezdeményezés hatékonynak bizonyul, a járművezetők azonnal lassítanak a kamerák észlelését követően.
Hivatalos, mostantól ez Magyarország legolcsóbb új autója: ledobta a bombát a gyártó, indulhat az offenzíva?
A Volkswagen Magyarország bejelentette, hogy 2025. december 9-től a Volkswagen Polo a legalacsonyabb listaárú új személyautó a hazai piacon. A modell 5 980 000 forintos indulóárral elérhető.
A különleges ajánlat az 1.0 MPI, kézi váltós modellre vonatkozik. A Polo felszereltségének része a tolatóradar, klíma és multikormány, valamint többféle vezetéstámogató asszisztens rendszer, amelyek korábban csak magasabb kategóriákban voltak elérhetők.
A közlemény szerint Volkswagen célja, hogy a kompakt kategóriában is megmutassa, lehet egyszerre elérhető árú, korszerű és szerethető autót kínálni.
Hozzátették: a Polo új pozíciója a magyar piacon a márka hosszú távú stratégiáját erősíti: fejlett technológia, megbízhatóság és minőség kedvező áron.
Most, hogy a Polo a magyar piac legkedvezőbb listaárú új autója lesz, még több vásárlónak kínálhatunk biztonságos, jól felszerelt és szerethető mindennapi társat. Büszkék vagyunk rá, hogy a Polo 50 év után is képes meglepetést okozni – és még nagyobb öröm, hogy hamarosan az elektromos ID. Polo is csatlakozik a családhoz
- mondta Papp Zoltán, a Volkswagen magyarországi márkaigazgatója.
Ugyanakkor a legolcsóbb új autók listáján a Dacia Sandero és a Kia Picanto is megelőzi a Polo-t, de az importőr a listaárak alapján kiáltotta ki a legkisebb Volkswagent a legolcsóbbnak, ezt meg kell adni, mert a Dacia és a Kia is kedvezményekkel kerül ennyibe.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) hétfőn közölte, hogy maradna a kétéves vizsgáztatási ciklus a tíz évnél idősebb autóknál is.
Törvény nem tiltja, de bolond, aki így vezet télen: belső vérzés, tartós egészségkárosodás lehet a vége
A vastag télikabát viselése autózás közben komoly biztonsági kockázatot jelenthet, különösen a gyermekek számára.
Tényleg bukhatja a jogosítványát rengeteg magyar? Komoly problémára derült fény, sokak okmánya lehet érintett
Több ezer esetben sérülhettek az összeférhetetlenségi szabályok a jogosítványszerzéshez szükséges gyakorlati vizsgákon.
Egyre több csalási kísérletet lepleznek le a KRESZ-vizsgákon: rejtett kameráktól a fizetett dublőrökig sokféle trükkel próbálnak átjutni a vizsgázók.
Szombattól bruttó 2-2 forinttal csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára.
Az elővásárlás keretében decemberben megvett e-matricák érvényessége 2026. január 1-én kezdődik.
2025. december 5–14. között 20 Ft/liter egyedi kedvezményt kapnak a 95-ös és PRO100-as benzin árából, minimum 10 liter tankolása esetén.
A kormány a teherautókat az autópályákra terelné, de a hazai fuvarozók szerint ez kerülőutakat, pluszköltséget és inflációt hoz.
A BYD pátyi elektronikai üzeme jelentős visszaesést mutatott 2023-ban: árbevétele több mint harmadával csökkent.
Halálos balesetek Európában: kiderült, hol a legnagyobb a közlekedési kockázat – és Magyarország sajnos az EU-átlag alatt teljesít. Nézd meg a térképet!
A CATL debreceni akkumulátorcella-gyára a befejezés utolsó fázisában van, és 2026 elején kezdi meg a termelést.
Újabb benzinakciót hirdetett az Auchan, a törzsvásárlói kártyákkal rendelkezők egy kupont kaptak, amivel 20 forinttal olcsóbban lehet tankolni.
Csütörtökön a benzin nagykereskedelmi ára nem változik, a gázolaj ára csökken bruttó 2 forinttal.
Novemberben 11 075 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami 14,6 százalékkal haladja meg a tavalyi hasonló időszak 9 660-as értékét.
A Ford egy Bronco stílusú, robusztus új SUV bevezetésére készül Európában, amely 2027-ben érkezhet.
Őrült terepjárót készül piacra dobni a Mercedes: a magyar elit kedvence lehet az új csúcs G-osztály?
A Mercedes-Benz bemutatta az első képeket az új G-osztály Cabrioletről, amely közel tíz év után hozza vissza a legendás terepjáró nyitott változatát.
Az Európai Bizottság késleltetheti annak a javaslatnak a bemutatását, amely 2035-től tiltólistára tenné az új benzines és dízelautók értékesítését.
Budapesten idén már fizetni kell a közterületi parkolásért a két ünnep közötti munkanapokon.
