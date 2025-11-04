Kiderült, ezek most a leglopottabb autók Magyarországon: szabályosan vadásznak rájuk a bűnözők

2025 első felében 201 személyautót körözött a rendőrség Magyarországon – derül ki az ORFK adataiból. Bár a lopások száma csökkent a tavalyihoz képest, az elmúlt évek átlagához mérten idén még mindig élénk az autótolvajok tevékenysége.

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) által a Vezess részére küldött statisztikák szerint 2025 első hat hónapjában 201 személyautóra adtak ki körözést — ez derül ki a vezess.hu összegzéséből. Bár a lopások száma valamelyest csökkent a tavalyi évhez képest, az elmúlt öt év átlagához viszonyítva idén még mindig aktívnak tűnik az autótolvajok tevékenysége.

A márkák szerint az Opel, a Suzuki és a Ford állnak az első helyeken: az Opelt 25 esetben keresték, a Suzukit és a Fordot pedig 21–21 körözés követte. A top tízben feltűnik még a Volkswagen, Renault, Peugeot, Audi, BMW, Fiat és Toyota is; a lista második felében pedig szerepelnek olyan márkák, mint a Mercedes-Benz, Hyundai, Skoda vagy a Lada. Érdekesség, hogy idén több régi márka — például Lada és Trabant — is feltűnt a körözési jegyzéken.

A földrajzi megoszlás megváltozott az elmúlt évekhez képest: 2025 első felében a körözések 68,9 százaléka vidéki helyszínre vonatkozott. Budapest továbbra is vezet 52 körözéssel, de a mezőnyt vidéki városok vezetik (például Kecskemét, Tápiószecső, Szombathely), ami azt mutatja, hogy a járműlopások nem csak a főváros problémái többé.

A módszerek tekintetében az ORFK kiemelte: továbbra is gyakori, hogy a járműveket nyitva hagyják, sőt sokszor a kulccsal együtt; ez a leggyakoribb lopási forma 2025-ben is. Márciusban egy négyfős csoport elfogása is jelzésértékű volt — a banda 2023 óta lopott főként Győr környékén, emellett alkatrészeket és üzemanyagot is eltulajdonítottak. A gyanúsítottak között volt 17 és 18 éves elkövető is.

Történeti távlatban az adatok arra emlékeztetnek, hogy a járműlopások száma az ezredforduló óta jelentősen csökkent: a 2007-es több ezres esetállománytól mára jóval alacsonyabb szintekre jutottunk, és 2014 óta tartó csökkenés köthető egy, a problémát célzottan kezelő rendőri egység munkájához. Ennek ellenére a mostani adatok azt jelzik, hogy a lopások szerkezete és eloszlása időről időre változik, ezért a megelőzés és a közlekedőktől érkező alapvető óvatosság továbbra is kiemelten fontos.