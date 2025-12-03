2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
Sanghaj, Kína - 2023. július 9.: BYD autósbolt. Kínai elektromos autógyár
Autó

Visszaesőben van itthon a BYD: most közölték a számokat, mi állhat a háttérben?

hvg.hu
2025. december 3. 20:00

A BYD pátyi elektronikai üzeme jelentős visszaesést mutatott 2023-ban: árbevétele több mint harmadával csökkent, miközben a dolgozói létszám és a környezetvédelmi szempontból kockázatos készletek is jelentősen megfogyatkoztak - írta a HVG.

A BYD Smart Device Hungary Kft. pátyi gyárának árbevétele 2023-ban 708,9 millió euróra csökkent az előző évi 1,243 milliárd euróról, miközben adózott eredménye 11,8 millió euróról 9,7 millió euróra esett vissza a késve leadott mérleg szerint.

A 2019-ben a kínai BYD tulajdonába került üzem továbbra is elektronikai alkatrészek gyártásával és értékesítésével foglalkozik, elsősorban távközlési hálózati és informatikai berendezéseket szerel össze. A gyár gyakorlatilag tranzitállomásként működik: bevételének szinte teljes egésze exportból származik, ezen belül is főként az EU-ba irányuló értékesítésből, miközben a beszerzések döntő többsége harmadik országokból, vélhetően Kínából érkezik.

Kapcsolódó cikkeink:

A vállalat statisztikai létszáma is csökkent: a 2022-es 173 főről 153 főre esett vissza 2023-ban, a bérköltség pedig 2,96 millió euróról 2,76 millió euróra mérséklődött. Ez az árbevételhez viszonyítva kevesebb mint fél százalékot tesz ki, ami alacsony hozzáadott értékű összeszerelő tevékenységre utal.

Jelentősen csökkent a környezetvédelmi szempontból veszélyes készletek mennyisége is: a 2023 elején nyilvántartott 314 721 darab, összesen 294,3 millió euró értékű "battery csomag" az év végére 91 620 darabra és 70,6 millió euróra apadt.

A BYD magyarországi érdekeltségei közül a komáromi buszgyárat működtető BYD Electric Bus & Truck Hungary Kft. árbevétele ugyan 71 millió euróról 137 millióra nőtt, de 19,5 millió eurós veszteséggel zárt. A szegedi autógyár előkészítéséért felelős BYD Auto Hungary Kft. pedig 1,3 milliárd forintos veszteséget könyvelt el, árbevétel nélkül.
Címlapkép: Getty Images
