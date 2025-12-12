Friss bejelentés érkezett az üzemanyagárakról: érdemes várni a tankolással holnapig

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Szombaton mindkét üzemanyag típus nagykereskedelmi ára csökken. A benzin bruttó 3 forinttal, míg a gázolaj bruttó 2 forinttal, írja a holtankoljak.hu.

Holnaptól olcsóbb lesz a benzin és a gázolaj a kutakon, a benzinért bruttó 3, a gázolajért bruttó 3 forinttal kell majd kevesebbet fizetnünk. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A mai napi átlagárak így alakulnak (2025.12.12-én): 95-ös benzin: 566 Ft/liter

Gázolaj: 577 Ft/liter

