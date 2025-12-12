2025. december 12. péntek Gabriella
Nő benzint pumpál a benzinkúton a járműbe. Pisztolyt vagy fúvókás szivattyút tartó kéz felkészül az autó benzintankolására.
Autó

Friss bejelentés érkezett az üzemanyagárakról: érdemes várni a tankolással holnapig

Pénzcentrum
2025. december 12. 13:34

Szombaton mindkét üzemanyag típus nagykereskedelmi ára csökken. A benzin bruttó 3 forinttal, míg a gázolaj bruttó 2 forinttal, írja a holtankoljak.hu.

Holnaptól olcsóbb lesz a benzin és a gázolaj a kutakon, a benzinért bruttó 3, a gázolajért bruttó 3 forinttal kell majd kevesebbet fizetnünk.

A mai napi átlagárak így alakulnak (2025.12.12-én):

  • 95-ös benzin: 566 Ft/liter
  • Gázolaj: 577 Ft/liter
Címlapkép: Getty Images
