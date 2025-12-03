2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
6 °C Budapest
Lomianki, Poland - July 6, 2021. Auchan supermarket logo atop the shopping center.
Autó

Komoly benzinakciót hirdetett az Auchan: brutál áron lehet tankolni a kútjaikon, indulhat a roham

Pénzcentrum
2025. december 3. 14:01

Újabb benzinakciót hirdetett az Auchan, a törzsvásárlói kártyákkal rendelkezők egy kupont kaptak, amivel 20 forinttal olcsóbban lehet tankolni. Az promóció december 5-14. között él.

Újabb benzinakciót hirdetett az Auchan, ezúttal a bizalomkártyás vásárlók kaptak egy kupont erre. A boltlánc közlése szerint ezzel literenként 20 Ft-tal olcsóbban lehet 95-ös vagy PRO 100-as benzint tankolni - szúrta ki az Auchan weboldalán a Pénzcentrum.

Fontos tudni, hogy a kedvezmény érvényesítéséhez legalább 10 litert kell tankolni. A kupon december 5-14. között érvényes, és az applikációban lehet megtalálni.

Jelenleg az üzletlánc kútjain 550 forintba kerül a 95-ös benzin literje, a prémium üzemanyag pedig 590-be. Azaz a kuponnal - ha addig maradnak ezek az árak - 530, illetve 570 forint lesz egy liter üzemanyag.

A holtankoljak friss közlése szerint csütörtökön csak a gázolaj ára fog változni. A 95-ös benzin átlagára országosan 570 forint per liter - azaz a hiperláncnál már alapból 20 forinttal olcsóbban lehet tankolni az átlagnál, erre jön még rá az újabb 20 forintos kupon. A cég egyébként már novemberben is komoly üzemanyag-leárazást hirdetett.
Címlapkép: Getty Images
