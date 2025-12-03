Basket Plusz néven nyitotta meg első boltját az orosz Mere diszkontlánc Magyarországon.
Komoly benzinakciót hirdetett az Auchan: brutál áron lehet tankolni a kútjaikon, indulhat a roham
Újabb benzinakciót hirdetett az Auchan, a törzsvásárlói kártyákkal rendelkezők egy kupont kaptak, amivel 20 forinttal olcsóbban lehet tankolni. Az promóció december 5-14. között él.
Újabb benzinakciót hirdetett az Auchan, ezúttal a bizalomkártyás vásárlók kaptak egy kupont erre. A boltlánc közlése szerint ezzel literenként 20 Ft-tal olcsóbban lehet 95-ös vagy PRO 100-as benzint tankolni - szúrta ki az Auchan weboldalán a Pénzcentrum.
Fontos tudni, hogy a kedvezmény érvényesítéséhez legalább 10 litert kell tankolni. A kupon december 5-14. között érvényes, és az applikációban lehet megtalálni.
Jelenleg az üzletlánc kútjain 550 forintba kerül a 95-ös benzin literje, a prémium üzemanyag pedig 590-be. Azaz a kuponnal - ha addig maradnak ezek az árak - 530, illetve 570 forint lesz egy liter üzemanyag.
A holtankoljak friss közlése szerint csütörtökön csak a gázolaj ára fog változni. A 95-ös benzin átlagára országosan 570 forint per liter - azaz a hiperláncnál már alapból 20 forinttal olcsóbban lehet tankolni az átlagnál, erre jön még rá az újabb 20 forintos kupon. A cég egyébként már novemberben is komoly üzemanyag-leárazást hirdetett.
Az Európai Bizottság késleltetheti annak a javaslatnak a bemutatását, amely 2035-től tiltólistára tenné az új benzines és dízelautók értékesítését.
Budapesten idén már fizetni kell a közterületi parkolásért a két ünnep közötti munkanapokon.
Letaszíthatják a trónról Magyarország kedvenc autóját? Ez a modell jött fel a Suzukira, rengetegen keresik
Novemberben alig maradt el az egy évvel korábbi szinttől az újautó-piac, az év eddigi összesítése bő 7 százalékos növekedést mutat.
A héten szerdán a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 2 forinttal csökken, a gázolaj beszerzési ára pedig szintén kevesebb lesz bruttó 2 forinttal a hét közepén.
Régóta várt útépítés kezdődik a magyar vidéken: ennek sokan fognak örülni, kulcsfontosságú szakasz készülhet el
A 47-es főút Berettyóújfalu és Békéscsaba közötti szakasza 2x2 sávosra bővül. A fejlesztés előkészítése már zajlik.
A Szerbiai Kőolajipari Vállalat működési engedélyét nem hosszabbították meg, ezért leáll a pancsovai kőolajfinomító.
Rengeteg magyarnak járhat kedvezményes pályamatrica 2026-ban: kevesen tudnak róla, így kell igényelni
Az igénylés nem automatikus: a kedvezmény csak akkor jár, ha a jármű forgalmi rendszámát a hatóság nyilvántartásba veszi.
Keddtől 5 forinttal olcsóbb lesz a gázolaj literára, a benzin ára nem változik.
A változások részeként 2026-tól bevezetik az M1 regionális jogosultságot is, amely Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyékre vonatkozik.
Miközben Magyarország soha nem látott tempóban építi ki az akkumulátorgyár-kapacitását, a hazai elektromosautó-piac továbbra is messze elmarad a nyugat-európai trendektől.
A cégek továbbra is pályázhatnak járművenként akár 4 millió forintos támogatásra.
Egy jelentésből az is kiderül, hogy az autók öregedésével meredeken nő a hibák száma, és a szakértők szerint elkerülhetetlenné vált a vizsgarendszer modernizálása.
Még néhány nap maradt a spórolásra, hiszen a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) idei kampánya november végéig tart.
Új fizetős parkolási övezet jön Budapesten: jövő februártól Albertfalván sem lehet ingyen megállni.
December 1-től már csak a NÚSZ-nál lehet idei éves országos autópálya-matricát venni, viszonteladóknál nem
A 2025-ös év első tíz hónapjában tovább erősödött a kereslet a használt városi terepjárók iránt: a SUV-ok után.
Érdemes előre tervezni, hiszen már most lehet tudni, menyibe fognak kerülni 2026-ban az autópályamatricák Magyarországon.
Cégautó adó törvény 2025: mennyi a cégautó adó mértéke és milyen cégautó adó számlaszámra kell utalni az összegét? Melyek a legfontosabb cégautó adó változások?
