2025. december 4. csütörtök Borbála, Barbara
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A közúti forgalom az autópályán naplementekor .
Autó

Brutális drágulás jön a főutakon: a fuvarozók szerint ez sok kisvállalkozást térdre kényszeríthet

Pénzcentrum
2025. december 4. 09:44

2026 januárjától jelentősen emelkednek a főutakon fizetendő útdíjak a kamionok számára. A kormány szerint ez csökkenti a települések terhelését, a hazai fuvarozók viszont súlyos gazdasági következményektől tartanak, írja az Infostart.

2026. január 1-jétől emelkednek a díjak a főutakon a kamionok számára. A kormány célja, hogy a nehézgépjárművek a főutak és lakott területek helyett inkább a gyorsforgalmi utakat használják. A kabinet szerint ezzel csökkenne a vidéki települések átmenő forgalma, a balesetek száma és a zajterhelés is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Árvai Tivadar, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára azonban arra figyelmeztetett az InfoRádióban, hogy a hazai áruszállítók számára komoly terheket jelenthet a változás. Szerinte a külföldi tranzitforgalom esetében indokolt lehet az intézkedés, de a belföldi fuvarozókat indokolatlanul sújtja.

A minisztérium közleménye szerint az intézkedéscsomag komplex: országos súlykorlátozási program indul 60 új helyszínen, emelkednek a jogosulatlan úthasználathoz kapcsolódó bírságok, és szigorodik a „Tehergépkocsival behajtani tilos” táblák megsértésére vonatkozó szankcionálás is – utóbbiért a korábbi 47 ezer forint helyett már 100 ezer forintos bírság jár majd.

Kapcsolódó cikkeink:

Árvai Tivadar rámutatott: az új szabályok miatt a belföldi fuvarozók sok esetben hosszabb utakat lesznek kénytelenek megtenni, több lakott területet érintve, nagyobb környezeti terhelést okozva. A kerülők több üzemanyagköltséget és magasabb működési kiadásokat jelentenek – mindezt úgy, hogy a sofőrök vezetési ideje szigorúan korlátozott, a kényszermegállások pedig késedelmeket is okozhatnak.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A főtitkár szerint a döntés nem volt kellően előkészítve, és komoly gazdasági következményekkel járhat. A többletköltségek szerinte előbb a fuvarozókra, majd a kisvállalkozásokra, végül a fogyasztókra hárulnak át – ami inflációs hatást válthat ki.

Úgy vélte, a szabályozás akkor lenne igazságos, ha elsősorban a Magyarországon árut nem rakodó, pusztán áthaladó külföldi fuvarozókat érintené. Ez valóban tehermentesítené a lakott területeket, miközben a hazai áruszállítók nem kerülnének versenyhátrányba.
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #autó #drágulás #áremelés #útdíj #kamion #fuvarozás #kisvállalkozás #áruszállítás #főút

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:44
10:31
10:14
10:03
09:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 4.
Sokkot kaptak a magyar családok: sokan nem is sejtik, hogy szép csendben elúszik a bankba félretett pénzük
2025. december 3.
Meglepő dolog derült ki a magyarországi drogháborúról: sokan nem is gondolnák, de ők a legnagyobb áldozatok
2025. december 4.
Egyre több magyar mond le az igazi karácsonyfáról: ez az új őrület 2025-ben, rengetegen keresik
2025. december 3.
Térképen Magyarország halálútjai: döbbenet, milyen sokan halnak meg ezeken a gyorsforgalmikon
2025. december 3.
Megnéztük a horvát árakat és leesett az állunk: ennyiben különböznek a hazaitól
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 4. csütörtök
Borbála, Barbara
49. hét
December 4.
Nemzetközi bányásznap
December 4.
A cookie napja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Szép csendben eltűnt a kínálatból Magyarország legolcsóbb új autója: ma már 6 milla alatt szinte semmit sem kapni
2
1 hete
Most érkezett! Balesetet szenvedett Orbán Viktor konvoja: itt vannak a részletek
3
1 hónapja
Itt a szigorítás a jogosítványoknál: könnyű elhasalni a teszten, sok idős bukhatja el emiatt a jogsiját
4
4 hete
Kiderült, ezek most a leglopottabb autók Magyarországon: szabályosan vadásznak rájuk a bűnözők
5
2 hete
Alig ismert szabályba bukhat bele sok magyar autós: erről mindenki tudjon, akinek fedélzeti kamerája van
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fizetendő adó
a számított adó csökkentve az adóvisszatartás formájában igénybe vehető adókedvezménnyel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 4. 10:03
Egyre több magyar mond le az igazi karácsonyfáról: ez az új őrület 2025-ben, rengetegen keresik
Pénzcentrum  |  2025. december 4. 07:04
Nyugdíjemelés 2026: több tízezer magyarnak nem 3,6% jár jövőre, hanem ennél is magasabb összeg
Agrárszektor  |  2025. december 4. 10:34
A kiszámíthatóságot öli meg az új agrártámogatási rendszer?