Brutális drágulás jön a főutakon: a fuvarozók szerint ez sok kisvállalkozást térdre kényszeríthet

2026 januárjától jelentősen emelkednek a főutakon fizetendő útdíjak a kamionok számára. A kormány szerint ez csökkenti a települések terhelését, a hazai fuvarozók viszont súlyos gazdasági következményektől tartanak, írja az Infostart.

2026. január 1-jétől emelkednek a díjak a főutakon a kamionok számára. A kormány célja, hogy a nehézgépjárművek a főutak és lakott területek helyett inkább a gyorsforgalmi utakat használják. A kabinet szerint ezzel csökkenne a vidéki települések átmenő forgalma, a balesetek száma és a zajterhelés is.

Árvai Tivadar, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára azonban arra figyelmeztetett az InfoRádióban, hogy a hazai áruszállítók számára komoly terheket jelenthet a változás. Szerinte a külföldi tranzitforgalom esetében indokolt lehet az intézkedés, de a belföldi fuvarozókat indokolatlanul sújtja.

A minisztérium közleménye szerint az intézkedéscsomag komplex: országos súlykorlátozási program indul 60 új helyszínen, emelkednek a jogosulatlan úthasználathoz kapcsolódó bírságok, és szigorodik a „Tehergépkocsival behajtani tilos” táblák megsértésére vonatkozó szankcionálás is – utóbbiért a korábbi 47 ezer forint helyett már 100 ezer forintos bírság jár majd.

Árvai Tivadar rámutatott: az új szabályok miatt a belföldi fuvarozók sok esetben hosszabb utakat lesznek kénytelenek megtenni, több lakott területet érintve, nagyobb környezeti terhelést okozva. A kerülők több üzemanyagköltséget és magasabb működési kiadásokat jelentenek – mindezt úgy, hogy a sofőrök vezetési ideje szigorúan korlátozott, a kényszermegállások pedig késedelmeket is okozhatnak.

A főtitkár szerint a döntés nem volt kellően előkészítve, és komoly gazdasági következményekkel járhat. A többletköltségek szerinte előbb a fuvarozókra, majd a kisvállalkozásokra, végül a fogyasztókra hárulnak át – ami inflációs hatást válthat ki.

Úgy vélte, a szabályozás akkor lenne igazságos, ha elsősorban a Magyarországon árut nem rakodó, pusztán áthaladó külföldi fuvarozókat érintené. Ez valóban tehermentesítené a lakott területeket, miközben a hazai áruszállítók nem kerülnének versenyhátrányba.