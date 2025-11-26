Most érkezett! Balesetet szenvedett Orbán Viktor konvoja: itt vannak a részletek

Az eset jól szemlélteti a kelet-európai közepes fejlettségi csapda egyik veszélyét.
Balesetet szenvedett Orbán Viktor konvojának egyik autója, a miniszterelnök nem sérült meg, ám négy TEK-es kórházba került - számolt be róla a Magyar Távirati Iroda.
Mint írták, november 25-én, kedden a Terrorelhárítási Központ (TEK) egyik gépjárműve feladatteljesítés közben balesetet szenvedett.
A gépjármű a miniszterelnök zalaegerszegi programja során teljesített szolgálatot, amikor a nedves útburkolaton megcsúszott és egy fának csapódott. A gépjármű négy sérültjét kórházba szállították. A balesetben más gépjármű nem volt érintett - közölte a TEK.
A kormányfő kedden a Flex Zala Automotive Next Gen gyáravató ünnepségén vett részt Zalaegerszegen. Az eseményen elmondta, a 35 milliárd forint értékű beruházás 210 embernek ad majd magas hozzáadott értékű, a kutatás-fejlesztésre is kiterjedő, high-tech ipari sztenderdeknek megfelelő munkát.
Hivatalosan is bemutatták az új Jaecoo 5-öt Magyarországon. A kínai modell kezdő listaára 11 190 000 forint, az elektromos változat 15 millió alatt startol.
Rengeteg magyar jogsijának érvényessége válhat kérdésessé utólag: precedensértékű eljárás indulhatott el
Eljárást indítottak egy autósiskola tulajdonos-oktatójával szemben, aki az oktatás mellett vezetők vizsgáztatásával is foglalkozik.
Közeleg a következő szombati munkanap: ezek a parkolás szabályai a ledolgozós szombat, áthelyezett pihenőnap idején
Szombat munkanap parkolás, áthelyezett pihenőnap parkolás szabályok: hogyan zajlik a parkolás Budapesten, Budapest ingyen parkolás szempontjából milyen szektorokat tart fenn?
Ismét változik az üzemanyagpiac: szombattól a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 2 forinttal csökken,
Újfajta balesetek szedik áldozataikat a magyar utakon: erre sincs még rendes szabályozás - Már látszik, hogy mekkora a baj
A rolleres balesetek növekvő száma nem magyar sajátosság, hanem nemzetközi jelenség.
Alig ismert szabályba bukhat bele sok magyar autós: erről mindenki tudjon, akinek fedélzeti kamerája van
Bár az autós fedélzeti kamerák felvételei értékes és elfogadható bizonyítéknak minősülhetnek, a bíróságok számára, ám a közösségi médiában történt megosztásukkal csínján kell bánni.
Pénteken tovább emelkeik a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal, a benzin ára továbbra sem változik.
Minden megtett ezer kilométer további 0,2%-os árcsökkenést eredményezett.
Három népszerű modellnél tesztelték, mennyit lehet valójában alkudni a kereskedésekben magánemberként, és kiderült: a különbségek több millió forintra rúghatnak.
A Monori Járási Ügyészség vádat emelt egy pilisi férfival szemben, aki engedély nélkül bontott autókat és közel 24 tonna hulladékot halmozott fel két ingatlanon.
Az európai autóipar újabb ellátási válság felé tart, miután a Nexperia és kínai leányvállalata közötti konfliktus miatt leállhat a chipellátás. Magyarországot is keményen érintheti.
Kiderült, ennyit jelent egy tankolásnál az adóemelés elhalasztása: mire számíthatunk a benzinkutakon januártól?
Durván 9 forintot jelent kiterenként az, hogy a kormány elhalasztja az üzemanyagok januári jövedékiadó-emelését.
Az első két hét során a személygépkocsival rendelkező ügyfelek 34 ezer forintos átlagdíjon kötöttek új szerződést.
A szolgáltatók 2024 végére közel 400 ezer töltést regisztráltak, ami egyértelműen jelzi az elektromobilitás hazai fejlődését.
Új szakaszba lép a fővárosi gigafelújítás: rengeteg autós sóhajthat fel - Itt az ideiglenes forgalmi rend
Az északi híd forgalom előli teljes lezárása és felújítása tervezetten november 21-én estétől elkezdődik.
Ilyen új e-autót vehetsz ma 10 millió alatt: íme a legolcsóbb modellek listája, mindent visznek a kínaiak
Öt olyan elektromos autó is kapható jelenleg Magyarországon, amiért 10 millió forintnál kevesebbet kell fizetni.
A magyar autósok jelentős része nincs tisztában azzal, hogy nedves útviszonyok között hosszabb féktávolságra van szükség.
Izgalmas részleteket mutatnak a január és október közötti adatok a magyar használtautó-piac árkategóriáiról.
