2025. november 26. szerda
2 °C Budapest

Autó

Most érkezett! Balesetet szenvedett Orbán Viktor konvoja: itt vannak a részletek

Pénzcentrum
2025. november 26. 08:02

Balesetet szenvedett Orbán Viktor konvojának egyik autója, a miniszterelnök nem sérült meg, ám négy TEK-es kórházba került - számolt be róla a Magyar Távirati Iroda.

Mint írták, november 25-én, kedden a Terrorelhárítási Központ (TEK) egyik gépjárműve feladatteljesítés közben balesetet szenvedett.

A gépjármű a miniszterelnök zalaegerszegi programja során teljesített szolgálatot, amikor a nedves útburkolaton megcsúszott és egy fának csapódott. A gépjármű négy sérültjét kórházba szállították. A balesetben más gépjármű nem volt érintett - közölte a TEK.

A kormányfő kedden a Flex Zala Automotive Next Gen gyáravató ünnepségén vett részt Zalaegerszegen. Az eseményen elmondta, a 35 milliárd forint értékű beruházás 210 embernek ad majd magas hozzáadott értékű, a kutatás-fejlesztésre is kiterjedő, high-tech ipari sztenderdeknek megfelelő munkát.
Címlapkép: Getty Images
#autó #kórház #baleset #sérült #miniszterelnök #orbán viktor #gépjármű #autóbaleset #tek #zalaegerszeg #zala megye

