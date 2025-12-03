Philippe Aghion Nobel-díjas közgazdász az Európai Uniót a belső akadályok csökkentésére és egy valódi egységes piac létrehozására szólította fel.
Kiderült, ekkor indulhat el a CATL debreceni gyára: ennyit fog termelni a gigászi akkuüzem
A CATL debreceni akkumulátorcella-gyára a befejezés utolsó fázisában van, és 2026 elején kezdi meg a termelést. A 40 GWh éves kapacitással rendelkező üzem már most teljes kihasználtsággal működhet, mivel a vállalat meglévő ügyfelei lekötötték a teljes termelést.
A CATL debreceni beruházása jelentős mérföldkőhöz érkezett: a zöldmezős beruházásként megvalósult akkumulátorcella-gyár 2026 első negyedévében kezdi meg működését. A létesítmény építési munkálatai befejeződtek, az Ipar 4.0 követelményeinek megfelelő gyártósorokat már telepítették, és a környező területek zöldítése is folyamatban van - írja a Portfolio.
A kínai akkumulátorgyártó már egy éve megkezdte a modulok összeszerelését Debrecenben. A cellagyár közelében működő üzemben eddig több mint 120 ezer akkumulátormodul készült el, amelyeket több mint 30 ezer elektromos járműbe építettek be.
A debreceni üzem kulcsfontosságú szerepet tölt majd be az európai autóipar ellátásában. A 40 GWh éves kapacitással rendelkező gyár teljes termelését már lekötötték a vállalat meglévő partnerei, ami a beruházás piaci sikerét jelzi.
A CATL európai terjeszkedése nem áll meg Magyarországnál. A vállalat november végén jelentette be, hogy a Stellantis autóipari csoporttal közösen LFP-akkumulátor cella- és modulgyárat épít a spanyolországi Zaragozában. A két európai üzem együttesen szolgálja majd ki a kontinens piacát, a spanyol létesítmény elsősorban a Stellantis-csoport igényeire összpontosít.
A munkaerő-toborzás is intenzíven zajlik: a CATL Debrecen már több mint két éve kezdte meg a szakemberek felvételét, és hamarosan eléri az 1000 fős létszámot. A vállalat 2024-ben és 2025-ben indított toborzási kampányai már a nyitott pozíciók kétharmadát betöltötték, a tervek szerint pedig 2026 első negyedévére 1500 főre bővül a munkavállalói létszám.
