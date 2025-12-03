2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
CATL Contemporary Amperex Technology Co. Limited electric vehicle battery manufacturer, battery factory, Automotive News Europe, Sustainable Mobility Solutions in Arnstadt, Germany - February 05, 2024
Autó

Kiderült, ekkor indulhat el a CATL debreceni gyára: ennyit fog termelni a gigászi akkuüzem

Pénzcentrum
2025. december 3. 16:43

A CATL debreceni akkumulátorcella-gyára a befejezés utolsó fázisában van, és 2026 elején kezdi meg a termelést. A 40 GWh éves kapacitással rendelkező üzem már most teljes kihasználtsággal működhet, mivel a vállalat meglévő ügyfelei lekötötték a teljes termelést.  

A CATL debreceni beruházása jelentős mérföldkőhöz érkezett: a zöldmezős beruházásként megvalósult akkumulátorcella-gyár 2026 első negyedévében kezdi meg működését. A létesítmény építési munkálatai befejeződtek, az Ipar 4.0 követelményeinek megfelelő gyártósorokat már telepítették, és a környező területek zöldítése is folyamatban van - írja a Portfolio.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kínai akkumulátorgyártó már egy éve megkezdte a modulok összeszerelését Debrecenben. A cellagyár közelében működő üzemben eddig több mint 120 ezer akkumulátormodul készült el, amelyeket több mint 30 ezer elektromos járműbe építettek be.

A debreceni üzem kulcsfontosságú szerepet tölt majd be az európai autóipar ellátásában. A 40 GWh éves kapacitással rendelkező gyár teljes termelését már lekötötték a vállalat meglévő partnerei, ami a beruházás piaci sikerét jelzi.

Kapcsolódó cikkeink:

A CATL európai terjeszkedése nem áll meg Magyarországnál. A vállalat november végén jelentette be, hogy a Stellantis autóipari csoporttal közösen LFP-akkumulátor cella- és modulgyárat épít a spanyolországi Zaragozában. A két európai üzem együttesen szolgálja majd ki a kontinens piacát, a spanyol létesítmény elsősorban a Stellantis-csoport igényeire összpontosít.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A munkaerő-toborzás is intenzíven zajlik: a CATL Debrecen már több mint két éve kezdte meg a szakemberek felvételét, és hamarosan eléri az 1000 fős létszámot. A vállalat 2024-ben és 2025-ben indított toborzási kampányai már a nyitott pozíciók kétharmadát betöltötték, a tervek szerint pedig 2026 első negyedévére 1500 főre bővül a munkavállalói létszám.
Címlapkép: Getty Images
