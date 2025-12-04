2025. december 4. csütörtök Borbála, Barbara
Óriási üzemanyagkedvezményt robbantott az Auchan: napokon keresztül ennyiért tankolhatsz

Pénzcentrum
2025. december 4. 12:25

December 5-én különleges vásárlói est várja az érdeklődőket, ahol bizonyos termékekre akár 30–40%-os kedvezményt is kínálnak az élelmiszerektől a háztartási cikkeken át az ünnepi ajándéktárgyakig. Emellett  december 5–14. között literenként 20 forintos kedvezményt kapnak a 95-ös és PRO100-as üzemanyagokból, minimum 10 liter tankolása esetén a kijelölt töltőállomásokon.

A VIP Vásárlók Estéje az Auchan hipermarketekben 18:00 és 21:00 óra között, a szupermarketekben pedig 18:00 és 20:00 óra között várja a vásárlókat. Az esemény célja, hogy a karácsonyi időszak kezdetén a vásárlók egy különleges vásárlási élményben részesüljenek, miközben jelentős megtakarítást érhetnek el az ünnepi bevásárlás során.

Fontos azonban, hogy a VIP Vásárlók Estéjén biztosított exkluzív ajánlatok kizárólag a Bizalomkártyával rendelkezők számára érhetőek el, így érdemes időben regisztrálni és kihasználni a lehetőségeket – hívta fel a figyelmet Nagy Attila, az Auchan értékesítési és működési igazgatója.

A VIP eseményen többek között minden karácsonyi illatszercsomag, karácsonyi dekoráció és lakberendezési termék, valamint a nemzetközi konyha ázsiai termékei is jelentős kedvezménnyel vásárolhatók meg, de ezek csak ízelítőt jelentenek a teljes kínálatból, hiszen számos más termékkategóriában is exkluzív akcióval várja az áruházlánc a Bizalomkártyával rendelkező vásárlókat.

Az esemény mellett egyedi üzemanyagkedvezményt is biztosít a Bizalomkártyával rendelkező vásárlóinak: 2025. december 5–14. között 20 Ft/liter egyedi kedvezményt kapnak a 95-ös és PRO100-as benzin árából, minimum 10 liter tankolása esetén. A kedvezmény az OKAuchan applikációban elérhető digitális kuponnal használható fel.

Címlapkép: Getty Images
