Tényleg bukhatja a jogosítványát rengeteg magyar? Komoly problémára derült fény, sokak okmánya lehet érintett

Több ezer esetben sérülhettek az összeférhetetlenségi szabályok a jogosítványszerzéshez szükséges gyakorlati vizsgákon az elmúlt öt évben, mivel egyes vizsgáztatók egyidejűleg oktatóként is tevékenykedtek - állítja egy szakmai forrás.

Egy neve elhallgatását kérő autósiskola-tulajdonos és oktató állította, hogy legalább 15-20 olyan szakember dolgozik Magyarországon, aki érintett lehet a szabálytalanságokban. A forrás ellen nemrég vizsgálat indult, miután valaki azzal vádolta, hogy az oktatás mellett szabálytalanul vizsgáztatással is foglalkozik.

Az érintett szakember szerint fél éve nem kap pontos tájékoztatást az Építési és Közlekedési Minisztériumtól (ÉKM) arról, milyen szabályt sértett meg. Válaszlevelében tagadta a vádakat, jelezve, hogy bár szerepel a vizsgabiztosok névjegyzékében, régóta nem vizsgáztat. Egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy országszerte sokan valóban megsértik az összeférhetetlenségi szabályokat - írja a Telex.

A forrás szerint egy megyei vezetőt 2022-ben azonnali hatállyal elbocsátottak, mert eltűrte, hogy három vizsgabiztos oktatóként is dolgozzon, ám az érintett oktatókkal szemben nem indult vizsgálat. Egy másik megyéből származó dokumentum szerint már 2021-ben jelezték a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAV) vezetőjének, hogy számos vizsgabiztosnak van érdekeltsége autósiskolákban családtagokon keresztül.

Az ÉKM válaszában kifejtette, hogy a jelenlegi szabályok alapján nem tiltható ki a vizsgabiztosok közül az, aki mindkét névjegyzékben szerepel, mivel a regisztráció csak jogosultságot ad a tevékenység végzésére, nem jelenti automatikusan mindkét tevékenység egyidejű gyakorlását. A minisztérium szerint az összeférhetetlenség csak az adott vizsga résztvevőivel kapcsolatban vizsgálható.

A tárca közölte, hogy a KAV létrejötte óta összeférhetetlenség miatt egyszer sem érvénytelenítettek vizsgát, és ilyen ügyben bírósági ítélet sem született. Hangsúlyozták, hogy minden bejelentést kivizsgálnak, és fontolgatják a jogszabályok módosítását az összeférhetetlenség egyértelműbb kizárása érdekében.

A hatályos jogszabályok szerint a gyakorlati oktatók nem vizsgáztathatnak tanulóvezetőket, de ez nem jelenti azt, hogy ne válthatnának a két tevékenység között azok, akiknek mindkettőre van engedélyük. Egy belső szabály értelmében, aki vizsgabiztosból oktatóvá válik, egy éven át nem küldheti korábbi közvetlen kollégáihoz vizsgára a tanulóit, oktatóból vizsgáztatóvá válva pedig nem vizsgáztathatja korábbi tanulóit.

A minisztérium szerint 2023 óta informatikai eszközökkel szűrik az oktató-vizsgabiztos-ütközéseket, és a számítógépes rendszer tárolja az összeférhetetlenségre vonatkozó információkat. A KAV állítása szerint ezzel garantálható, hogy csak olyan vizsgabiztos vizsgáztassa a tanulóvezetőket, aki ezt jogszerűen megteheti.

Pető Attila, a budapesti Mosolyzóna Autósiskola vezetője szerint 2024-ben több mint ötezer szakoktató, mintegy 1400 iskolavezető és nagyjából 680 vizsgabiztos tevékenykedett Magyarországon. A 680 vizsgabiztos közül 564, tehát több mint 80 százalék a szakoktatói vagy az iskolavezetői névjegyzékben is szerepel.

A szakember szerint a járművezető-képzéssel és -vizsgáztatással foglalkozók közege meglehetősen belterjes, különösen a kisebb vármegyékben, ahol a feleket gyakran régi baráti szálak fűzik egymáshoz. Hozzátette, hogy teljesen átlagos karrierútnak számít, ha valaki oktatóként kezdi, majd saját autósiskolát indít, később pedig vizsgabiztosként folytatja tevékenységét.

Bár az ország egyes vármegyéiben jelentősen eltér a sikeres B kategóriás forgalmi vizsgák aránya (34-57% között), ez Pető szerint önmagában nem jelenti azt, hogy a sikeresebb megyékben többen játszották ki a rendszert. A vizsgák sikeressége ugyanis függ a helyi forgalmi viszonyoktól és a tanulóvezetők rátermettségétől is.

A szakember szerint a hátrányos megkülönböztetést tapasztaló tanulóvezetők az iskolavezetőnek, a helyi vizsgaközpontnak vagy a KAV budapesti központjának jelezhetik panaszukat, illetve iskolát válthatnak. Pető megemlített egy olyan vármegyét is, ahol egy helyi autósiskola vezetőjének apja a vizsgabiztosok szervezeti egységének vezetője, ami bár önmagában nem tiltott, jól jelzi a lehetséges átfedéseket a rendszerben.