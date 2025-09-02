Hatalmas terveket szövöget az Audi: mit lép erre a BYD, Porsche, Volkswagen?

Az Audi ambiciózus növekedési terveket készít elő, melynek keretében hosszú távon évi 2 millió jármű értékesítését célozza meg, ami 20 százalékos bővülést jelentene a 2024-es eladásokhoz képest. Az új stratégiát várhatóan még az idei évben bejelentik - számolt be a Reuters nyomán a Portfolio.

A Reuters bennfentes forrásokra hivatkozva számolt be a német prémiumautó-gyártó rekordot jelentő célkitűzéséről, amely a vállalat agresszívabb üzleti megközelítését jelzi a korábbi nehéz időszak után, amikor az eladások jelentősen visszaestek.

Az Audi az elmúlt években problémás területté vált a Volkswagen konszern számára. A modellbevezetések késései és a technológiai nehézségek növelték a márka lemaradását versenytársaival szemben. A helyzetet tovább rontották az amerikai autóvámok, amelyek miatt a vállalat kénytelen volt lefelé módosítani előrejelzéseit.

Gernot Doellner vezérigazgató, aki 2023-ban vette át a vállalat irányítását, jelenleg az Audi stratégiájának átdolgozásán dolgozik. A hosszú távú értékesítési célt várhatóan még idén nyilvánosságra hozzák, bár a bennfentes forrás nem kapcsolta a 2 millió járműves célkitűzést konkrét évhez. A 2025-ös évre vonatkozóan az Audi 1,7-1,8 millió jármű értékesítését tűzte ki célul, miután 2023-ban 11,8 százalékos visszaeséssel 1,67 millió autót adott el.

A pozitív hosszú távú kilátások részben az amerikai piachoz fűződő nagyobb várakozásokon alapulnak. A forrás szerint a világ második legnagyobb autópiacán az Audi közel megduplázhatná eladásait a jelenlegi évi körülbelül 200 000 járműről.

Az Audi jelenleg lemaradásban van versenytársaihoz képest az amerikai piacon, amely – Európával ellentétben – növekedési pályán van. A márka arra számít, hogy behozhatja a lemaradást, annak ellenére, hogy a 27,5 százalékos importvámok csak az első félévben 600 millió eurós veszteséget okoztak a vállalatnak.

A Porschéhez hasonlóan az Audinak sincs gyártóüzeme az Egyesült Államokban, de a vállalat már régóta fontolgatja egy ilyen létesítmény létrehozását. A döntés várhatóan még idén megszületik. Doellner korábban elmondta, hogy az amerikai üzem exportközpontként is szolgálhatna, hasonlóan a Mercedes-Benz és a BMW nagy helyi gyártóüzemeihez.

A stratégiai megfontolások között szerepel mind egy Audi-specifikus gyár létrehozása, mind a Volkswagen meglévő infrastruktúráján belüli termelés lehetősége.