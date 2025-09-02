A Pénzcentrum értesülései szerint szeptember 16-án Budapestre érkeznek népszerű amerikai étterem-márkák képviselői, hogy potenciális partnerekkel találkozzanak.
Hatalmas terveket szövöget az Audi: mit lép erre a BYD, Porsche, Volkswagen?
Az Audi ambiciózus növekedési terveket készít elő, melynek keretében hosszú távon évi 2 millió jármű értékesítését célozza meg, ami 20 százalékos bővülést jelentene a 2024-es eladásokhoz képest. Az új stratégiát várhatóan még az idei évben bejelentik - számolt be a Reuters nyomán a Portfolio.
A Reuters bennfentes forrásokra hivatkozva számolt be a német prémiumautó-gyártó rekordot jelentő célkitűzéséről, amely a vállalat agresszívabb üzleti megközelítését jelzi a korábbi nehéz időszak után, amikor az eladások jelentősen visszaestek.
Az Audi az elmúlt években problémás területté vált a Volkswagen konszern számára. A modellbevezetések késései és a technológiai nehézségek növelték a márka lemaradását versenytársaival szemben. A helyzetet tovább rontották az amerikai autóvámok, amelyek miatt a vállalat kénytelen volt lefelé módosítani előrejelzéseit.
Gernot Doellner vezérigazgató, aki 2023-ban vette át a vállalat irányítását, jelenleg az Audi stratégiájának átdolgozásán dolgozik. A hosszú távú értékesítési célt várhatóan még idén nyilvánosságra hozzák, bár a bennfentes forrás nem kapcsolta a 2 millió járműves célkitűzést konkrét évhez. A 2025-ös évre vonatkozóan az Audi 1,7-1,8 millió jármű értékesítését tűzte ki célul, miután 2023-ban 11,8 százalékos visszaeséssel 1,67 millió autót adott el.
A pozitív hosszú távú kilátások részben az amerikai piachoz fűződő nagyobb várakozásokon alapulnak. A forrás szerint a világ második legnagyobb autópiacán az Audi közel megduplázhatná eladásait a jelenlegi évi körülbelül 200 000 járműről.
Az Audi jelenleg lemaradásban van versenytársaihoz képest az amerikai piacon, amely – Európával ellentétben – növekedési pályán van. A márka arra számít, hogy behozhatja a lemaradást, annak ellenére, hogy a 27,5 százalékos importvámok csak az első félévben 600 millió eurós veszteséget okoztak a vállalatnak.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A Porschéhez hasonlóan az Audinak sincs gyártóüzeme az Egyesült Államokban, de a vállalat már régóta fontolgatja egy ilyen létesítmény létrehozását. A döntés várhatóan még idén megszületik. Doellner korábban elmondta, hogy az amerikai üzem exportközpontként is szolgálhatna, hasonlóan a Mercedes-Benz és a BMW nagy helyi gyártóüzemeihez.
A stratégiai megfontolások között szerepel mind egy Audi-specifikus gyár létrehozása, mind a Volkswagen meglévő infrastruktúráján belüli termelés lehetősége.
2026 szeptemberében léphet életbe a frissített KRESZ Lázár János szerint. A miniszter arról beszélt, vita van a sebességhatárok emeléséről.
Botrány Budapesten: fokozottan védett állatot hurcolt kocsijában egy férfi, ráadásul a síneken hajtott
Fokozottan védett gyűrűsfarkú makit találtak egy autós anyósülésén a rendőrök az Orczy úton.
Ausztráliában több mint 7300 Tesla Model Y visszahívását rendelték el egy potenciálisan veszélyes szoftverhiba miatt, amely a vezetőoldali automata ablak biztonsági rendszerét érinti.
A kínai elektromosautó-gyártó részvényei közel 8 százalékkal értékelődtek le, miután nyilvánosságra hozta legfrissebb pénzügyi eredményeit.
A legfrissebb becslések szerint az éves sztrádamatrica ára jövőre biztosan 60 ezer forint fölé emelkedik.
Emelkedik a Duna-hidak használati díja is és a főutak és gyorsforgalmi utak e-matrica ára.
Az Egyesült Államokba irányuló brit autóexport júliusban 6,8%-kal nőtt, miután életbe lépett a két ország közötti vámegyezmény.
Kísérleti projektként már szeptember végétől engedélyezhetik a 150 km/órás sebességet egyes autópálya-szakaszokon - szigorúan jó időjárási körülmények között.
Az idősebb típusok mellett a modern sportautók is keresettek.
Megérkezett Magyarországra a kínai Chery márka, elsőként a Tiggo 7 és Tiggo 8 SUV-modellekkel
Drámai mértékű leépítés sújtotta a német autóipart az elmúlt egy évben – derül ki az EY tanácsadó cég friss tanulmányából.
A benzin és a gázolaj is 2-2 forinttal drágul szerdától.
A napszemüveg nem megfelelő kiválasztása jelentősen veszélyeztetheti a közúti közlekedés biztonságát.
A katonai szállítójárművek közlekedése miatt fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre van szükség az érintett útvonalakon az említett időpontokban.
Itt a legolcsóbb villanyautók listája, dömpingárral támadnak a kínaiak: milliós állami támogatás jöhet
Letarolták a kínai márkák a legolcsóbb hazai elektromos autók toplistáját, a dobogó első három fokán ilyen modellek állnak.
Szeptembertől a magánszemélyek is pályázhatnak állami támogatásra új elektromos autó vásárlásához, a konstrukció részletei már kiszivárogtak.
2025 első hét hónapjában tovább erősödött a kínai autómárkák jelenléte a magyar használtautó-piacon.
Ezek a taxisok kiszolgáltatott helyzetben vannak, mivel kénytelenek elfogadni a flottacégek által diktált feltételeket.
-
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.
-
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
-
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
-
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!