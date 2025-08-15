A magyar autópiac felső szegmense 2025 első hét hónapjában is bővelkedik elképesztően drága és exkluzív modellekben.
Koreai és kínai márka is veri a Suzukit: ilyen autókat vesz valójában a magyar lakosság, tudnak valamit?
Magyarországon idén július végéig közel 77 ezer új személyautót helyeztek forgalomba, ezeknek csaknem 70 százaléka céges kézbe került. A Datahouse friss adataiból részletesen kielemeztük, mely márkák és modellek számítanak inkább magánvásárlói kedvencnek, és melyek dominálnak a flottapiacon. A magánszegmensben a KGM (korábbi nevén Ssangyong), a Mitsubishi és az MG vezet, míg a céges oldalon - nem meglepő módon - olyan népszerű flottamárkák tarolnak, mint a Skoda, a Volkswagen vagy a Toyota.
76 910 új személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon július végéig, ami 2024 január-júliushoz képest 7 százalékos növekedést jelent, 2023 első 7 hónapjához viszonyítva pedig több mint 18 százalékkal emelkedett a forgalomba helyezések száma - számoltunk be korábban a Datahouse adatai alapján, ahogy az is ebből az adatsorból derült ki, hogy a Suzuki S-Cross, a Skoda Octavia és a Suzuki Vitara a top3 legnépszerűbb új autó itthon tisztán a forgalomba helyezések száma alapján.
De ebből nem derült ki, milyen autókat vesz valójában a magyar lakosság, és mely modellek dominálnak inkább a céges piacon. Ezért most a statisztikákat vezető cégtől kikértük az arra vonatkozó adatokat, hogy az egyes márkák, modellek esetében mekkora a természetes személy, illetve a jogi személy üzembentartók aránya - azaz hány autót vásároltak cégek, és hány kötött ki magánszemélyeknél.
Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy a kép így sem lesz 100%-osan tiszta, például azért, mert lehetnek olyan magánvállalkozók (pl. különféle szakik vagy mondjuk állatorvosok, könyvelők), akik a vállalkozásukon keresztül vesznek autót, de a magánhasználati preferenciákat is mérlegelik a döntés során. Azt a hatást viszont ki tudja szűrni a statisztika, hogy a lízingre vett autók esetében hiába magánember az ügyfél, maga az autó a lízingcég vagy a finanszírozó bank nevére kerül - a tényleges használó üzembentartóként jelenik meg.
Összességében kiderült, hogy a 2025-ben Magyarországon forgalomba helyezett, majdnem 77 ezer új autó 69,4 százalékának jogi személy lett az üzembentartója, 30,6 százalékának pedig magánszemély.
Ezek a márkák tarolnak a lakosság körében
A 2025 júliusáig rendelkezésre álló forgalomba helyezési adatok alapján a legmagasabb arányban természetes személyek által vásárolt márkák között a KGM (82,6%), a Mitsubishi (82,4%) és az MG (74,1%) vezetik a listát. Hasonlóan erős a magánvásárlói jelenlét a kevésbé ismert, újonnan megjelent márkáknál, például a Forthingnál (71,4%) és az Omodánál (70,3%), illetve a tradicionális japán gyártók közül a Hondánál (70,1%) is jelentős többségben vannak a magánemberek.
Itt a friss autóhitel kalkulátor: válogass a bankok ajánlatai között!
A 60 százalék alatti, de még mindig többségében magánvásárlók által preferált márkák között találjuk a Suzukit (58,3%), amely tradicionálisan az egyik legnépszerűbb választás Magyarországon, ez nem is meglepő, hiszen a hazai gyártás miatt jól beágyazódott a köztudatba, és egyébként is jó ár-érték arányú modelleket kínálnak.
Szintén ebbe a csoportba tartozik a Subaru (56,7%) és a Mazda (56,1%), amelyeknél a stabil magánvásárlói bázis a márkák hűséges rajongótáborának köszönhető. Az Alpine (54,6%) esetében a magas magánvásárlói arány inkább a presztízs- vagy életstílus-faktorral magyarázható, hiszen ezek inkább rétegmodellek, sportkocsik. A Jaecoo (54,8%) magas aránya pedig szintén az újdonság erejében lakozhat, illetve a kínai márka modelljeinek ár-érték arányában.
A McLaren esetében már az év elején megírtuk, hogy valaki a nevére vett egy 570S-t. Mostanra érkezett egy céges szuperautó is, így fele-fele arányban szerepelnek magán- és céges vásárlók a listán. Átlagon felüli a természetes személyek aránya a Dongfengnél 47,1%, a DS-nél 45,3%. Az Opel 39,1%-os, a Toyota 38,6%-os és a Kia 35,3%-os magánvásárlói aránya is bőven az átlag feletti.
A Lexus 34,9%-os magánvásárlói részesedése figyelemre méltó, hiszen ebben a kategóriában jellemzően a céges beszerzések dominálnak. Hasonlóan érdekes az Alfa Romeo helyzete (33,6%), amelynél a stílus és a márkaimázs miatt sok magánszemély vállalhatja a magasabb fenntartási költségeket is. Ezek mellett az átlag felett találjuk a Nissant (32,1%), és a Citroent (30,9%).
A cégeknél ezek a márkák vannak a toppon
A jogi személy üzembentartókat vizsgálva, a rangsor élén több márka is 100 százalékos céges aránnyal szerepel: ilyen az Abarth, a Chery, a Chevrolet, a DFSK, az Evo, a Lucid és a Rolls-Royce. Érdemes megjegyezni, hogy a piac teljes méretéhez képest marginális darabszámokról beszélünk. A luxusmárkáknál ez jellemzően adózási és reprezentációs okokkal, a kínai újmárkáknál pedig tesztflottákkal és bevezetési fázissal magyarázható.
A 90 százalék feletti jogi személy arányt elérő márkák között több ikonikus sport- és luxusautó-gyártót találunk, mint az Aston Martin, Ferrari, Lamborghini vagy Porsche, amelyeknél a céges beszerzések mögött legtöbbször marketing- és presztízscélú felhasználás áll, vagy bérbeadás.
A Seat és a Land Rover esetében a flottavásárlások magas aránya inkább a szolgáltatói és céges mobilitási igényekre vezethető vissza. A BMW, Jeep, Peugeot, Audi és Maserati is kiemelkedik, mind 87–90 százalék körüli céges aránnyal.
A 80 százalék feletti csoportban olyan márkák találhatók, amelyek széles modellpalettájuk révén mind flottában, mind prémium magánhasználatban jelen vannak, de a céges oldal itt is dominál. Ide tartozik a Ford, Skoda, Jaguar, Bentley, Mercedes és a Mini. Közülük a Skoda és a Ford erős flottajelenléte már régóta ismert a középkategóriás céges autók piacán, míg a Mercedes és a Bentley esetében a reprezentációs, presztízsautó-szerep az elsődleges.
A 75–80 százalékos jogi személy arányt produkáló márkák, mint a Volkswagen, BYD, Tesla, Volvo, Cupra, Fiat, Dacia és Hyundai, egy vegyes képet mutatnak. A VW és a Volvo főként flottás és céges értékesítésekben erős, a Tesla és a BYD esetében pedig a magas céges arányt részben a céges elektromosautó-támogatás és flottapolitikák magyarázzák. A Cupra és a Fiat esetében a cégautós jelenlét mellett megjelennek magánvásárlók is, de arányuk továbbra is kisebbségben van.
Külön érdekesség a Dacia és a Hyundai helyzete: bár mindkét márka erős magánszegmenssel rendelkezik, mégis 70 százalék feletti a céges arány. Ez arra utalhat, hogy a kedvező ár és alacsony fenntartási költség miatt a flottapiacon is kifejezetten keresettek, legyen szó céges kisautóról vagy munkára használt járműről.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Hogy teljesítenek a magyarok kedvenc autói?
A 2025 júliusáig tartó forgalomba helyezési adatok szerint a legnagyobb darabszámban eladott modellek között is látványos eltérések vannak abban, hogy inkább magánszemélyek vagy cégek vásárolják őket. A magánszemélyek körében toronymagasan a Suzuki S-Cross vezet, amelynek 64,3%-a került természetes személy üzembentartóhoz. Szorosan követi a Suzuki Swift (60,7%), amely a városi kisautó-szegmensben továbbra is stabilan tartja magát. A harmadik helyre az MG ZS került, ahol ugyan az előbbieknél kevesebb darab fogyott, de 80,9%-uk magánszemélyhez került.
A magánszegmensben még kiemelkedik a Toyota Yaris Cross (47,3%), a Toyota Corolla Cross (48,6%), a Kia Sportage (52,9%) és a Nissan X-Trail (47,0%). Érdekes, hogy a Suzuki Vitara éppen kiegyenlített helyzetben van: 50,8%-os magánszemély-aránya azt mutatja, hogy ez a modell egyszerre népszerű cégautóként és családi járműként - állami szervek is előszeretettel használják például.
A céges dominanciát mutató oldalon a Ford Tourneo Custom áll az élen, 96,1%-os jogi személy aránnyal, ami a típus főként céges személyszállításra, flottás kisbuszként való használatával magyarázható. Szintén kifejezetten flottás modell a Skoda Superb (95,4%) és a Skoda Kodiaq (90,2%), melyeket gyakran választanak vállalati vezetők. A Skoda Octavia 88,1%-os céges aránya sem meglepetés, hiszen évek óta az egyik legkedveltebb flottás középkategóriás autó Magyarországon.
A két pólus között helyezkednek el a nagy darabszámban fogyó, de vegyes vevőkörrel rendelkező típusok, például a Toyota C-HR (37,9% magánszemély), a Hyundai Tucson (24,9%), a Ford Kuga (25,6%) vagy a Volkswagen Golf (20,2%).
A két véglet
Több olyan modell is van, ahol a magánszemélyek aránya meghaladja a 70 százalékot, de az eladások volumene között óriási különbségek figyelhetők meg. A lista egyik végén találhatók az úgynevezett marginális modellek, amelyekből mindössze 1-2 darab került forgalomba, például az Audi TT Coupé, a Suzuki Ignis, a Porsche Spyder vagy a Toyota GR 86 - ma már egyik sem rendelhető. Ezeknél a 100 százalékos magánszemély-arány inkább statisztikai érdekesség, mintsem piaci trend, hiszen az ilyen ritka eladások jellemzően egyedi megrendelésekhez, hobbijárművekhez vagy gyűjtői darabokhoz köthetők.
A másik végletet azok a típusok jelentik, amelyekből több száz darabot adtak el, és így a magas magánszemély-arány valódi piaci jelentőséggel bír. Ilyen például a már említett MG ZS, amelyből 832 darab kelt el, és ezek több mint 80 százaléka természetes személyekhez került. Szintén figyelemre méltó az Omoda 5 (602 darab, 70,3% magánszemély) és a Toyota Aygo (427 darab, 70,0% magánszemély), amelyek a városi, praktikus és elérhető árú kategóriában sikeresen szólítják meg a magánvásárlókat.
A közepes darabszámú, de szintén erősen magánorientált modellek között megtaláljuk a KGM Korandót (578 darab, 87,9%), a Mazda CX-30-at (206 darab, 77,2%), a Honda HR-V-t (147 darab, 82,3%) és a Kia Stonicot (90 darab, 71,1%).
Érdekes köztes kategóriát alkotnak azok a típusok, amelyeknél a magánszemélyek aránya szintén 70 százalék felett van, de az eladási volumen alacsonyabb, például a legolcsóbb új autó, a Mitsubishi Space Star (86 darab, 86,1%), a Hyundai Bayon (56 darab, 78,6%) vagy a Mazda3 (94 darab, 72,3%).
Ezzel szemben az adatokban számos olyan modell szerepel, ahol a forgalomba helyezések 100 százaléka jogi személyekhez köthető, vagyis egyetlen természetes személy üzembentartó sincs a nyilvántartásban. Ezek között találunk magas darabszámú, kifejezetten flottás és céges felhasználásra szánt típusokat, például a BMW 5-ös sorozat M5 Limousine-t (106 darab) vagy a Volkswagen Caravelle-t és Transporter Kombit (28, illetve 25 darab). Ezeknél a céges arányt jellemzően szolgáltatási, üzleti vagy reprezentációs célú használat, valamint lízingkonstrukciók magyarázzák.
A prémium és luxusautók körében is sok a 100 százalékos céges modell. A Porsche Panamera (23 darab), a BMW 7-es sorozat M változata (14 darab), a Ferrari Purosangue (9 darab) vagy a Mercedes-Maybach S-osztály (9 darab) esetében az értékesítés jellemzően vállalati reprezentációs autóként vagy menedzsmentflottában történik. Hasonlóképpen ide tartozik a Tesla Model X, az Aston Martin DBX, a Rolls-Royce Cullinan és a Lamborghini Huracán is, amelyeknél a magánvásárlások aránya elenyésző, mivel az autók ára és fenntartási költsége inkább céges struktúrákon belül kezelhető.
A listán nagyszámban szerepelnek olyan modellek is, amelyekből mindössze 1-2 darab talált gazdára, mégis 100 százalékban céges üzembentartóként. Ilyenek például a ritka sportautók (Ferrari 812 Competizione, Lamborghini Revuelto, Maserati Granturismo), egyedi luxusmodellek (Bentley Flying Spur, Rolls-Royce Ghost), valamint kevésbé ismert elektromos típusok (Lucid Air, Lexus LC 500). Ezeknél a statisztika inkább az exkluzivitást mutatja, nem a flottapiaci trendeket.
Címlapkép: KGM
A globális BEV-eladások (Battery Electric Vehicle) 33%-kal emelkedtek 2025 második negyedévében az egy évvel korábbi, azonos időszakhoz képest..
Az első felfüggesztésben található alkatrész hibásodott meg, ezért van szükség a visszahívásokra.
A tavaly bevezetett inflációkövető szabály miatt 2026 januárjától literenként 8 forinttal drágulhat az üzemanyag.
Különleges digitális forgalomfigyelő rendszert tesztelnek, amely valós időben követi a járműveket.
Keddtől bruttó 2-2 forinttal csökken a benzin és a gázolaj ára.
Rendőrségi statisztikák szerint az idősek által okozott balesetek száma gyorsabban nő, mint a fiatal sofőrök által elkövetettek.
A ráncfelvarráson átesett Kia Sorento külső megjelenése merőben új karaktert kapott.
Az augusztus 20-ai ünnepségek miatt 2025. augusztus 9. és 23. között jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten.
Az elmúlt hónapok rekorddöntéseihez nagyban hozzájárult a december elejéig még elérhető vállalati támogatás.
A benzin 3 forinttal, a gázolaj 4 forinttal lesz olcsóbb várhatóan szombattól.
Az extrém, gyorsan változó időjárás és a szokásosnál hosszabb utak is fokozott figyelmet igényelnek az autósoktól.
Idén súlyos veszteségeket könyvelhettek el a legnagyobb német autógyártók, miközben az Amerikával kiéleződő kereskedelmi konfliktus több milliárd eurós kárt okozott az iparágban.
Bennfentesek szerint a Volkswagen 2026-ban leállítja a Touareg gyártását, ezzel 23 év után búcsút int a prémium SUV-k szegmensének.
Brutális, mennyibe kerül most egy használt kocsi Magyarországon: elképesztő, mi folyik a kereskedésekben
A Használtautó.hu legfrissebb statisztikái szerint 2025 júliusában is mozgalmas hónapot zárt a hazai használtautó-piac, noha a kereslet összességében némileg mérséklődött.
A Nissan megkezdte a tárgyalásokat az európai regionális irodájának dolgozóit képviselő szakszervezettel a tervezett létszámcsökkentésről.
Sokan terveznek autós nyaralást, ám az egyes európai országok gyakorlata között jelentős eltérés mutatkozhat autópálya díjak, sebességi határok, alkoholfogyasztás, és sok egyéb tekintetében.
A gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok Magyarországon.
A magyar újautó-piac továbbra is lendületben van: 2025 júliusában közel 26 százalékkal több új személyautót helyeztek forgalomba, mint egy évvel korábban.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
-
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.