Magántraffipaxok lepik el a hazai utakat: egyre több vállalkozás száll be a sebességmérésbe

Egyre több vállalat saját forrásból telepít sebességmérő kamerákat telephelyeik környékén, hogy megvédjék dolgozóikat a közlekedési balesetektől. A kezdeményezés hatékonynak bizonyul, a járművezetők azonnal lassítanak a kamerák észlelését követően.

A munkahelyi biztonság érdekében több hazai vállalkozás döntött úgy, hogy saját költségén telepít fix sebességmérő kamerákat üzemeik közelében, miután alkalmazottaik rendszeresen veszélyes közlekedési helyzetekbe kerültek - számol be a Vezess.

A veszprémi 73-as út mentén működő Valeo Power Division egy súlyos incidens után lépett: egy szabálytalanul előző jármű majdnem a teherautó alá sodorta a cég karbantartási vezetőjét. Az esetet személyesen tapasztaló gyárigazgató gyors döntést hozott, és a vállalat 25 ezer eurót (9,6 millió forintot) fordított traffipax kiépítésére a hasonló esetek megelőzésére.

A nyugat-magyarországi Biovéd 2005 Kft. szintén közlekedésbiztonsági problémákkal szembesült. A 8708-as úton, ahol reggelente és délutánonként sokan közlekednek Ausztria felé, a cég bejáratánál rendszeresen veszélyes manővereket hajtottak végre az autósok. Bár első engedélykérelmüket elutasították, a második próbálkozás sikeres volt, így a vállalkozás saját költségen alapozta meg, kábelezte be és üzemelteti a sebességmérőt.

A beruházások mindkét helyszínen azonnali eredményt hoztak: a telepítést követő napon a Waze navigációs alkalmazás már jelezte a kamerákat, és a járművek észrevehetően lassabban haladtak el a veszélyes kereszteződések előtt. A Biovéd vezetője szerint még a legagresszívabb sofőrök is 50 km/órára csökkentik sebességüket.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ez a jelenség országos tendenciába illeszkedik: bár Magyarországon mintegy 300 trafibox található az utak mentén, ezek jelentős részébe nem jut rendőrségi mérőeszköz. Emiatt egyre több önkormányzat és vállalat vásárol saját sebességmérő berendezést, amelyet hivatalosan átad a rendőrségnek, így kapcsolva be a rendszert a bírságküldő hálózatba.