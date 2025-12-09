2025. december 9. kedd Natália
Autó

Magántraffipaxok lepik el a hazai utakat: egyre több vállalkozás száll be a sebességmérésbe

Pénzcentrum
2025. december 9. 20:32

Egyre több vállalat saját forrásból telepít sebességmérő kamerákat telephelyeik környékén, hogy megvédjék dolgozóikat a közlekedési balesetektől. A kezdeményezés hatékonynak bizonyul, a járművezetők azonnal lassítanak a kamerák észlelését követően.  

A munkahelyi biztonság érdekében több hazai vállalkozás döntött úgy, hogy saját költségén telepít fix sebességmérő kamerákat üzemeik közelében, miután alkalmazottaik rendszeresen veszélyes közlekedési helyzetekbe kerültek - számol be a Vezess.

A veszprémi 73-as út mentén működő Valeo Power Division egy súlyos incidens után lépett: egy szabálytalanul előző jármű majdnem a teherautó alá sodorta a cég karbantartási vezetőjét. Az esetet személyesen tapasztaló gyárigazgató gyors döntést hozott, és a vállalat 25 ezer eurót (9,6 millió forintot) fordított traffipax kiépítésére a hasonló esetek megelőzésére.

A nyugat-magyarországi Biovéd 2005 Kft. szintén közlekedésbiztonsági problémákkal szembesült. A 8708-as úton, ahol reggelente és délutánonként sokan közlekednek Ausztria felé, a cég bejáratánál rendszeresen veszélyes manővereket hajtottak végre az autósok. Bár első engedélykérelmüket elutasították, a második próbálkozás sikeres volt, így a vállalkozás saját költségen alapozta meg, kábelezte be és üzemelteti a sebességmérőt.

A beruházások mindkét helyszínen azonnali eredményt hoztak: a telepítést követő napon a Waze navigációs alkalmazás már jelezte a kamerákat, és a járművek észrevehetően lassabban haladtak el a veszélyes kereszteződések előtt. A Biovéd vezetője szerint még a legagresszívabb sofőrök is 50 km/órára csökkentik sebességüket.

Ez a jelenség országos tendenciába illeszkedik: bár Magyarországon mintegy 300 trafibox található az utak mentén, ezek jelentős részébe nem jut rendőrségi mérőeszköz. Emiatt egyre több önkormányzat és vállalat vásárol saját sebességmérő berendezést, amelyet hivatalosan átad a rendőrségnek, így kapcsolva be a rendszert a bírságküldő hálózatba.
Címlapkép: Getty Images
