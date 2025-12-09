A nem megfelelően rögzített fenyőfa nemcsak súlyos balesetveszélyt jelent, hanem komoly bírságot is maga után vonhat.
Magántraffipaxok lepik el a hazai utakat: egyre több vállalkozás száll be a sebességmérésbe
Egyre több vállalat saját forrásból telepít sebességmérő kamerákat telephelyeik környékén, hogy megvédjék dolgozóikat a közlekedési balesetektől. A kezdeményezés hatékonynak bizonyul, a járművezetők azonnal lassítanak a kamerák észlelését követően.
A munkahelyi biztonság érdekében több hazai vállalkozás döntött úgy, hogy saját költségén telepít fix sebességmérő kamerákat üzemeik közelében, miután alkalmazottaik rendszeresen veszélyes közlekedési helyzetekbe kerültek - számol be a Vezess.
A veszprémi 73-as út mentén működő Valeo Power Division egy súlyos incidens után lépett: egy szabálytalanul előző jármű majdnem a teherautó alá sodorta a cég karbantartási vezetőjét. Az esetet személyesen tapasztaló gyárigazgató gyors döntést hozott, és a vállalat 25 ezer eurót (9,6 millió forintot) fordított traffipax kiépítésére a hasonló esetek megelőzésére.
A nyugat-magyarországi Biovéd 2005 Kft. szintén közlekedésbiztonsági problémákkal szembesült. A 8708-as úton, ahol reggelente és délutánonként sokan közlekednek Ausztria felé, a cég bejáratánál rendszeresen veszélyes manővereket hajtottak végre az autósok. Bár első engedélykérelmüket elutasították, a második próbálkozás sikeres volt, így a vállalkozás saját költségen alapozta meg, kábelezte be és üzemelteti a sebességmérőt.
A beruházások mindkét helyszínen azonnali eredményt hoztak: a telepítést követő napon a Waze navigációs alkalmazás már jelezte a kamerákat, és a járművek észrevehetően lassabban haladtak el a veszélyes kereszteződések előtt. A Biovéd vezetője szerint még a legagresszívabb sofőrök is 50 km/órára csökkentik sebességüket.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Ez a jelenség országos tendenciába illeszkedik: bár Magyarországon mintegy 300 trafibox található az utak mentén, ezek jelentős részébe nem jut rendőrségi mérőeszköz. Emiatt egyre több önkormányzat és vállalat vásárol saját sebességmérő berendezést, amelyet hivatalosan átad a rendőrségnek, így kapcsolva be a rendszert a bírságküldő hálózatba.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) hétfőn közölte, hogy maradna a kétéves vizsgáztatási ciklus a tíz évnél idősebb autóknál is.
Törvény nem tiltja, de bolond, aki így vezet télen: belső vérzés, tartós egészségkárosodás lehet a vége
A vastag télikabát viselése autózás közben komoly biztonsági kockázatot jelenthet, különösen a gyermekek számára.
Tényleg bukhatja a jogosítványát rengeteg magyar? Komoly problémára derült fény, sokak okmánya lehet érintett
Több ezer esetben sérülhettek az összeférhetetlenségi szabályok a jogosítványszerzéshez szükséges gyakorlati vizsgákon.
Egyre több csalási kísérletet lepleznek le a KRESZ-vizsgákon: rejtett kameráktól a fizetett dublőrökig sokféle trükkel próbálnak átjutni a vizsgázók.
Szombattól bruttó 2-2 forinttal csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára.
Az elővásárlás keretében decemberben megvett e-matricák érvényessége 2026. január 1-én kezdődik.
2025. december 5–14. között 20 Ft/liter egyedi kedvezményt kapnak a 95-ös és PRO100-as benzin árából, minimum 10 liter tankolása esetén.
A kormány a teherautókat az autópályákra terelné, de a hazai fuvarozók szerint ez kerülőutakat, pluszköltséget és inflációt hoz.
A BYD pátyi elektronikai üzeme jelentős visszaesést mutatott 2023-ban: árbevétele több mint harmadával csökkent.
Halálos balesetek Európában: kiderült, hol a legnagyobb a közlekedési kockázat – és Magyarország sajnos az EU-átlag alatt teljesít. Nézd meg a térképet!
A CATL debreceni akkumulátorcella-gyára a befejezés utolsó fázisában van, és 2026 elején kezdi meg a termelést.
Újabb benzinakciót hirdetett az Auchan, a törzsvásárlói kártyákkal rendelkezők egy kupont kaptak, amivel 20 forinttal olcsóbban lehet tankolni.
Csütörtökön a benzin nagykereskedelmi ára nem változik, a gázolaj ára csökken bruttó 2 forinttal.
Novemberben 11 075 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami 14,6 százalékkal haladja meg a tavalyi hasonló időszak 9 660-as értékét.
A Ford egy Bronco stílusú, robusztus új SUV bevezetésére készül Európában, amely 2027-ben érkezhet.
Őrült terepjárót készül piacra dobni a Mercedes: a magyar elit kedvence lehet az új csúcs G-osztály?
A Mercedes-Benz bemutatta az első képeket az új G-osztály Cabrioletről, amely közel tíz év után hozza vissza a legendás terepjáró nyitott változatát.
Az Európai Bizottság késleltetheti annak a javaslatnak a bemutatását, amely 2035-től tiltólistára tenné az új benzines és dízelautók értékesítését.
Budapesten idén már fizetni kell a közterületi parkolásért a két ünnep közötti munkanapokon.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.