Lehull a lepel a gigászi magyar jogosítványcsalásról: rengeteg ember okmánya lehet érintett

Egyre több csalási kísérletet lepleznek le a KRESZ-vizsgákon: rejtett kameráktól a fizetett dublőrökig sokféle trükkel próbálnak átjutni a vizsgázók. A kormány már lépéseket tesz az ellenőrzés szigorítására, mert a csalással szerzett jogosítvány komoly veszélyt jelent a közlekedésbiztonságra.

Egyre több visszaélés történik a KRESZ-vizsgákon - számolt be róla a Közlekedésbiztonság. A cikk szerint egyes vizsgázók rejtett kamerákkal és apró fülhallgatókkal kérnek külső segítséget, sőt akár 300-400 ezer forintért dublőröket is felbérelnek, hogy helyettük tegyék le a vizsgát.

Idén legalább 30 ilyen eset került napvilágra, 21 ember ellen eljárás indult, és fél évre eltiltották őket a vizsgázástól. Emellett ismét feltűntek a hamis külföldi bizonyítványok is, amelyekkel egyesek az általános iskolai végzettséget próbálják igazolni.

A kormány már lépett: törvénymódosítást nyújtott be, amely engedélyezné mobilzavarók és egyéb informatikai eszközök alkalmazását a vizsgaközpontokban, hogy megakadályozzák a tiltott kommunikációt. A portál hangsúlyozza, hogy a csalással megszerzett jogosítvány kiemelten veszélyes, mert az így vizsgázók ugyan tudnak vezetni, de a szabályokat nem ismerik, ami komoly kockázatot jelent a közlekedésbiztonságra.