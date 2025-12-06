2025. december 6. szombat Miklós
7 °C Budapest
autóduda meghajtó vezető
Autó

Lehull a lepel a gigászi magyar jogosítványcsalásról: rengeteg ember okmánya lehet érintett

Pénzcentrum
2025. december 6. 18:29

Egyre több csalási kísérletet lepleznek le a KRESZ-vizsgákon: rejtett kameráktól a fizetett dublőrökig sokféle trükkel próbálnak átjutni a vizsgázók. A kormány már lépéseket tesz az ellenőrzés szigorítására, mert a csalással szerzett jogosítvány komoly veszélyt jelent a közlekedésbiztonságra.

Egyre több visszaélés történik a KRESZ-vizsgákon - számolt be róla a Közlekedésbiztonság. A cikk szerint egyes vizsgázók rejtett kamerákkal és apró fülhallgatókkal kérnek külső segítséget, sőt akár 300-400 ezer forintért dublőröket is felbérelnek, hogy helyettük tegyék le a vizsgát.

Idén legalább 30 ilyen eset került napvilágra, 21 ember ellen eljárás indult, és fél évre eltiltották őket a vizsgázástól. Emellett ismét feltűntek a hamis külföldi bizonyítványok is, amelyekkel egyesek az általános iskolai végzettséget próbálják igazolni.

A kormány már lépett: törvénymódosítást nyújtott be, amely engedélyezné mobilzavarók és egyéb informatikai eszközök alkalmazását a vizsgaközpontokban, hogy megakadályozzák a tiltott kommunikációt. A portál hangsúlyozza, hogy a csalással megszerzett jogosítvány kiemelten veszélyes, mert az így vizsgázók ugyan tudnak vezetni, de a szabályokat nem ismerik, ami komoly kockázatot jelent a közlekedésbiztonságra.
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #autó #csalás #kormány #kresz #jogosítvány #visszaélés #vizsga #eljárás #törvénymódosítás #közlekedésbiztonság

