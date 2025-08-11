Friss toplista: ezek most a legolcsóbb új autók Magyarországon, 6 milla alatt sokra ne számíts

Negyedéves összeállításunkban ismét megnéztük, melyek a legolcsóbban elérhető új autók Magyarországon, és mennyit változtak az árak az elmúlt hónapokban. A toplista élén továbbra is a Mitsubishi Space Star áll, de több modell ára is jelentősen módosult – van, amelyik drágult, más viszont olcsóbb lett. Nemcsak a legkedvezőbb árú típusokat gyűjtöttük össze, hanem azt is megvizsgáltuk, mennyibe kerülnek most a magyarok kedvenc autói, és hogyan alakult az áruk az utóbbi időszakban.

Ahogy olvasóink már megszokhatták, negyedévente körülnézünk a hazai újautó-piacon, hogy feltérképezzük, mely modellek érhetők el a legkedvezőbb áron. Az senkinek sem újdonság, hogy a magyar vásárlók számára az ár-érték arány kulcskérdés, az autóvásárlásra pedig ez különösen igaz, hiszen ez viszonylag hosszú távú elköteleződés, amelyet a finanszírozási lehetőségek, a fenntartási költségek és a mindennapi használhatóság egyaránt befolyásol.

Összegzésünkben a legfrissebb árakat és kínálatot vesszük górcső alá. Megnézzük, mely gyártók és modellek tartják magukat stabilan a legolcsóbbak között, és melyek azok az újdonságok, amelyek frissen kerültek be a toplistára. Érdemes megjegyezni már az elején, hogy ahol van bármilyen kedvezmény, ott azt az árat vettük figyelembe, ellenben a készletakciókat nem vettük bele a képletbe.

Ezek most a legolcsóbb új autók

A legolcsóbb új autók friss rangsorában továbbra is a Mitsubishi Space Star tartja az első helyet, amelynek ára hosszú idő óta változatlan, 4 440 000 forint. Ez az ár a legkisebb, 1,2 literes, 71 lóerős MIVEC-motorral szerelt Entry felszereltségű, fehér színű modellre vonatkozik – más színekért felárat kérnek. Ez az alapverzió meglehetősen egyszerű: nincs beépített audiorendszer, csak előkészítés, és a légkondicionáló sem része az alapfelszereltségnek.

A második helyre a Dacia Sandero került, amely az előző, májusi összesítéskor és most is 5 699 000 forintba kerül, 2024 végén még 5 999 000 forintba került, szóval ez olcsóbb lett az idők során. A Fiat Panda (azaz mostmár Pandina) viszont jócskán drágult, és most 5 990 000 forintért kapható, így elvesztette második helyét, májusban a régi névvel még 5 290 000 forintért lehetett megvenni legkevesebb. A korábban top ötben szereplő Fiat 500 és Suzuki Ignis már nem elérhető a hivatalos kínálatban, így a listáról is kiszorultak.

A negyedik legolcsóbb új autó most a Hyundai i10, amely változatlanul 6 049 000 forintba kerül, ugyanannyi, mint az előző felmérésben, míg az ötödik Kia Picanto ára emelkedett 6 199 000 forintra, ami 200 ezer forintos drágulást jelent, hiszen legutóbb 5 999 000 forintba került.

A hatodik helyen a Toyota Aygo X található, melynek ára jelentősen nőtt az előző, 5 999 000 forintos árhoz képest, és most 6 680 000 forintot kérnek érte. A Mitsubishi Colt továbbra is a 6,4 millió forint körüli ársávban mozog (6 399 000 Ft), változatlanul tartva helyét a listán. Az új Suzuki Swift ára 6 450 000 forintra emelkedett, ami 320 ezer forintos növekedést jelent a korábbi 6 130 000 forinthoz képest.

Kilencedik helyen továbbra is a Citroën C3 áll, 6 490 000 forintos áron, ami 300 ezer forintos drágulást jelent az előző, 6 190 000 forintos árhoz képest. A tízes listát a Dacia Sandero Stepway zárja, amelynek ára nem változott, 6 599 000 forint. Ez a modell a sima Sandero megemelt hasmagasságú, terepjárósabb verziója.

Ennyit drágultak a magyarok kedvenc autói

Szokás szerint megnéztük azt is, hogy hogyan alakult Magyarország kedvenc autóinak az árazása. Mint megírtuk, 2025 első hét hónapjában a legtöbb új személyautót Magyarországon a Suzuki S-Crossból helyezték forgalomba: összesen 3769 darabot.

Ezzel az S-Cross lett Magyarország kedvenc autója ebben az időszakban. Most kedvezménnyel 8 622 500 forintért kapható legkevesebb, májusban még kedvezményesen 8 600 000 forintba kerül, decemberben még 8 250 000 forintba került, 2023 végén viszont még 7,5 millióért lehetett legkevesebb megvásárolni.

A második helyen a Skoda Octavia végzett 3564 darabbal,ez most 10 699 000 forintért rendelhető, májusban is 10 699 000 forintról indult, decemberben viszont még 10 442 849 forintba került.

A dobogó harmadik fokára egy másik Suzuki-modell, a Vitara állhatott fel 3220 forgalomba helyezéssel - korábban éveken keresztül vezette ezt az összesítést. Ez most 8 162 500 forintért rendelhető kedvezményesen, májusban még 8 140 000 forintért volt rendelhető legkevesebb, decemberben még 7 790 000-ért adták a legalapabb változatokat.

A negyedik Nissan Qashqai (2419 db), most 11 990 000 Ft-ba kerül legolcsóbban, májusban viszont még 11 890 000 forintért volt rendelhető legkevesebb, decemberben 10 900 000 forint volt az alapára. Az ötödik Kia Ceed (2149 db) 8 449 000 forintért rendelhető meg, májusban is ennyi volt az ára, decemberben viszont 8 149 000 forintba került, 2024 nyár végén 8 549 000 forint volt az ára.