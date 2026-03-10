Irtó fontos levelet kap 3,5 millió magyar a következő napokban: aki ezt nem fizeti be időben, nagyon pórul járhat

Március 10-től a Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyamatosan kiküldi a gépjárműadó-határozatokat a több mint 3,5 millió érintettnek. Elsőként a NAV-Mobil alkalmazás felhasználói kapnak értesítést, az adó befizetésének határideje pedig április 15 - közölte az adóhivatal.

A határozatok elektronikusan – cégkapura vagy elektronikus tárhelyre – érkeznek azoknak, akik regisztráltak az Ügyfélkapu+ vagy a Digitális Állampolgárság Program rendszerébe. Akinek nincs ilyen regisztrációja, postai úton kapja meg a dokumentumot. A postai kézbesítés kedden indul, az elektronikus értesítések pedig március 16-tól érkeznek.

Aki egész évre adómentességben részesül, és ez a NAV nyilvántartásából egyértelműen megállapítható, annak a hivatal nem küld határozatot. Ide tartoznak például az egyházi jogi személyek, valamint azok a civil szervezetek, amelyek benyújtották a GJADO-adatlapot. Szintén nem kapnak értesítést azok, akiknek valamennyi gépjárműve adómentes.

A NAV javasolja a gépjárműadó-kalkulátor használatát, amellyel már a határozat megérkezése előtt kiszámítható a fizetendő adó összege. Az Ügyfélkapu+ vagy DÁP-regisztrációval rendelkezők a tárhelyükre érkező határozatban található linken keresztül közvetlenül be is fizethetik az adót.

Akik nem tudják egy összegben kiegyenlíteni a tartozást, szintén találnak megoldást: a magánszemélyek és az egyéni vállalkozók legfeljebb öthavi, pótlékmentes részletfizetést kérhetnek 2026. június 30-ig. Az igénylés a NAV-Mobil alkalmazásban néhány kattintással elintézhető.