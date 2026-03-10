A kormány védett árat vezetett be a benzinre és a gázolajra az üzemanyagok gyors drágulása miatt.
Irtó fontos levelet kap 3,5 millió magyar a következő napokban: aki ezt nem fizeti be időben, nagyon pórul járhat
Március 10-től a Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyamatosan kiküldi a gépjárműadó-határozatokat a több mint 3,5 millió érintettnek. Elsőként a NAV-Mobil alkalmazás felhasználói kapnak értesítést, az adó befizetésének határideje pedig április 15 - közölte az adóhivatal.
A határozatok elektronikusan – cégkapura vagy elektronikus tárhelyre – érkeznek azoknak, akik regisztráltak az Ügyfélkapu+ vagy a Digitális Állampolgárság Program rendszerébe. Akinek nincs ilyen regisztrációja, postai úton kapja meg a dokumentumot. A postai kézbesítés kedden indul, az elektronikus értesítések pedig március 16-tól érkeznek.
Aki egész évre adómentességben részesül, és ez a NAV nyilvántartásából egyértelműen megállapítható, annak a hivatal nem küld határozatot. Ide tartoznak például az egyházi jogi személyek, valamint azok a civil szervezetek, amelyek benyújtották a GJADO-adatlapot. Szintén nem kapnak értesítést azok, akiknek valamennyi gépjárműve adómentes.
A NAV javasolja a gépjárműadó-kalkulátor használatát, amellyel már a határozat megérkezése előtt kiszámítható a fizetendő adó összege. Az Ügyfélkapu+ vagy DÁP-regisztrációval rendelkezők a tárhelyükre érkező határozatban található linken keresztül közvetlenül be is fizethetik az adót.
Akik nem tudják egy összegben kiegyenlíteni a tartozást, szintén találnak megoldást: a magánszemélyek és az egyéni vállalkozók legfeljebb öthavi, pótlékmentes részletfizetést kérhetnek 2026. június 30-ig. Az igénylés a NAV-Mobil alkalmazásban néhány kattintással elintézhető.
A kormány rendkívüli bejelentésben reagált az iráni háború és az ukrán olajblokád miatt kialakult nemzetközi olajár‑robbanásra.
A 95-ös benzin literenként 619, a gázolaj pedig 639 forintba kerül, a változás azonnal életbe lép a kutakon.
A gyorsan emelkedő üzemanyagárak miatt egyre fontosabbá válik, hogy az autósok hogyan tudnak spórolni a tankoláson.
A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 10, a gázolajé pedig bruttó 20 forinttal emelkedik holnaptól.
A közel-keleti fegyveres konfliktusok és az egekbe szökő világpiaci olajárak miatt a horvát kormány azonnali hatállyal hatósági árat vezetett be az üzemanyagokra.
A 199 országgyűlési képviselőből 124-en vettek igénybe üzemanyag- és közlekedésiköltség-térítést.
2026. március 9. és 15. között fokozott közúti ellenőrzést tart a magyar rendőrség országszerte.
Több vidéki benzinkúton is mennyiségi korlátozást vezettek be az elmúlt napokban Magyarországon. Mutatjuk a részleteket!
Az intézkedés különösen a tavaszi munkálatokra készülő gazdálkodókat hozza rendkívül nehéz helyzetbe.
A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint bár valóban durva áremelkedés van a kutakon, mégsem egyszerre követik le ezek az árak a világpiaci változásokat.
A gázolajnál bruttó 17, a benzinnél 7 forintos emelés jön szombattól, az iráni konfliktus és a nagykereskedők napi áremelése miatt.
A létszámcsökkentést pedig elsősorban a természetes fluktuációra és önkéntes távozási programokra támaszkodva hajtják végre.
A világ legnagyobb elektromosautó-gyártója, a BYD eladásai jelentősen visszaestek a kínai piacon az év első két hónapjában.
A hazai autópiacon februárban látványosan nőtt az érdeklődés a használt járművek iránt.
A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, a gázolaj ára bruttó 8 forinttal kúszik feljebb csütörtöktől.
Februárban 10 729 új személyautó kapott magyar rendszámot, a piac első ránézésre stabil képet mutat.
Az autósok körében kötelező tavaszi program a nyári gumikra váltás, amit van, aki már március elején elintéz.
Melyik gumival érdemes nekivágni a 2026-os nyári szezonnak? Íme a 2026-os nagy nyári abroncs teszt!
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.