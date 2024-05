Ez most a top 10 legolcsóbb új autó Magyarországon: csúnyán megdrágultak a slágermodellek

Ahogy olvasóink már megszokhatták, a Pénzcentrum rendre összesíti, hogy aktuálisan melyek épp a legkevesebb pénzből kihozható új személyautók a piacon. Friss 10-es toplistánkon több változás is történt a februári rangsorhoz képest. Több helyen is áremelést eszközöltek az importőrök - főleg a frissítésen átesett modellek esetében. Azt is megnéztük, mennyibe kerülnek most Magyarország legkedveltebb autói.

Elmúltak már azok az idők, amikor 4 millió forint alatt is be lehetett ülni egy-egy fapados, új autóba. Ahogy olvasóink már megszokhatták, a Pénzcentrum rendre összesíti, hogy aktuálisan melyek épp a legkevesebb pénzből kihozható új személyautók a piacon. A májusi toplistáról több szereplő is kiszorult, árcsökkenést nem találtunk 3 hónappal ezelőtthöz képest, viszont több slágermodell is drágult. Ahogy például a Suzukinál is nagy áremeléseket eszközöltek a modellfrissítéseknél.

Lássuk, melyek most a legolcsóbb új autók Magyarországon. Az első helyen továbbra is a Mitsubishi Space Star, amely a februári összesítés óta ugyanannyiba, legkevesebb 4 440 000 forintba kerül. Ezért az 1,2-es, 71 lóerős MIVEC-motorral kaphatjuk meg, Entry felszereltséggel, fehérben, a többi szín feláras. Viszont a legalapabb modellben nincs audioegység, csak előkészítés, és a légkondi sem alapáras. Második a Hyundai i10-es, ami most kedvezményes listaáron épphogy benéz 5 millió alá, 4 999 000 forintba kerül (ugyanannyiba, mint februárban), méretben ez is hasonló a Space Starhoz, viszont ebben már van manuális klíma, az audiorendszer viszont feláras.

Áremelés után harmadik a Dacia Sandero, amely 5 399 000 forintért kapható most az importőr weboldala szerint - februárban még második volt, 4 999 000 forintos akkori árával. Ennyiért az Essential kivitelt lehet megvenni 1 literes, 67 lóerős szívómotorral. Klímát csak 130 ezer forintos felárért lehet bele venni, rádió van benne, de alapáron érintőkijelző nincsen.

A Citroen C3-as 5 490 000 forintos árával a negyedik, ennek nem változott az ára a legutóbbi összesítés óta. Ötödik (stílusosan) a még mindig akciós Fiat 500, amely 5 500 500 forintért kapható, ez az ár csak az alapfelszereltségű 312.0QH.1 70LE-s verzióra vonatkozik. A februári másodikról a most hatodik helyre csúszott vissza a Kia Picanto: februárban még épphogy bekacsintott 5 millió alá, mára viszont 5 799 000 forintba kerül a legolcsóbb belőle, jelenleg a legkisebb rendelhető felszereltségi szint a Gold, vélhetően - mivel modellváltás volt - az olcsóbb változat később érkezik.

Hetedik a Suzuki Ignis, amely 5 800 000 forinttól vásárolható meg, az új Swift viszont már nem tartja azt a hagyományt, hogy csak 30 ezer forinttal drágább ennél, immáron 6 130 000 forintba kerül kedvezményesen, ezzel viszont beelőzte a nyolcadik helyre a Renault Clio (ami 6 099 000 forintos alapárral). A tizedik a listán az új Opel Corsa, amely legkevesebb 6 190 000 forintért hozható ki a szalonból. A Corsa és a Clio legutóbb még 5 990 000 forintba került, ugyanakkor előbbinél közben modellfrissítés volt.

Kiesett a listáról a Toyota Aygo X, ami pár hónapja még 6 040 000 forintért volt elérhetó, manapság már legevesebb 6 240 000-et kérnek érte. Ugyancsak kicsúszott a felsorolásból a Hyundai i20, amely most 6 199 000 forintért kapható, ugyanannyiba, mint februárban. Nincs ott a toplistán az új Dacia Duster sem, amely most 6 499 000 forinttól kapható, februárban ez még 6 199 000 forintba került.

Ennyibe kerülnek Magyarország kedvenc autói

A legolcsóbb új autók mellett rendre azt is megnézzük, mennyibe kerülnek aktuálisan azok a modellek, amelyek vezetik a forgalomba helyezési rangsort. Az április végi összesítés szerint első helyen a Suzuki Vitara áll 3325 forgalomba helyezéssel, ennek frissített változatát májusban kezték el árulni Magyarországon, 7 790 000 forintért lehet megrendelni, ami jócskán több, mint az elődmodell legolcsóbb listaáta volt (6 990 000 Ft). Második az S-Cross 2545 forgalomba helyezéssel, amely most 7 500 000 forintba kerül alapáron, ugyanannyiba, mint legutóbb - de már keringenek a hírek, melyek szerint a modellfrissítés után ez már bőven 8 millió feletti árcédulát kap.

A harmadik helyen a Skoda Octavia áll, amelyből 2382 kapott magyar rendszámot április végéig. Ez most legkevesebb 11 343 550 forintba kerül, februárban még 12,2 millió felett volt a kezdőára, ebben vélhetően az is szerepet játszik, hogy az importőr Porsche Hungaria április 25-től visszatért a fix, forint alapú autórendeléshez, teljes árgaranciát biztosítva - addig euróalapú árazás volt érvényben, az MNB középárfolyámán forintosítva.

Negyedik az új Nissan Quashqai (1314 db), amely eddig nem szerepelt az ár-toplistánkban, most kedvezményesen 9 849 000 forintért lehet megvenni. Az ötödik legnépszerűbb Toyota Corolla ma is 12 020 000 forintba kerül, ugyanúgy, mint februárban.

Címlapkép: media.mitsubishicars.com