Ez most a 10+1 legolcsóbb új autó Magyarországon: egyre durvul a márkakereskedők árversenye?

Keveset változtott 3 hónap alatt a legolcsóbb új autók hazai toplistája: ami még mindig biztos, hogy 5 millió forint alatt gyakorlatilag semmit sem lehet venni. Ahogyan azt korábbi interjúnkban a Skoda hazai márkaigazgatója is megemlítette, számos márkánál komoly árvágásba kezdtek - Németh János úgy fogalmazott, most "nem eladás van, hanem értékesítés" a piacon. Mostani összeállításunkban például a Peugeot és a Citroën is több helyet javított az olcsósági versenyben, de a Hyundai is akcióba lendült. Mutatjuk a 10+1 legolcsóbb új autót az augusztusi állapotok szerint.

Legutóbb május elején szedtük össze, melyek a legolcsóbb új autók Magyarországon. A lista egyfelől támpontot adhat azoknak, akik szűkös kerettel vásárláson gondolkodnak (és talán a használtpiac felé terelheti őket), másrészt az áremelkedés és az esetleges olcsósítás is követhető. Hol van már az a világ, amikor még 6 olyan modellt is fel tudtunk sorolni, amelyet 3,7 millió forint alatt meg lehetett venni...

Három hónappal ezelőtt már arról írtunk, hogy 5 millió forint alatt gyakorlatilag nem lehet új kocsit venni Magyarországon. Nézzük, mi a helyzet augusztusban: előreláthatólag sok pozitív meglepetésre nem számíthatunk. A régebbi összeállításokat itt találod:

Ezek most a legolcsóbb új kocsik

A legolcsóbb új autó továbbra is a Mitsubishi Space Star, amelynek az ára nem emelkedett május óta, továbbra is 4 440 000 forintba kerül. Az Entry nevű alapkivitelben légkondit, rádiót ne keressünk, és a fehér színnel is barátkozzunk meg... Minden más fényezés feláras. 2022-ben ugyanez a modell még 3 560 000 forintba került.

Második továbbra is a Kia Picanto, 4 999 000 forintot kérnek érte a legalacsonyabb, Silver felszereltséggel, pont annyit, mint 3 hónapja. Ennyi pénzért fehér színben adják, de legalább klíma és rádió is van benne. Üröm az örömben, hogy az év elején még 4 799 000 forint volt a kezdőára. Osztozik vele a dobogó második fokán a Hyundai i10-es, ami májusban még 5 799 000 forintba került (azzal akkor a negyedik legolcsóbb volt), most viszont a kedvezményes, legkevesebb listaára 4 999 000 forint - az importőr weblapja szerint.

Harmadik a Dacia Sandero, 5 349 000 forint a kezdő listaára, ahogyan májusban is volt, viszont előtte jelentősen, 300 ezer forintot csökkentették a vételárat. Viszont tavaly ősszel még 5 090 000 forintot kellett fizetni érte.

A múltkori negyedik legolcsóbb autó, a Skoda Fabia jelenleg nem konfigurálható az importőr oldalán. Nagy árcsökkenéssel egyből a negyedik helyre repült a Citroën C3-as, amiért most legkevesebb 5 690 000 forintot kell fizetni, májusban még 6 240 000-be került.

Ötödik a listán az Opel Corsa, ami 5 990 000 forintba kerül legkevesebb, ugyanannyiba, mint májusban. Itt szintén holtverseny van, a Peugeot 208-as ugyanúgy legkevesebb 5 990 000 forintért rendelhető, korábban nem szerepelt a toplistán. Hatodik helyen áll a Toyota Aygo X, amely 6 040 000 forintba kerül, annyiba, mint 3 hónapja, az Active alapkivitelben - januárban még 5 920 000 forintot kellett érte fizetni.

Hetedik a Suzuki Ignis, ami most is legkevesebb 6 100 000 forintba kerül, minbt 3 hónappal ezelőtt, ám januárban ugyanezért az autóért még csak 5 750 000 forintot kellett fizetni. A nyolcadik Swift most is 30 ezer forinttal drágább az Ignisnél, ahogy májusban és januárban is ennyi volt a különbség.

Kilencedik a Hyundai I20-as, aminek emeltek az árán: májusban még 6 199 000 forintba került (januárban épphogy 6 millió alatt volt), most pedig az árlista szerint 6 399 000 forintot kell érte fizetni. Tizedik a Renault Clio, amelynek kezdő akciós listaára most 6 439 000 forint. Épphogy lemaradt a top10-ből az MG ZS, ami 6 499 000 forintért vihető haza legkevesebb.

Mennyire fogynak ezek a modellek?

Mint korábbi interjúnkban kiderült, Németh János, a Skoda hazai márkaigazgatója is rendszeresen követi a legolcsóbb új autókról szóló összeállításainkat. A beszélgetésben el is monda véleményét erről az árkategóriáról, szerinte a magyarok nem vásárolnak ennyiért új autót, az említett legolcsóbb modellek nem is szerepelnek a forgalomba helyezési statisztikák elején.

A Das Weltautónál is azt látjuk, hogy ha van egy ügyélnek 5 millió forintja autóra, akkor inkább vesz egy 3-4 éves, jobb komfortfokozatú, de használt autót, mint egy klíma nélküli mini autót. Vagy, ha ennyi a keret, amit autóvásárlásra tud fordítani valaki, akkor hitelt vesz felt

- magyarázta a szakember, aki szerint a vásárlóknak is emészteni kell a mostani, magas autóárakat, ami nem könnyű, ezért nem optimista a lakossági piac tekintetében.

Véleményem szerint az a potenciális réteg, aki ma meg tudna venni egy 10-12 millió forintos új autót az vagy sikeres magánvállalkozó, vagy ha alkalmazott (bérből és fizetésből él), az jó eséllyel közel lehet ahhoz, hogy cégautó használatára legyen jogosult vagy akár használ is cégautót, én legalábbis ezt tapasztalom a saját környezetemben

- tette hozzá a márkaigazgató, aki egyértelműen visszaesést lát a hazai autópiacon, főleg a kisvállalkozóknál és a magánszemélyek esetében.

A verseny is élesedni látszik a piacon, bizonyos márkák már komoly akciózásba kezdtek - ahogy ez megjelent a legolcsóbb új autók listáján is. Németh János ennek kapcsán arról beszélt, amikor a túlkereslet nagyon gyorsan csapott át túlkínálatba, sokkal jobban meg kell küzdeni a vásárlókért, most nem „eladás” van, hanem „értékesítés”.

Ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy nekünk is fel kellett venni a kesztyűt, amit meg is tettünk: új akciós modelleket dobtunk a piacra már a tavasz folyamán , és a flottatámogatások mértékén is emeltünk ahol ez szükséges volt

- ismertette a szakember, aki szerint az is látható, hogy aki eldöntötte, hogy új autót szeretne, az jellemzően nem akar sokat várni, ebben a helyzetben felértékelődnek a készletes autók.