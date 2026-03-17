Palm Beach, 2024. július 12.A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Donald Trump találkozója a korábbi amerikai elnök, republikánus elnökjelölt floridai rezidenciáján, Mar-a-Lagóban 2024
Világ

Elszakadt a cérna Donald Trump-nál: kimondta, amitől sokan féltek - kiléphet az USA a NATO-ból?

Pénzcentrum
2026. március 17. 21:15

Donald Trump amerikai elnök nyíltan megkérdőjelezte az Egyesült Államok NATO-tagságát, miután a szövetséges országok elutasították a részvételt a Hormuzi-szoros biztosítását célzó amerikai katonai műveletekben. Az elnök szerint elfogadhatatlan a kölcsönösség hiánya. Kifogásolta, hogy amíg Washington kiáll a partnerei mellett, ők cserébe nem nyújtanak érdemi segítséget - írja a CNN.

A Fehér Házban tartott sajtótájékoztatóján Donald Trump nemrég úgy fogalmazott, a NATO-tagság "mindenképpen olyasmi, amin el kellene gondolkodni". Ezt azzal indokolta, hogy míg az Egyesült Államok korábban segített a szövetségeseinek, például az orosz-ukrán háború esetében, a többi tagállam most kihátrált mögüle – utalva ezzel arra, hogy mégsem jön létre a Hormuzi-szoros védelmére tervezett nemzetközi katonai koalíció.

Megjegyezte továbbá: Amerikának valójában nem is lett volna kötelessége támogatást nyújtani Ukrajna megtámadásakor.

Bár a tagállamok egyetértenek abban, hogy meg kell akadályozni Irán nukleáris fegyverkezését, a fegyveres konfliktustól határozottan elzárkóznak. Az amerikai elnök éles kritikával illette az iráni vezetést. Teljesen őrültnek, kegyetlennek és erőszakosnak nevezte őket. Kifogásolta továbbá, hogy a NATO-partnerek segítségnyújtása kimerül a szóbeli támogatásban, de a tettek mezejére már nem lépnek.

Azonnali, konkrét ellenlépéseket egyelőre nem jelentett be a katonai szövetséggel szemben. Ugyanakkor egyértelművé tette, hogy az amerikai vezetés számon tartja a mostani elutasítást. Hangsúlyozta: egy partnerségnek kifejezetten árt, ha a felek csak dicsérik a másik erőfeszítéseit, de a tényleges cselekvésben már nem hajlandók részt venni.

Címlapfotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán, MTI/MTVA 
#ukrajna #világ #donald trump #irán #amerikai egyesült államok #geopolitika #külpolitika #háború #orosz-ukrán háború #nato #fegyveres konfliktus

21:31
21:15
21:06
20:44
20:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 17.
Időzített bomba ketyeg sok magyar lakásának papírjai között: sok pénzt bukhat, aki erre nem figyel
2026. március 16.
Sok magyar, aki ilyen betegségben szenved, már lemondott a gyógyulásról: a háttérben már érik a hatalmas fordulat
2026. március 17.
Hiába a rengeteg autó, kiderült az igazság: teljesen más a magyar valóság, mint az EU-ban
2026. március 17.
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
2026. március 17.
Óriási fordulat előtt a magyar gazdaság: kiderült, mi jöhet a következő években - erre kell most felkészülni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 17. kedd
Gertrúd
12. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Lehullott a lepel a Magyarországon elfogott rejtélyes ukrán készpénzről: nyugati bennfentesek tálaltak ki a teljes igazságról
2
1 hete
Közelebb a világháború, mint gondoltuk? Megint Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
3
1 hete
Kezdődik: már Törökországot is lövik az irániak
4
1 hete
Itt a várva várt fordulat: Irán bocsánatot kért a közel-keleti országoktól, leállnak a támadásokkal
5
1 hete
Helikopterekkel szivárogtak be az éjszaka leple alatt: drámai fordulatot vett a fegyveres konfliktus
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kedvezményezettjelölés
az életbiztosítási szerződés megkötésnek egyik leglényegesebb mozzanata a kedvezményezett megnevezése. A szerződő) nevezi meg

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 17. 20:44
BL-döntő Budapest 2026: itt van minden infó, jegyárak, kezdési időpont a Bajnokok Ligája fináléjáról
Pénzcentrum  |  2026. március 17. 18:02
Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? Teszteld, mit tudsz a fontos márciusi történésekről!
Agrárszektor  |  2026. március 17. 20:29
Olyan kenyérüzem épül nálunk, ami nem sok van Közép-Kelet-Európában