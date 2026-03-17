A Közel-Keleten fokozódó fegyveres konfliktus és a Hormuzi-szoros hajózási válsága súlyos veszélybe sodorhatja a globális félvezetőgyártást.
Elszakadt a cérna Donald Trump-nál: kimondta, amitől sokan féltek - kiléphet az USA a NATO-ból?
Donald Trump amerikai elnök nyíltan megkérdőjelezte az Egyesült Államok NATO-tagságát, miután a szövetséges országok elutasították a részvételt a Hormuzi-szoros biztosítását célzó amerikai katonai műveletekben. Az elnök szerint elfogadhatatlan a kölcsönösség hiánya. Kifogásolta, hogy amíg Washington kiáll a partnerei mellett, ők cserébe nem nyújtanak érdemi segítséget - írja a CNN.
A Fehér Házban tartott sajtótájékoztatóján Donald Trump nemrég úgy fogalmazott, a NATO-tagság "mindenképpen olyasmi, amin el kellene gondolkodni". Ezt azzal indokolta, hogy míg az Egyesült Államok korábban segített a szövetségeseinek, például az orosz-ukrán háború esetében, a többi tagállam most kihátrált mögüle – utalva ezzel arra, hogy mégsem jön létre a Hormuzi-szoros védelmére tervezett nemzetközi katonai koalíció.
Megjegyezte továbbá: Amerikának valójában nem is lett volna kötelessége támogatást nyújtani Ukrajna megtámadásakor.
Bár a tagállamok egyetértenek abban, hogy meg kell akadályozni Irán nukleáris fegyverkezését, a fegyveres konfliktustól határozottan elzárkóznak. Az amerikai elnök éles kritikával illette az iráni vezetést. Teljesen őrültnek, kegyetlennek és erőszakosnak nevezte őket. Kifogásolta továbbá, hogy a NATO-partnerek segítségnyújtása kimerül a szóbeli támogatásban, de a tettek mezejére már nem lépnek.
Azonnali, konkrét ellenlépéseket egyelőre nem jelentett be a katonai szövetséggel szemben. Ugyanakkor egyértelművé tette, hogy az amerikai vezetés számon tartja a mostani elutasítást. Hangsúlyozta: egy partnerségnek kifejezetten árt, ha a felek csak dicsérik a másik erőfeszítéseit, de a tényleges cselekvésben már nem hajlandók részt venni.
